11 декабря: чего не стоит делать незамужним женщинам в Сойкин день

В православии сейчас вспоминают епископа Феодора Симоновского. Он жил в XIV веке в верующей семье. Когда Феодор потерял своих родителей в подростковом возрасте, его на воспитание взял к себе его дядя - преподобный Сергий Радонежский.

В народном календаре - это Сойкин день. Сойка - это небольшая птица с хохолком на голове и с длинным хвостом. Считалось хорошей приметой, если к окну в этот день прилетит сойка или любая другая птица. Наши предки верили, что нужно выйти из дома и следовать за птицей, так как она приведет к счастью. Также верили, что на крыльях птички есть маленькие зеркала, заглянув в которые, можно увидеть будущее. По голосу сойки определяли, какое будущее будет. Если ее крик грубый - будет беда, тонкий писк - к радости, а задорно щебечет - к веселью.

В этот день был принят и такой обряд. В сугроб бросали монеты разного номинала. А потом по очереди их доставали. Если первой попадалась монетка крупного номинала, то деньги в следующем году всегда будут водиться в кошельке, а если мелкого, то прибыли ждать не стоит.

В этот день незамужним женщинам нельзя ходить с распущенными волосами, иначе любовь пройдет мимо.

Не рекомендуется в этот день стирать и убираться, иначе дома будет беспорядок и скандалы. Спугнуть удачу может поднятый палец или рука в сторону любой птицы. Сейчас не обижали птиц, а напротив, подкармливали. Считалось, что это принесет удачу.

Если в этот день холодно и сухо, то жарким и сухим будет лето. Мороз пришел - через неделю потеплеет. Напротив, тепло стоит - через неделю резко похолодает. Если в печи слабая тяга, то погода переменится на снежную и пасмурную. Взбесилась кошка и начала царапать мебель - жди метель. Гуси волнуются и хлопают крыльями - к потеплению.