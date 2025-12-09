Что США и СССР собирались делать после атомной бомбардировки

После испытания первой советской атомной бомбы в 1949 году и достижения ядерного паритета конфликт между сверхдержавами стал означать гарантированное взаимное уничтожение. Однако и в Вашингтоне, и в Москве военные продолжали планировать действия на случай, если ядерный конфликт все же произойдет. Так как же и чем собирались воевать сверхдержавы после атомного апокалипсиса?

Американская стратегия

Первоначально в США не рассматривали ядерную войну как конец цивилизации. Например, план «Дропшот» (1949 г.) предполагал, что после обмена ядерными ударами конфликт перейдет в затяжную фазу с использованием уже обычного вооружения. США и их союзники планировали остановить советское наступление в Европе на рубежах Рейна и Альп, а затем перейти в контрнаступление с целью оккупации СССР.

Однако к 1960-м годам, когда по количеству и мощности ядерных зарядов Москва догнала Вашингтон, реализма в американских оценках прибавилось. Военные аналитики Пентагона теперь прекрасно понимали, что даже если удастся ударить по Союзу первыми, ответный удар приведет к мгновенной гибели 50–60 миллионов американцев и разрушению большинства городов и военных баз. Согласно советским планам ядерного контрудара, относительно «безопасными» оставались лишь некоторые внутренние штаты, например Орегон, Юта или Аризона.

Действия уцелевших должен был координировать сверхсекретный Единый интегрированный оперативный план (SIOP). Теперь задача была не в оккупации территории СССР и Китая, а в нанесении такого удара, который превратил бы их в «нежизнеспособные общества». Главной целью стало обеспечение вооруженного преимущества США в постапокалиптическом мире.

Советский подход

Советская военная доктрина рассматривала ядерный обмен не как финальную точку, а как чрезвычайно разрушительное начало войны. По оценкам, могли погибнуть 50–70% населения, включая жителей крупнейших городов. Однако были все основания полагать, что в живых останется значительная часть сельских жителей, партийного руководства, специалистов и военных, укрывшихся в убежищах.

Планы предусматривали немедленное продолжение боевых действий обычными силами. Как отмечает историк Петр Лунак, советская стратегия исходила из того, что массированный ядерный удар лишь «расчищает путь» для победы, которая должна быть закреплена классическим наступлением и захватом территории противника.

К слову, именно этот подход отрабатывался на учениях Организации Варшавского договора. Так, по легенде учений «Семь дней до реки Рейн» (1979 г.), после уничтожения Польши в результате обмена ядерными ударами, советские танковые армии должны были начать стремительное наступление через Европу. Целью был выход к Пиренеям всего за 9 дней, что, как ни парадоксально, весьма напоминало немецкую стратегию блицкрига.

«Слепая зона» планирования

Хотя обе стороны строили планы, опираясь на строгие военно-экономические расчеты, они почему-то проигнорировали комплексные глобальные последствия ядерной войны. Речь о так называемой «ядерной зиме». Ученые предупреждали, что пожары от тысяч ядерных взрывов поднимут в атмосферу колоссальное количество сажи. Это приведет к глобальному похолоданию, краху сельского хозяйства и всех экосистем. В таких условиях выживание организованных армий и восстановление производства стало бы попросту невозможным.

Кроме того, в планах военных был ключевой психологический просчет. Предполагалось, что солдаты и офицеры, даже потеряв дом, родных и близких, продолжат механически выполнять приказы о наступлении. Реальность же, вероятно, похоронила бы все теоретические сценарии в хаосе полной социальной катастрофы.

Сегодня специалисты сильно сомневаются, что после обмена ядерными ударами государства продолжат существовать, Скорее, человечество превратится в группу обособленных и быстро дичающих популяций, озабоченных только собственным выживанием.