Иудейские праздники: особенности и главные даты

Еврейские праздники отмечаются несколько тысяч лет, и каждый связан с особым событием истории народа. Часть ритуалов предписывает покаяние, а другая, наоборот, призывает евреев к веселью и радости. Торжества с любовью отмечаются как ортодоксальными, так и неверующими евреями в Израиле и во все мире. «Лента.ру» рассказывает об особенностях иудейских праздников и приводит календарь на 2026 год.

Особенности еврейского календаря

«Евреи, несмотря на расселение по всему миру и разные языки — от ладино до идиша, — сохранили целостность именно благодаря общей религии, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» религиовед Сергей Козловский. — А главное в любой религии для простого народа — это даже не догматы, а именно религиозные праздники».

Большинство еврейских праздников празднуются со дня синайского откровения, когда пророку Моисею была дарована Тора. Остальные отмечены в Талмуде Сергей Козловский религиовед

По его словам, еврейские праздники сильно отличаются от праздников других авраамических религий (то есть христианства и ислама, которые так же, как и иудаизм, признают истории и календаря.

10 основных понятий иудаизма Иудаизм. Название произошло от древнего царства Иудея, где впервые стали исповедовать эту религию во втором тысячелетии до нашей эры. По другой версии, от имени еврейского патриарха Иуды. На иврите иудаизм называется יהדות («йахадут» — «еврейская вера»). Сегодня иудаизм — самая древняя из монотеистических религий в мире, а в России является одной из четырех традиционных религий наряду с православием, исламом и буддизмом. Бог. Единый Творец всего сущего называется многими именами: Яхве (Иегова), Элохим, Адонай, Эль-Шаддай. Тем не менее имя Бога запрещено не только произносить, но даже полностью писать — евреи пишут только «Б-г». Тора. Откровение, которое Бог дал пророку Моисею и через него всему еврейскому народу на горе Синай. Письменная Тора состоит из пяти книг (они также входят и в христианскую Библию), которые, как верят иудеи, были написаны на свитке из телячьей кожи: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Поэтому Тора также называется Пятикнижием Моисея. Талмуд. Свод правовых и религиозно-этических норм, который был составлен еврейскими мудрецами. Они зафиксировали устную Тору, передававшуюся из уст в уста на протяжении восьми столетий. Шаббат. Суббота, день отдыха, который, согласно Торе, определил для людей Бог. В этот день евреям строго запрещена любая работа. Менора. Семисвечный светильник, один из символов иудаизма, изображенный на гербе Израиля. Могендовид. Шестиконечная звезда, в виде которой был выполнен щит царя Давида. Один из символов иудаизма, изображенный на флаге Израиля. Кашрут. Ряд ограничений в пище, которая делится на кошерную (то, что дозволено) и трефную (запрещенную). Согласно одной из заповедей Торы («Не вари козленка в молоке его матери»), запрещено также готовить мясную пищу вместе с молочной: даже посуда для мясного и молочного должна быть отдельной. В некоторые праздники разрешенная пища может быть запрещена. Около 300 положений кашрута входит в 613 главных заповедей (мицвот), которые должен выполнять каждый верующий еврей. Синагога. В переводе с древнегреческого — «собрание», на иврите — «бет кнесет» («дом собраний»), на идише — «шуль» («школа»). Как видно из значения слова, это не храм, а дом совместных молитв и собраний. Первые синагоги возникли после разрушения в 70 году нашей эры римлянами Иерусалимского храма — важнейшего духовного центра всего еврейского народа — и стали основным институтом иудаизма и центром притяжения еврейских общин по всему миру. Раввин. Еврейские священники — коэны — служили в Иерусалимском храме до его разрушения. Сегодня они почти утратили свои функции, частично передав их раввинам, которые священниками не являются. Раввин — это просто духовный лидер общины и знаток Торы, способный толковать еврейские законы и вести богослужения в синагоге.

Евреи, как и многие древние народы, используют собственный календарь, указанный в Торе, и он достаточно сложен.

