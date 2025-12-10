Богдан Кобулов: что стало с самым жестоким участником «банды Берии»

В мрачной иерархии сталинских репрессивных органов Богдан Кобулов занимал особое место. Этот неказистый гигант с «большими волосатыми руками и короткими кривыми ногами» был не просто исполнителем — он был орудием пыток, доверенным «Самоваром» Лаврентия Берии и живым воплощением ужаса 1930-х — 40-х годов.

Путь «Самовара»

Родившийся в 1904 году в Тифлисе, Богдан Кобулов рано нашел свое призвание. Едва достигнув совершеннолетия, он вступил в ряды Грузинской ЧК. Его карьера стремительно пошла в гору под крылом будущего всесильного наркома Лаврентия Берии, оценившего в юноше редкое сочетание — отсутствие сантиментов и деловой хватку.

Несмотря на грубую, почти карикатурную внешность (более 100 кг веса, огромная голова, за что Берия и дал ему кличку «Самовар»), Кобулов был умен. Он успешно руководил экономическим отделом ГПУ Грузии, что, по мнению историков, говорит о его незаурядных оперативных способностях. Но его истинный талант лежал в иной плоскости.

Мастер конвейера смерти

Когда Берия получил повышение и перебрался в Москву, он взял верного Кобулова с собой. Практически сразу после переезда он вновь принялся доказывать свою преданность Лаврентию Павловичу. Например, когда в ходе допроса один арестованный внезапно набросился на Берию, Богдан, мгновенно среагировав, сломал нападавшему шею в буквальном смысле голыми руками.

Впрочем, для Кобулова это было, скорее всего, не впервой. Так, Симон Себаг Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор Красного монарха», писал, что Богдан Кобулов всегда принимал активное участие в пытках задержанных. По словам английского историка, он любил попрыгать на телах своих жертв и лихо помахать дубинкой. Именно Кобулов вместе с Меркуловым, Родосом и Берией истязал маршала Василия Блюхера. Правда, иногда, вернувшись с работы, Кобулов рыдал, предчувствуя, что однажды и ему, и его коллегам придется ответить за все содеянное.

Другие «подвиги»

Конец действительно был близок. Но пока Кобулов находился на пике карьеры, он успел натворить немало ужасного. Так, если верить Льву Лурье и Леониду Малярову, авторам книги «Лаврентий Берия. Кровавый прагматик», именно Кобулов по приказу Берии руководил убийством жены маршала Григория Кулика Киры Симонич — убийством, потому что на Симонич даже не было заведено уголовное дело. Кобулов являлся и организатором санкционированной Сталиным операции по ликвидации известного революционера Ивана Бовкуна и его супруги.

Кроме того, по словам Юрия Фролова, автора «Великой сталинской империи», за депортацию крымских татар, болгар, греков, армян и лиц иностранного подданства, проживавших в Крыму, Богдана Кобулова в числе других деятелей удостоили ордена Красного Знамени. А в 1953 году его даже повысили до первого заместителя Министра внутренних дел СССР.

Смерть Самовара

Однако именно это назначение оказалось для Богдана Захаровича последним: после ареста Лаврентия Берии его судьба была предрешена. Кобулова взяли под стражу в конце июня 1953 года прямо в здании ЦК. Как утверждает Елена Прудникова, автор книги «1963 год. Смертельные игры», его туда вызвали под каким-то благовидным предлогом. В книге Николая Зеньковича «Маршалы и Генсеки» говорится, что Кобулова, как и Л. Берию, В. Меркулова, В. Деканозова, С. Гоглидзе, П. Мешика и Л. Влодзимирского, обвинили в «истреблении честных и преданных партии кадров». Самовар-Кобулов, полностью признавший свою вину, был расстрелян по приговору Верховного суда страны под председательством маршала Ивана Конева.