10 декабря: как появился День «подвешенного кофе»

В России и во всем мире в среду, 10 декабря, отмечают праздники, связанные с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют Международный день прав животных, Дeнь coздaния cлужбы cвязи МВД ΡФ и Дeнь подвешенного кофе.

© Вечерняя Москва

Международный день прав животных

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный день акций за принятие Декларации прав животных, или Международный день прав животных. Он был учрежден в 1998 году, в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Таким образом, учредившие его организации хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту.

Всеобщая декларация прав животного была представлена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне, а 15 октября 1978 года — торжественно провозглашена в Париже в здании ЮНЕСКО.

Дeнь coздaния cлужбы cвязи МВД ΡФ

10 декабря 1949 года в системе МВД была создана служба связи — в этот день был подписан приказ министра внутренних дел СССР № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР».

Служба связи является одним из главных подразделений в структуре МВД, вносящим весомый вклад в дело обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью. Благодаря высокому профессионализму и скоординированным действиям сотрудников подразделений связи МВД России органы внутренних дел РФ всегда обеспечены бесперебойной связью и качественным обменом оперативно-служебной информацией.

День подвешенного кофе

Ежегодно 10 декабря отмечается День подвешенного кофе, он же — Giornata del Caffè sospeso. По одной из версий его возникновения, если у человека дела шли в гору и он хотел поделиться своей радостью, то заказывал в таверне Caffè sospeso — в буквальном переводе — «подвешенный кофе». Платил за две чашки напитка, но забирал одну, оставляя вторую нуждающимся.

Традиция «подвешивать» кофе появилась в России в 2005 году. Первыми об этой благотворительной акции заговорили СМИ. Москва и Санкт-Петербург откликнулись мгновенно: несколько сотен кофеен предлагали своим гостям «подвесить» порцию или угоститься «подвешенным» напитком.