Проект «Азориан»: как ЦРУ пыталось украсть погибшую советскую подлодку

Летом 1968 года директору ЦРУ Ричарду Хелмсу представили сжатый, но сенсационный доклад: на дне Тихого океана, на глубине в пять километров, покоится советская атомная субмарина К-129. На её борту — три баллистические ракеты, ядерные торпеды и, что главное, шифровальные машины и секретные коды. Это был шанс, выпадающий раз в истории. Так началась операция «Азориан» — самая дерзкая и дорогостоящая подводная авантюра Холодной войны.

Трагедия у Гавайев

Всё началось 8 марта 1968 года. Подлодка К-129, выполнявшая боевой поход в Тихом океане, не вышла на связь. Масштабная советская поисковая операция с участием 30 кораблей продолжалась 70 суток, но не дала результатов. Экипаж из 98 человек был объявлен погибшим.

Однако американцы, внимательно следившие за действиями советского флота, уже знали больше. Гидроакустики зафиксировали характерный «хлопок» — звук катастрофы. Сопоставив данные, аналитики ЦРУ нанесли на карту примерный квадрат гибели лодки. Поскольку СССР официально не признавал факта потери субмарины, она, по выражению историков, превратилась в «ничейное имущество» — уникальный трофей, лежащий на глубине, казалось бы, недосягаемой для человека.

Миссия «Хэлибат»

Вероятность успешного обнаружения и подъема К-129 оценивалась в 10%. Но оно того стоило! Поисками занялась команда специально переоборудованной атомной подлодки «Halibut», оснащенной современнейшим океанографическим оборудованием, спускаемыми подводными прожекторами, фото- и видеоустройствами. Было сделано и проявлено несколько сотен тысяч фотографий в исследуемом районе прежде чем на одном из них удалось разглядеть хвост советской подлодки. Чтобы уточнить ее точное положение и состояние потребовалось еще более 20 000 снимков.

По информации из книги Шерри Сонтага «Блеф слепого: Нерассказанная история американского подводного шпионажа», первоначально планировали изучить лодку и поднять необходимое радиооборудование при помощи спускаемых аппаратов. Но корпус «К-129» оказался разломан на несколько частей. Поэтому представители ЦРУ и ВМФ обратились лично к президенту Никсону, и он дал добро на подготовку и проведение операции «Азориан».

Операция «Азориан»

Решено было поднять носовой кусок подлодки длиной 42 метра, представлявший наибольший интерес . Для этой цели был разработан специальный корабль «Гломар Эксплорер». Уникальное по тем временам судно удалось создать всего за 40 с небольшим месяцев. Но прежде потребовалось еще два года на то, чтобы добиться одобрения и денег от Конгресса. Сама операция по подъему началась только летом 1974 года и была замаскирована под геологоразведку на океаническом дне. Интересно, что за операцией наблюдали советские моряки, правда, без четкого понимания, что же именно ищут американцы. Возможно, эта информация была засекречена.

Четких данных о результатах самой операции от ЦРУ тоже нет. В 1975 году в американской прессе была опубликована статья о проекте «Дженнифер». Но ни подробностей ни даже настоящего имени проекта в ней не сообщалось. Отчет ЦРУ по операции «Азориан» был частично рассекречен в 2010 году, и из него непонятно, была ли поднята носовая секция целиком или только ее часть. По неофициальным сведениям, ничего из того, за чем охотились американцы, заполучить не удалось — ракеты, торпеды, кодовые книги и радиоаппаратура осталась лежать на дне на глубине 5 000 метров. И, наверное, оно и к лучшему, что проект «Азориан» окончился, в общем-то, неудачей.