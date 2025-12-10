Может ли человек победить пулю

Вечная дуэль меча и щита, пули и бронежилета — двигатель военного прогресса. Казалось, с появлением нарезного огнестрельного оружия спор был решен в пользу пули. Но ответом стал кевлар. Что же может прийти ему на смену? Ученые и легенды смотрят в неожиданном направлении — на саму человеческую плоть.

Механика ранения

Фольклор предлагает свои рецепты неуязвимости: от перьевой подушки, якобы ловящей пулю, до секретов мастеров кунг-фу, закалявших кожу до состояния стали. Реальность куда прозаичнее. Поражающая сила пули измеряется двумя параметрами: глубиной проникновения и масштабом разрушений на ее пути, которые имитируют на баллистическом геле. Помимо прямого раневого канала, смертельную опасность несет гидродинамический удар — ударная волна, травмирующая внутренние органы даже без сквозного пробития.

Жировая броня

А что, если собственная телесная броня? Идея не лишена научного основания. Исследования, например, специалистов Лаборатории Кавендиша в Кембридже, показали: жировая ткань — вязкая и плотная субстанция, способная останавливать пулю. Для пистолетной пули с пяти метров потребуется слой жира около 30 см. Для автомата Калашникова — уже все 60.

Равномерный «жировой доспех» толщиной в полметра увеличил бы массу человека до полтонны, что физически нереализуемо, особенно для конечностей и головы. Мышечная ткань плотнее жира примерно на 15% и лучше останавливает пулю, но нарастить 25-50 см мышц — задача из области фантастики, к тому же их повреждение гораздо опаснее.

Оптимальной, по теоретическим расчетам, является комбинация: развитая мускулатура как первый барьер и умеренный жировой слой как амортизатор, гасящий ударную волну. Такой «комплект» даст лучшую защиту, чем тело просто худощавое, мускулистое или тучное.

Пуленепробиваемая кожа

Первые шаги в принципиально другом направлении сделали Джалила Эссаиди и Абдоэлвахеб Эль Гхалбзури. Они вырастили кусочек искусственной кожи на основе человеческого белка и паучьей нити. Так как паутина в 3—4 раза прочнее кевлара, то полученный материал обладает высочайшей прочностью и останавливающим действием, что подтверждено испытаниями с использованием автоматического оружия калибра 5,56.

В настоящее время создан лишь небольшой кусочек пауко-кожи с одним слоем паутины. В будущем ученые планируют довести количество слоев до нескольких десятков, что позволит материалу превзойти по прочности любой из существующих кевларовых жилетов. Также планируется эксперимент по пересадке искусственной пуленепробиваемой кожи живым пациентам, что позволит определить перспективы новой технологии.