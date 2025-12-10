Турецкая и российская модели устроили потасовку на бизнес-вечеринке

На вечеринке известного турецкого бизнесмена Аднана Далгакырана в Стамбуле произошел скандал, сообщает SHOT.

© Российская Газета

По данным местного портала Habertürk, "мисс Турция" и победительница международного конкурса "Лучшая модель мира" Бюшра Каракаш, являющаяся ко всему прочему профессиональным кикбоксером, избила российскую туристку Марию Авдиенко, которую на день рождения влиятельного человека пригласил новый интернет-знакомый. Примечательно, что имя бизнесмена из текста новости турецкого СМИ вымарано.

По данным российского Telegram-канала, Мария - 25-летняя модель из Ставрополя.

Как заявила Авдиенко, 63-летний виновник торжества стал демонстрировать к ней интерес и затем предложил "пройти с ним в сад", что вызвало ярость у Каракаш, которая является одной из любовниц Далгакырана. По словам Марии, Бюшра схватила ее за волосы и начала таскать, в результате чего россиянка упала и сильно ударилась головой. Она добавила, что мужчина не просто не вмешивался в драку, но даже с улыбкой толкнул девушку в сторону атаковавшей.

А после инцидента ушел с Каракаш и начал с нею "страстно целоваться". По мнению избитой, сцена была спланирована заранее.

Мария покинула вечеринку и теперь требует привлечь виновных - бизнесмена и нападавшую - к ответственности. Помимо избиения и унижения россиянка в видеообращении сообщает о сильном давлении и краже своих личных вещей. Началось расследование.