Начало летоисчисления

«Начало иудейского летоисчисления ведется от новолуния мироздания, когда произошло сотворение мира, — продолжает Сергей Козловский. — Еврейские мудрецы вычислили его с точностью до секунды».

Если перевести эти вычисления на современное время, то мироздание произошло в понедельник, 7 октября 3761 года до нашей эры, в 17 часов 11 минут 20 секунд Сергей Козловский религиовед

Новый год

Год у евреев начинается в начале осени, но четкой даты перехода нет. «Поэтому 2026 год по григорианскому календарю охватывает сразу два еврейских года — нынешний 5786-й (или по-нашему 2025-й) и будущий 5787-й, который наступит осенью 2026-го», — поясняет религиовед.

Еврейский календарь — лунно-солнечный, то есть используется наблюдение и за фазами Луны, и за движением Солнца.

Месяцы

Начало каждого еврейского месяца приходится на новолуние, благодаря чему каждая дата выпадает на одну и ту же фазу Луны. При этом некоторые праздники отмечаются в полнолуние.

Первый месяц календаря, с которого идет отсчет всех праздников, — это весенний нисан. А вот отсчет лет идет с осеннего месяца тишрей, когда отмечается Рош ха-Шана — еврейский Новый год.

13 месяцев еврейского календаря Все названия еврейских месяцев связаны либо с цветением, либо со сбором урожая. Есть также два зимних месяца празднования победы света над тьмой. Проще всего привязывать месяцы еврейского календаря к знакам зодиака, поскольку их начало каждый год соответствует разной дате. исан — Овен; ияр — Телец; сиван — Близнецы; тамуз — Рак; ав — Лев; элул — Дева; тишрей — Весы; хешван — Скорпион; кислев — Стрелец; тевет — Козерог; шват — Водолей; адар — Рыбы; адар бет — Рыбы (только в високосном году). Еврейский календарь учитывает високосные годы, в которые к 12 лунным месяцам прибавляется 13-й.

Сутки, а значит и праздники, у евреев начинаются и заканчиваются с заходом солнца

Главные еврейские праздники в 2026 году

2 февраля — Ту би-Шват;

3 марта — Пурим;

2 апреля — Песах;

30 апреля — Песах Шени;

5 мая — Лаг ба-Омер;

22 мая — Шавуот;

28 июля — Ту бе-Ав;

12 сентября — Рош ха-Шана;

21 сентября — Йом-Кипур;

26 сентября — Суккот;

3 октября — Шмини Ацерет и Симхат Тора;

5 декабря — Ханука.

Еврейский новый год начинается осенью, но для удобства мы будем вести отсчет праздников по григорианскому календарю, то есть с 1 января 2026 года.

Голова месяца. В еврейском календаре есть «праздник, который всегда с тобой», — это Рош Ходеш, что в переводе с иврита означает «голова месяца». Отмечается в первый день каждого месяца и совпадает с новолунием. В это время верующие постятся и проводят время в атмосфере покаяния, прося Всевышнего о прощении грехов. Вечером после поста на стол в честь праздника ставится одно дополнительное блюдо.

Ту би-Шват

2 февраля отмечается первый в 2026 году еврейский праздник Ту би-Шват, или Рош ха-Шана ла'Иланот (Новый год деревьев). Евреи празднуют начало весны, обновление, славят связь человека с природой. В Новый год деревьев принято подавать к столу фрукты и орехи, а также высаживать в землю молодые плодовые саженцы.

Пурим

3 марта евреи отмечают праздник спасения народа от заговора Амана в древней Персии.

Пурим означает «жребий», и события этого праздника описываются в библейской «Книге Эсфирь», или, как называют царицу евреи — Эстер.

История праздника

Девушка была воспитанницей еврея Мордехая, однажды спасшего жизнь персидскому царю Артаксерксу (Ахашверошу). Мордехай узнал о намерении двух стражей лишить царя жизни и послал к нему Эсфирь, чтобы она предупредила его. Артаксеркс не забыл об услуге, а потому, когда ему надо было выбрать новую жену, он выбрал Эсфирь.

