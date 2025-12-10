Мать Тереза: как будущая святая получила «билет на небеса»

Ее имя — символ милосердия для миллионов и камень преткновения для скептиков. Хрупкая монахиня из калькуттских трущоб, Агнесс Гонджа Бояржиу, известная миру как мать Тереза, посвятила жизнь самым отверженным. Однако путь к лику святых сопровождался не только всемирным признанием, но и волной суровой критики, ставящей под сомнение как методы ее работы, так и чистоту мотивов.

Миссия «достойной смерти»

В 1952 году мать Тереза основала первый приют «Чистое сердце» — последнее пристанище для тех, кого выбросило на обочину жизни. Здесь безнадежно больные, умиравшие в одиночестве на улицах, получали кров, уход и человеческое участие. «Возможность умереть достойно» — так формулировала свою цель сама монахиня. Она видела главную трагедию не в бедности, а в отверженности, считая, что исцелить эту рану может только милосердие.

Бессистемность и небрежность

После кончины матери Терезы в 1997 году лавинообразно выплеснулись накопившиеся обвинения. Критики называли ее подход бессистемным и небрежным. Журналисты и медики, посещавшие приюты, описывали антисанитарию, отсутствие квалифицированной помощи и сильных обезболивающих, смешение больных с разными диагнозами. Звучали упреки, что сама мать Тереза не брезговала деньгами сомнительных личностей, а также поддерживала колониальные и расистские идеи.

В 1991 году редактор британского журнала The Lancet Робин Фокс посетил приюты матери Терезы и оценил оказываемую там помощь как «бессистемную» и «небрежную». Он рассказал, что многие добровольцы не имеют медицинского образования и самостоятельно принимают решения о методах лечения конкретных больных. Что больные не сортируются и лежат все вместе, поэтому умирающие от заразных болезней заражают остальных. Среди медикаментов Фокс не обнаружил обезболивающих, а иглы для инъекций «лишь слегка ополаскивались теплой водой».

Билет на небеса

С 1994 года одним из главных критиков матери Терезы стал британский журналист Кристофер Хитченс. Свои нападки он направил на пережившую несколько сердечных приступов 80-летнюю старушку, которой оставалось жить 3 года. Хитченс называл монахиню «фанатичкой, фундаменталисткой и, возможно, мошенницей», а ее орден обвинял в зарабатывании денег и пропаганде религиозных радикальных идей.

Журналист порицал монахинь ордена за принудительное крещение умирающих в католическую веру, независимо от их вероисповедания. Экс-сотрудница ордена подтвердила, что сестры якобы спрашивали умирающего о желании получить «билет на небеса и после утвердительного ответа прикладывали к голове смоченную в воде губку. В этот момент монахиня якобы крестила умирающего, невзирая на то, был ли он индусом или мусульманином.

Хитченс называл организацию матери Терезы культом, который лишь усиливал страдания и ничем не помогал нуждающимся. В доказательство бессердечности он приводил цитату старой монахини о том, что «миру очень помогают страдания бедных людей».

Порочащие связи

Хитченс критиковал мать Терезу за ее поддержку албанского революционера Энвера Ходжи и главы масонской ложи Лиси Джелли. Последний был замешан в громких коррупционных скандалах. Ему приписывали организацию убийств и связи с итальянскими неофашистами.

Мать Тереза якобы принимала пожертвования от британского магната Роберта Максвелла, которого обвинили в растрате пенсионных денег сотрудников. Она брала немалые суммы и пользовалась личным самолетом еще одного мошенника – Чарльза Киттинга. Правда, доказательств, что мать Тереза знала о нечистоплотности Максвелла и Киттинга журналист не приводил.

Слово в защиту

После смерти матери Терезы в 1997 году, в нарушение ее прижизненной просьбы, были опубликованы ее письма. В них монахиня откровенно признавалась, что зачастую переживала противоречивые чувства и многие годы «испытывала оторванность от Бога». Эти признания легли в основу обвинений монахини в лицемерии и безверии.

В защиту матери Терезы выступили многие авторитетные люди. Мелани МакДонах отмечает, что одну из самых известных благотворительниц мира критикуют за то, что она не является тем, кем ее хотят видеть, и не делает то, что не считает необходимым. Мари Марсель Текекара отмечала, что никто не делал того, что делали монахини матери Терезы. Они подбирали в канавах умирающих и предоставляли им место для достойной смерти. Навин Чавла обращал внимание, что мать Тереза никогда не планировала строить больницы или оказывать квалифицированную медпомощь. А в стан ее противников относил тех, кто сам не торопился сделать хоть что-то.

Изгнание бесов

Вся озвученная критика преследовала цель не столько разрушить святой образ матери Терезы, сколько продемонстрировать близорукость Папы Римского и обнажить изъяны Католической церкви. Ватикан нападки игнорировал, сначала причислив мать Терезу к лику блаженных, а затем канонизировав ее.

Одним из доводов сомнительной святости противников канонизации матери Терезы стал обряд экзорцизма, который якобы совершил в 1997 году калькуттский архиепископ Д’Сауза. Он посчитал, что легендарная монахиня «может находиться под угрозой со стороны дьявола». Другой причиной для изгнания бесов стала, со слов Д’Саузы, жалоба лечащего врача матери Терезы, который сообщил о беспокойном сне пациентки. Архиепископ подчеркнул, что обряд экзорцизма не противоречит канонизации, потому что дьявола изгоняют из тела. Душа матери Терезы осталась безупречно чистой.

Профессор теологии американского университета Ричард Макбрейн назвал рассказ архиепископа «причудливой выдумкой». Эксперт утверждал, что католическая церковь крайне редко использует данный обряд. И только в исключительных случаях – когда врачи не находят физиологических или психологических причин изменения в поведении. А признаки «вселения дьявола» – зловоние, неспособность молиться, дикое вращение глазами, выкрикивание непристойностей и пр. – у матери Терезы явно не наблюдались.