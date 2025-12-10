Арктический фронт: когда капитулировало последнее подразделение вермахта

Все знают, что Великая Отечественная война в Европе завершилась 8 мая 1945 года. Но для одиннадцати немецких солдат война продолжалась еще четыре долгих месяца — среди ледяного безмолвия и полярной ночи. Их история — не о фанатичном сопротивлении, а о человеческой стойкости, забвении и странной судьбе, сделавшей их последним подразделением вермахта, сложившим оружие.

Арктический фронт

С началом Второй мировой сотрудничество в Арктике, этом «барометре» европейской погоды, сменилось тайной войной. Точный прогноз был стратегическим оружием: от него зависели маршруты конвоев и графики авианалётов. Захватив Норвегию в 1940-м, Германия получила плацдарм для создания сети секретных метеостанций. Одной из них и суждено было войти в историю.

В сентябре 1944 года на отдаленный остров Шпицбергена высадилась группа из 11 человек под командованием зондерфюрера Вильгельма Деге. В отличие от эсэсовских «зондеркоманд», он был кадровым учёным — географом и геологом, знавшим архипелаг не по картам. Его отряд, прошедший суровую альпийскую подготовку, должен был вести наблюдения и шифрованными радиограммами сообщать данные флоту и люфтваффе.

Станция «Хаудеген» («Острый меч») была образцовой: её щедро снабдили приборами, провизией и даже запасом шнапса. Фотографии из арктической «одиссеи» поражают контрастом: солдаты ведут научные наблюдения, играют на аккордеоне, обучаются у Деге физике и литературе в импровизированном университете и даже заботятся о медвежатах. Но за этой почти идиллией скрывалась постоянная опасность: станция была тщательно замаскирована, берег заминирован, а любая связь с внешним миром, кроме служебной, запрещена. В рамках жесткого распорядка проходила и жизнь каждого обитателя станции.

А тем временем сообщения из Германии становились все более редкими и неопределенными. Сам Деге, чьи дневники в конце концов были опубликованы, указывает, что в одном из последних сообщений станцию просили продержаться еще год. Затем связь прервалась окончательно. Радисты, прослушивавшие частоты противника, узнали о смерти Гитлера 2 мая 1945 года. Спустя 8 дней удалось перехватить и новость о капитуляции Германии. Поскольку никаких приказов из штаба не поступало, Деге решил продолжить работу станции, которая добросовестно отправляла зашифрованные данные в пустоту.

Последние солдаты Вермахта

Запасы продовольствия таяли с каждый днем и даже охота на северных оленей не оставляла команде достаточных шансов на то, что они переживут следующую зиму с полярной ночью. Казалось, про станцию забыли все: и свои, и чужие. Отчаявшиеся солдаты уже хотели разобрать жилище и построить лодку, чтобы хоть как-то добраться до большой земли. Но 3 сентября случилось чудо: к острову подошло норвежское судно Blaasel, среди экипажа которого оказался и бывший коллега Деге по экспедициям на Шпицберген. Солдаты встречали норвежцев как спасителей и в их честь был устроен настоящий праздник, где бывшие враги уничтожили оставшиеся запасы продовольствия, шнапса и сигарет. На следующий день, 4 сентября 1945 года, Деге подписал составленный на норвежском языке акт о капитуляции своей группы, члены которой стали последними сдавшимися солдатами Вермахта.

Тем не менее, опасаясь, что дневники и секретные документы попадут не в те руки, Деге спрятал их на острове перед самым отбытием на норвежском судне. Вернувшись на родину, он продолжил преподавательскую деятельность, время от времени встречаясь со своими товарищами, с которыми целый год провел под одной крышей среди арктических льдов. Жизнь последнего солдата Вермахта прервалась 21 декабря 1979 года. В 1985 году спрятанные дневники нашел сын Вильгельма, Экбарт, который пошел по стопам отца и тоже стал исследователем Арктики.