Мордехай был довольно гордым человеком и однажды не пожелал поклониться одному из придворных царя Аману. Тот запомнил зло и поклялся уничтожить всех евреев. После ряда интриг Аман добился согласия Артаксеркса на истребление всех евреев. Письма с царским указом разлетелись во все концы Персидской империи.

Мордехай уговорил Эсфирь попросить царя отменить указ. Это могло стоить Эсфири не только положения, но и жизни, поскольку указы Артаксеркса не отменялись. Однако девушка согласилась.

Узнав об интригах Амана, царь приказал повесить его на той же виселице, которую он приготовил для Мордехая, а перед этим отрезать злодею уши. А во все концы империи полетел указ, разрешающий евреям противиться силой исполнению первого указа.

Пурим — это один из самых веселых и любимых детьми и взрослыми еврейских праздников. Вместе с тем в этот день работа разрешена

Традиции праздника

«В советское время религиозные праздники, тем более еврейские, были не в чести, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» коренная москвичка, бывший учитель истории Циля Берлин. — Тем не менее некоторые семьи старались устроить традиционные пуримшпили, то есть праздничные спектакли, дома, где дети разыгрывали историю Эстер, а в подарок получали гоменташи — "сумки", или "уши Амана" — особое печенье треугольной формы. Те же, кто был в этот день в синагоге, традиционно поднимали шум — топали, свистели, даже кричали проклятья, — когда при чтении книги Эстер звучало имя Амана. После посещения синагоги мужчины были обязаны напиться, в буквальном смысле слова».

Как указано в Талмуде, пить вино надо было до тех пор, пока человек перестанет различать, что он говорит — благословения Мордехаю или проклятия Аману Циля Берлин учитель истории

Песах

2 апреля настает Песах, символизирующий освобождение еврейского народа из египетского рабства. Восьмидневный праздник, который длится до 9 апреля, начинается за праздничным столом — седером. Глава семьи напоминает домочадцам историю исхода евреев из Египта под руководством пророка Моисея.

«Песах — это фундамент иудаизма, — считает Сергей Козловский. — События исхода из египетского плена, чудеса, которые посылал людям Бог, скитания по пустыне и сама теофания, то есть явление Господа Моисею на горе Синай, изложены в одной из книг Торы, которая так и называется — "Исход"».

История праздника

Евреи во главе с прародителем Иаковом-Израилем появились в Египте, убегая от голода в Ханаане — обширной территории от Ливана до Иордании. Они пробыли в Египте 430 лет и все время увеличивали численность, чем вызывали опасения местной аристократии. Фараон старался изнурять их тяжелыми работами, но евреев все равно становилось все больше и больше.

Тогда фараон приказал казнить всех родившихся мальчиков. В это же время родился и освободитель евреев — пророк Моисей, которого мать спасла, пустив в корзинке по водам Нила. Моисея нашла и воспитала дочь фараона, но он остался верен своему народу.

В возрасте 80 лет Моисею в горящем терновом кусте явился Бог и приказал вывести израильтян из рабства. Однако фараон не пожелал отпустить их, и тогда Бог наслал на Египет десять казней — от нашествия жаб до смерти первенцев. Ангел повелел евреям отметить свои дома кровью жертвенного агнца, и бедствия не затронули их.

Лишь после десятой казни фараон согласился отпустить евреев, но вскоре передумал и организовал погоню. Но Чермное (Красное) море по воле Бога расступилось и пропустило евреев на Синай. Когда евреи вышли на берег, море сомкнулось снова и поглотило армию фараона. Евреи же следующие 40 лет скитались по скалистой пустыне. Там Богом Моисею было дано синайское откровение — посланы Скрижали Завета с десятью заповедями.

