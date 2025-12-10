Рыбак-любитель 45 минут сражался с огромной меч-рыбой и накормил 70 человек

В США житель Калифорнии поймал меч-рыбу весом 141 килограмм рядом с домом и накормил ею 70 человек. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Огромный улов достался 27-летнему видеооператору Деяну Йовановичу из города Коста-Меса. Мужчина, который зарабатывает съемками экстремальных видов спорта, отправился с приятелями порыбачить с борта яхты всего в 10 километрах от дома. Вскоре ему на крючок попалось нечто очень крупное. Йованович сражался с рыбой 45 минут. «Примерно через 40 минут я сказал себе: "Черт, если мне придется заниматься этим еще минут 20, то я точно не выдержу". Рыба там сильно тянула, что у меня чуть кровообращение в ногах не остановилось», — рассказал американец.

В итоге ему удалось подвести меч-рыбу к яхте, а друзья помогли затащить ее на борт. Они сразу же поплыли в порт, чтобы измерить и взвесить улов. Рыба оказалась больше трех метров в длину и весила 141 килограмм. Несмотря на то что Йовановичу не удалось установить рекорд, появление столь крупного улова вызвало ажиотаж на берегу. «Там толпа собралась. Дети глазели на рыбу. Все фотографировались. Были здорово», — поделился приятными воспоминаниями рыбак.

На разделку рыбы ушел целый день, а для хранения мяса понадобились шесть холодильников. В итоге Йованович с друзьями раздали его родным и коллегам. Всего удалось угостить около 70 человек. Йованович заявил, что это был точно один из лучших уловов в его жизни.

Ранее сообщалось, что рыбак из США поймал меч-рыбу весом 249,6 килограмма и установил новый рекорд штата Алабама. Американцу и его приятелям понадобилось четыре с половиной часа, чтобы справиться с огромным уловом.