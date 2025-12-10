Почему костяком армии ГДР стали офицеры Гитлера

Послевоенная история Германии хранит удивительный парадокс: когда в середине 1950-х СССР решил создать боеспособную армию для ГДР — Национальную народную армию (ННА), — её костяком стали не молодые коммунисты, а опытные офицеры вермахта, ещё недавно воевавшие против Красной Армии. В разгар Холодной войны прагматизм победил идеологию, и бывшие враги стали архитекторами главного союзника Москвы в Восточной Европе.

© Соцсети

Рождение двух армий

В 1949 году раскол Германии оформился окончательно: на западе возникла ФРГ, на востоке — ГДР. Изначально СССР, соблюдая решения Потсдамской конференции, не спешил милитаризировать свою зону, ограничившись созданием народной полиции. Однако после образования НАТО и заключения в 1954 году Парижских соглашений, разрешивших ФРГ создать собственные вооружённые силы (бундесвер), Кремль был вынужден ответить симметрично.

18 января 1956 года была официально создана Национальная народная армия ГДР. Перед ней стояла амбициозная задача: стать «щитом» социализма на западном рубеже Варшавского договора. Однако для строительства современной армии нужны были не только солдаты, но и опытные командиры. И здесь СССР сделал неожиданный шаг, дав добро на привлечение в ННА бывших офицеров вермахта, многие из которых ещё недавно находились в советском плену. Однако высоких должностей в ННА им как правило не предлагали.

Генералы-«перевёртыши»

Карьера этих офицеров в ННА стала уникальным примером идеологической и профессиональной трансформации. Среди бывших офицеров вермахта, стоявших у истоков создания Национальной народной армии ГДР, особое место занимает генерал Винценц Мюллер. Во время Второй мировой он возглавлял оперативный отдел в штабе группы армий «Ц», которая принимала участие в заключительной фазе прорыва линии Мажино. Позднее, в должности начальника штаба 17-й армии, Мюллер воевал на территории Украины и Северного Кавказа. Свой последний бой генерал-лейтенант провел в начале лета 1944 года под Минском в качестве командующего 4-й армией, после чего был вынужден капитулировать перед наступающими частями РККА.

До 1948 года Винценц Мюллер находился в советском плену, где в корне изменил свои политические взгляды, став последовательным антифашистом. В 1952 году он вернулся к военной деятельности, принимая самое активное участие в создании профессиональной армии ГДР.

Занимая самые высокие посты в структуре ННА, Мюллер поддерживал контакты со своими бывшими боевыми товарищами, которые несли службу в Баварии. Известно, что генерал несколько раз тайно встречался с министром финансов ФРГ Фрицем Шеффером, пытаясь поспособствовать улучшению отношений между обеими Германиями. В 1958 году Мюллер попал в опалу и был отправлен в отставку.

В марте 1956 года свою работу в качестве главы Министерства национальной обороны ГДР начал Вилли Штоф, получивший за год до этого звание генерал-полковника. Штоф с 1931 года состоял в рядах коммунистической партии Германии, однако избежать службы в вермахте не смог. С 1941 года он воевал на Восточном фронте, был ранен, награжден Железным крестом. Война для него закончилась лишь в 1945 году с попаданием в плен, где он и начал плодотворное сотрудничество с советскими властями.

Ганс фон Вич всю войну посвятил авиации, возглавляя различные воздушные соединения. В советский плен попал в Карлсбаде в последний день войны. Как и большинство германских военных, на родину вернулся лишь в 1948 году, где сразу был принят в пограничную стражу восточной зоны оккупации на должность начальника отдела снабжения. Позднее занимал аналогичный пост в Казарменной Народной Полиции ГДР.

Еще одна интересная фигура в бывшем руководящем звене вермахта – полковник Вильгельм Адам, на последнем этапе Сталинградской битвы входивший в штаб 6-й армии Паулюса. После сдачи в плен находился в Суздале, Красногорке и Войково. Активно участвовал в деятельности просоветского «Союза германских офицеров».

После возвращении в Германию Адам работал в образовательных и финансовых структурах. Одним из первых был привлечен к строительству вооруженных сил ГДР. Сначала его назначили на должность руководителя в отдел управления учебных заведений, затем он возглавил Высшую офицерскую школу в Дрездене. До самой смерти Паулюса Адам поддерживал с ним дружеские отношения. Дослужился до звания генерал-майора ННА.

Полковник Рудольф Бамлер по специальности артиллерист. Во время войны занимал должности начальника штабов различных армий. В плен попал в ходе Белорусской наступательной операции под Могилевом, сразу открестился от своего нацистского прошлого и стал тесно сотрудничать с советскими органами госбезопасности.

По возвращении в Германию преподавал в военных учебных заведениях, позднее занял пост главного инспектора Казарменной милиции. Проблемы со здоровьем вынудили его найти более спокойное место работы – им стала должность начальника военно-технического училища в Эрфурте. Бамлер часто выступал с обвинительными речами в адрес руководства ФРГ. По слухам, с 1959 года он занимал неофициальный пост в восточногерманской разведке «Штази».

Арно фон Ленски наряду с Винценцом Мюллером был еще одним генералом вермахта, которому доверили строительство ННА. Вторую мировую он закончил под Сталинградом в звании генерал-лейтенанта. Так же, как и Паулюс, содержался в Красногорске, Суздале, Войково, участвовал в деятельности антифашистских организаций.

В ГДР по рекомендации маршала Чуйкова Ленски возобновил военную карьеру в структурах ННА. В его обязанности входило формирование и развитие танковых войск восточногерманского государства. Вскоре генерал попал в опалу: его обвинили в неблагонадежности, критиковали за пренебрежение дисциплиной. С конца 1950-х восточногерманские и советские власти приняли решение о постепенном увольнении бывших офицеров вермахта со службы.

Судьба ННА

Несмотря на критическое отношение советского руководства к бывшим нацистским кадрам в рядах ННА, во многом благодаря им вооруженные силы Германской Демократической Республики стали самым надежным и сильным союзником СССР в Восточной Европе. ННА по праву считалась самым боеспособным соединением среди стран Варшавского договора: именно ей предстояло в случае войны с НАТО первой вступить в противостояние с бундесвером и обеспечить продвижение советской армии на территорию Западной Германии.

После распада СССР и всего социалистического блока бывших командиров ННА ГДР ждала незавидная участь. Большинству из них не нашлось места в вооруженных силах объединенной Германии. Из армейских рядов было уволено 23 155 офицеров и 22 549 унтер-офицеров, практически всем из них дорога в бундесвер была закрыта – удача улыбнулась лишь 2,7% от всего офицерского состава ННА, преимущественно специалистам, работавшим с советской военной техникой. Оставшиеся в бундесвере бывшие офицеры ННА ГДР были понижены в должности.

Все, кому не нашлось места в вооруженных силах объединенной Германии, не просто были лишены прежних званий – они утратили военный стаж и законную пенсию, им приходилось браться за любую работу, лишь бы не остаться без средств к существованию. Отныне они не могли одевать и военную форму Национальной народной армии, так как в новой Германии ее ношение приравняли к возрождению символов «тоталитарного режима».