Также по воле Бога евреи соорудили свой первый храм — переносную скинию. После этого евреи вернулись в Ханаан и в битвах отвоевали Землю обетованную, то есть обещанную Богом.

Традиции праздника

Пасхальный праздничный стол существенно отличается от трапез в другие праздники, потому что в Песах некоторые кошерные (разрешенные) продукты почти на неделю становятся трефными (запрещенными).

За день до Песаха дом необходимо избавить от всего квасного, то есть хлеба, испеченного с использованием дрожжей. Главный хлеб Песаха — это маца, приготовленная без дрожжей

«Весна у меня до сих пор ассоциируется с запахом мацы, — вспоминает Циля Берлин. — Идешь утром по Кропоткинской, которая теперь опять Пречистенка, а в свежем воздухе разливается чудный аромат пекущейся мацы. Там, во дворах, была чуть ли не единственная еврейская пекарня, пекущая мацу для всей Москвы и не только. Мы, дети, ее ели просто так, как сухарики, а еще мама весь Песах делала из тертой мацы омлеты и клецки для бульона. Это было очень вкусно».

Эксперты «Ленты.ру» объяснили смысл обязательных блюд пасхального седера:

вино (или виноградный сок) — символ жизни, каждый участник седера должен выпить по четыре бокала;

вода подсоленная — символ слез рабства;

бейца (крутое яйцо) — символ жертвоприношения в Иерусалиме;

зроа — кусочек жареного мяса с костью (например, куриное крылышко) как напоминание о пасхальной жертве (зроа не едят);

карпас — любая огородная зелень (петрушка, укроп, лук), трава, символизирующие бесправие евреев в Египте;

марор — горькая трава (хрен, редька, кресс-салат), которая символизирует горечь рабства;

маца (три лепешки) — хлеб свободы, который ели скитальцы в пустыне;

хазерет (горькая трава) — зеленые листья салата для ритуала вкушения мацы (корех);

харосет (глина) — смесь тертых фруктов и молотых орехов, символ глины, из которой евреи, будучи в рабстве, делали кирпичи.

В Песах принято совершать паломничество в Иерусалим.

Песах Шени

30 апреля наступает второй Песах. В этот день желательно есть мацу ручной работы, хотя и обычный дрожжевой хлеб не запрещен.

«Впервые Песах Шени отметили на второй год Исхода, — рассказывает Козловский. — Дело в том, что евреи взяли из Египта останки одного из патриархов Иосифа Прекрасного и понесли их в Землю обетованную. Тот, кто прикасался к телу, стали нечисты, а значит, согласно закону, не могли приносить жертвы на Песах. Тогда Бог разрешил им приносить жертвы спустя месяц после Песаха, когда нечистота уйдет».

Еврейские мудрецы считают, что Песах Шени учит людей не отчаиваться, поскольку в мире нет ничего непоправимого Сергей Козловский религиовед

Лаг ба-омер

5 мая наступает праздничная пауза для подсчета 49 дней между двумя большими праздниками — Песахом и Шавуотом. Лаг ба-омер переводится, как «33-й день со дня омера» — принесения в храм жертвенного снопа ячменя на Песах. Считается, что в этот день закончилась чума, унесшая жизни 24 тысяч европейских евреев.

В этот день по традиции трехлетним детям впервые стригут волосы, а взрослые разжигают праздничные костры и устраивают ночные пикники.

Шавуот

22 мая отмечается День первых плодов, когда в Иерусалимский храм было заведено приносить два хлеба, испеченных из зерна нового урожая. Позже Шавуот стал отмечаться как день дарования Моисею Торы на горе Синай.

В Шавуот принято совершать паломничество в Иерусалим, а также изучать Тору. В этот день работа запрещена — можно лишь готовить пищу. Причем желательно, чтобы еда в Шавуот была молочной. Этот обычай связан с «Песнями песен» царя Соломона, где его возлюбленная, которая ассоциируется с Торой, сравнивается с молоком и медом.

