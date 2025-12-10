Сколько СССР заработал на мировом нефтяном кризисе 1973 года

В октябре 1973 года мир перевернулся. В ответ на поддержку Израиля в войне Судного дня арабские страны нанесли беспрецедентный удар — нефтяное эмбарго. Цена барреля взлетела с 3 до 25 долларов. На Западе парализованные нехваткой топлива заводы останавливались, а на заправках выстраивались километровые очереди. Начиналась эра «дорогой нефти» и глубочайшего экономического шока.

Но в этой глобальной буре был один неожиданный победитель — Советский Союз. Для него кризис стал не проблемой, а подарком судьбы, открыв шлюзы для колоссальных доходов. Однако триумф оказался пирровой победой, заложившей бомбу под экономику великой державы.

Шок Запада и шанс для Кремля

Арабское эмбарго 1973 года было оружием отточенным. В отличие от неудачной попытки 1967-го, страны ОАПЕК действовали слаженно: не просто прекращали поставки союзникам Израиля, но и планомерно сокращали добычу, методично взвинчивая цены. Мир, привыкший к дешевой энергии, оказался в тисках. Как констатирует историк Ольга Скороходова, 23 декабря 1973 года окончательно завершилась «эпоха дешевой нефти».

Пока Запад лихорадочно искал выход, Москва увидела уникальную возможность. Будучи в начале 1970-х второстепенным игроком на нефтяном рынке (доля около 6%), СССР быстро переориентировался. Он мастерски занял роль глобального посредника: покупал нефть у арабских союзников (часто в обмен на оружие) и с огромной наценкой перепродавал в охваченные дефицитом Европу и Японию. Иногда — даже в убыток себе, чтобы продемонстрировать лояльность идеям «разрядки».

«Нефтяной рай»

Доходы от экспорта росли как на дрожжах. В 1974 году была достроена вторая ветка «Дружбы». В 1975-м о небывалых успехах отчитывались нефтяники в Западной Сибири: только на территории современной Тюменской области за год был добыт 141 миллион тонн «чёрного золота».

Если в 1970 году из СССР экспортировалось нефти на 1,323 миллиарда рублей, то в 1975-м, по данным статистического справочника «Внешняя торговля СССР 1922-1981», уже на 5,9 миллиарда (приблизительно 8,08 миллиарда долларов по среднему курсу). В 1978 году «чёрного золота» было продано на 10 миллиардов рублей (14,16 миллиарда долларов), в 1981-м – на 21,6 миллиарда рублей (32 миллиарда долларов).

Кандидат исторических наук Мария Славкина в своей работе «Триумф и трагедия. Развитие нефтегазового комплекса СССР в 1960-1980е годы» приводит другие, но всё равно впечатляющие цифры. В 1970 году, по её подсчётам, валютные поступления от экспорта нефти равнялись 1,05 миллиарда долларов, в 1975-м уже 3,72 миллиарда долларов, а к 1980 году -15,74 миллиарда долларов.

В количественном выражении поставки «чёрного золота» из СССР за рубеж выросли с 66,8 миллионов тонн в 1970-м до 119 миллионов в 1980 году. Постепенно нефть вытесняла из экспорта другие товары. Если в 1970 году на машины и оборудование в поставках за границу приходилось 21,5 процента, то в 1980-м – 15,8. Доля топлива и электроэнергии выросла соответственно с 15,6 до 46,9 процента.

Союз подсаживался на «нефтяную иглу», возможно, веря в то, что сказка никогда не кончится. Однако это убеждение оказалось ложным – к началу 1980-х на рынке на фоне падающих производств и снижающегося спроса наметилось перепроизводство «чёрного золота». К 1986 году его цена упала со 104 до 30 долларов за баррель с учётом инфляции. Неожиданное падение доходов вкупе с имевшимися системными противоречиями привели к началу тяжёлого экономического кризиса в Советском Союзе. Оправиться от него страна так и не смогла, заплатив за «тучные годы» свою цену.