Гульбеддин Хекматияр: почему его считали самым коварным врагом русских в Афганистане

В сентябре 2019 года на выборах президента Афганистана третье место занял человек, которого советское командование считало одним из самых опасных и коварных врагов. Гульбеддин Хекматияр — живое олицетворение бурной афганской истории: радикал, боровшийся с СССР, разрушитель Кабула, изгнанник, а ныне — легальный политик, критикующий власть из своего кабульского дома.

Радикальный исламист

Путь Хекматияра начался не в горах, а в стенах Кабульского университета, где он в конце 1960-х учился на инженера и, по некоторым данным, даже состоял в социалистической партии. Переворот 1973 года и политический хаос резко изменили его взгляды. К концу 1970-х, оказавшись в Пакистане, он возглавил радикальную «Хезб-е Ислами» (Исламскую партию), став главным протеже пакистанских спецслужб и ЦРУ в борьбе против советского присутствия.

Хекматияр имел 52 тысячи вооружённых сторонников в Афганистане, а также 12 тысяч – в Пакистане. Здесь же, в Пешаваре, располагался штаб ИПА.

Как полевой командир Хекматияр пользовался особой поддержкой властей Пакистана и США. Советская же разведка называла его лидером «экстремисткого звена контрреволюции», отличая от более умеренных монархических сил. На подконтрольных Хекматияру территориях вводились нормы шариата, процветали нетерпимость и террор. Генерал Махмуд Гареев, описывая особенности тактики Хекматияра, отмечает, что он уделял большое внимание агентурной разведке. Боёв же, особенно с крупными подразделениями противника, лидер ИПА старался избегать.

«Основную ставку делал на подрывные действия, на подкуп и перетягивание на свою сторону отдельных подразделений правительственных войск, на внезапные нападения с предварительным проникновением в среду и тылы противника, – пишет Гареев. – Он имел немало своих людей в рядах афганской армии и в государственных структурах в Кабуле. И в целом, с этой стороны он представлял наибольшую опасность. Вообще Хекматияра отличали исключительная целеустремленность, упорство и фанатизм в борьбе, изощрённая хитрость, коварство и жестокость как по отношению к противникам, так и своим подчинённым».

Оправдывая репутацию самого «непримиримого» моджахеда, даже в 1989 году Хекматияр планировал ударить по последним уходящим частям советской армии в знак «кровной мести». Однако, несмотря на крайне реакционные взгляды, националистом Хекматияр не был. В числе личных телохранителей он, например, держал русского Николая Выродова (Насратуллу Мохамедуллу) – принявшего ислам советского солдата-дезертира.

«Мясник Кабула»

После ухода русских Хекматияр, представлявший интересы «государствообразующей» пуштунской нации, вступил в конфликт с северянами – узбеком Рашидом Дастумом и таджиком Ахмад Шахом Масудом. Подконтрольные ему силы подошли к Кабулу и подвергли город обстрелу. При этом пострадало множество зданий, погибли мирные жители.

В 1993-94 и 1996 годах Хекматияр занимал пост премьер-министра Афганистана при президенте Бурхануддине Раббани. Но его смела новая исламская сила – «Талибан». Хекматияр был вынужден бежать в Иран, откуда его выслали, когда он начал высказываться в поддержку талибов. Попытка Хекматияра «вписаться» в коалиционное правительство после авиаударов США и освобождения Кабула «Северным альянсом» не удалась. С 2003 по 2016 год Хекматияр разыскивался американцами как международный террорист. Однако в настоящее время Исламская партия Афганистана является легальной, хотя и маловлиятельной политической силой в стране. Сам Хекматияр проживает в некогда разрушенном им Кабуле и активно критикует власти страны и иностранных военных.