Ту бе-Ав

28 июля наступает Праздник любви, в Израиле он отмечается как еврейский аналог Дня святого Валентина. В этот день принято также играть свадьбы. Однако религиозное значение праздника практически утрачено. Единственное отличие — в этот день не читаются ежедневные покаянные молитвы.

Рош ха-Шана

12 сентября наступает еврейский Новый год, Рош ха-Шана так и переводится — «голова года». Это начало так называемых грозовых дней, когда евреи должны осмыслить свою жизнь в течение прошедшего года и покаяться.

В синагоге в это время звучит трубный зов шофара, особого бараньего рога, который призывает верующих на Божий суд. Согласно Талмуду, в этот день Бог начинает выносить свой вердикт, оценивая дела каждого человека за прошедший год.

Считается, что в этот день Бог создал Адама и Еву, а также изгнал их из рая. Кроме того, в этот день пророк Ной после Великого потопа впервые ступил на землю из своего ковчега.

В Новый год работа запрещена. На Рош ха-Шана обязательно собираются за праздничным столом. Основные блюда — сдобный хлеб хала и мед, чтобы будущий год был сладким. Собравшиеся обязательно поздравляют друг друга и не забывают себя.

Да поможет так Бог мне и вам в наступающем Новом году, чтобы было у вас, как в молитве сказано «Обнови дни наши, яко встарь…». А мне да поможет Господь в моем деле! Чтобы и я, и лошаденка моя были здоровы, чтобы коровы давали много молока, чтобы я и впредь мог служить вам верой и правдой и доставлять сыр и масло Шолом-Алейхем из книги «Тевье-молочник»

Йом-Кипур

21 сентября заканчиваются грозовые дни раскаяния, когда правоверные евреи вспоминают все свои грехи, чтобы предстать перед Господом в Судный день, который также называют днем всепрощения и днем искупления. В Йом-Кипур, согласно Талмуду, Бог утверждает свой вердикт и заносит его в книгу жизни на следующий год.

Несмотря на то что Йом-Кипур — великий праздник, в этот день соблюдается строгий 25-часовой пост и многие верующие проводят целые сутки в молитвах в синагоге. Пост единственный раз в году держат и многие светские евреи

«На Йом-Кипур существовал древний обряд капарот, который практикуется и сегодня в некоторых еврейских общинах, — рассказывает Сергей Козловский. — Живого петуха или курицу крутят над головой, произнося "Да будет это моим искуплением!". Считается, что все грехи человека, совершенные в ушедшем году, перейдут на птицу, которую затем закалывают и отдают бедным».

На Йом-Кипур принято просить прощения у всех знакомых, а также желать им хорошей записи в Книге жизни. Заканчивается праздник, а с ним и грозовые дни так же, как начинается Рош ха-Шана, — трубным зовом шофара.

Суккот

26 сентября начинается, как говорят евреи, время радости — Праздник кущей (шалашей). Суккот напоминает о том, что, скитаясь по Синайской пустыне, евреи жили в собственноручно изготовленных шалашах — сукках. Суккот — это еще один праздник, когда принято совершать паломничество в Иерусалим.

Временем радости эту праздничную неделю называют потому, что у человека не остается забот: отношения с Богом улажены, погода хорошая, даже урожай собран. Остается только праздновать

Но в то же время Суккот напоминает о шаткости человеческого бытия — ведь не у всех людей есть крепкие дома или вообще дома, поэтому надо помогать нуждающимся.

По традиции евреи с семьями и друзьями должны провести целую неделю в особых шалашах — сукках. Но сегодня желательно провести в сукке хотя бы один день. Как в России на Новый год и Рождество, в Израиле на Суккот объявляется выходная неделя:

первый вечер Суккота — короткий день; первый день и последний день — официальные выходные для всех; в остальные дни госучреждения закрыты, а коммерческие работают по своему усмотрению.

