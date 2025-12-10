Народные приметы на 11 декабря: что нельзя делать в этот день

11 декабря наши предки чествовали сойку. Говорили: если в эту пору она подлетит к окну и начнет петь — это добрый знак.

Считалось, что именно маленькая птичка с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом способна показать дорогу к счастью.

Также на Руси 11 декабря гадали на монетах — бросали горсть в ближайший сугроб, а затем доставали одну за другой. Если первой попадалась самая крупная — в делах ожидалась удача, если же самая мелкая — можно было забыть о доходе.

Еще предки считали, что в этот день нельзя обижать птиц — иначе придет беда.

Если начать стирать или убираться — испарится благополучие. А запланированные на 11 декабря дела всегда обернутся неудачей.