«В Израиле Суккот — это любимый праздник и взрослых, и детей, которым очень интересно обедать и ночевать фактически под открытым небом, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» глава строительной фирмы «Аводет Хабрийа» Гиди Текучер. — Ведь по правилам сукка покрывается соломой так, чтобы в просветы были видны звезды. В Израиле, когда не все имеют возможность выехать за город, сукки строят даже на балконах».

Как построить сукку Строитель Гиди Текучер в беседе с «Лентой.ру» перечислил 10 основных правил строительства сукки. Строительство начинается утром после Йом-Кипура. Строить сукку под деревом нельзя. Высота сукки должна быть не менее 80 сантиметров и не более 9,5 метра. Стены могут быть сделаны из любого материала, главное, чтобы они устояли от ветра. Правильная сукка должна иметь хотя бы две стены и третью — с дверным проемом. Промежуток между стенами и землей должен быть не более 20 сантиметров. Кровлю покрывают только тем, что растет из земли, но никогда не использовалось и не идет в пищу. Тростником, пальмовыми ветвями, еловым лапником, ветвями плодовых деревьев покрывать нельзя. В сукке должно быть больше тени, чем света. Ночью через кровлю должны быть видны крупные звезды. Сукка должна быть красивой, ее украшают гирляндами, рисунками, фруктами.

На трапезном столе в сукке обязательно должны находиться:

этрог — плод одной из разновидностей лимона; лулав — ветвь финиковой пальмы; хадас — ветвь миртового дерева; арава — ветвь ивы.

«Считается, что четыре растения для Суккота символизируют разные типы людей, — объясняет религиовед Козловский. — Люди, живущие по Торе, имеют вкус, а совершающие благие дела — запах. Этрог имеет и вкус, и запах и символизирует праведников. У миртового дерева есть запах, но нет вкуса — это просто добрые люди. У лулава есть вкус, но нет запаха — это фарисеи, выполняющие законы, но не делающие добрых дел. И наконец, у ивы нет ни запаха, ни вкуса — это грешники».

Евреи верят, что в Суккот каждую сукку обязательно посетят семь гостей-пророков: Авраам, Исаак, Иаков, Давид, Моисей, Аарон и Иосиф

В первый и последний день праздника работа запрещена.

Шмини Ацерет и Симхат Тора

3 октября отмечаются связанные между собой праздники. Шмини Ацерет (буквально — «восьмой день») завершает Суккот, но считается отдельным праздником, в который принято возносить молитвы о дожде. В Израиле Шмини Ацерет сливается с праздником Симхат Тора.

Отдельно Симхат Тора празднуется лишь в диаспоре, то есть за пределами Израиля. Этот праздник означает завершение и начало ежегодного чтения Торы в синагогах.

Ханука

5 декабря отмечается еще один веселый праздник еврейского календаря — праздник огней Ханука.

История праздника

В этот день произошло повторное освящение Иерусалимского храма, захваченного сирийцами. Кроме того, в Хануку произошло чудо. Когда иудеи пришли в храм, чтобы освятить его, они нашли лишь маленький горшочек масла, которого хватило бы лишь на один день горения ритуального светильника меноры. Однако менора на этом масте горела целых восемь дней, за которые священники успели приготовить новое масло. Ханука означает победу света над тьмой.

Ханукальные светильники ханукии рассчитаны на восемь свечей

Традиции праздника

Наряду с Пуримом Ханука считается детским праздником.

«В Израиле в этот день дети ждут подарков и так называемых ханукальных денег, которые им выдаются на мелкие расходы, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» домохозяйка из города Хайфа Тина Круц. — А еще дети традиционно крутят особый волчок, который на идише называется "дрейдл", а на иврите "севивон". На нем нанесены четыре буквы, по которым можно гадать. Когда я в детстве жила в Кишиневе, а это было еще советское время, Хануку тоже старались отпраздновать. Мама пекла традиционные картофельные оладьи латкес и пончики с джемом. На окне вечером обязательно зажигались ханукальные свечи. Сначала одна, потом две и так далее, пока их не становилось восемь».

Сегодня на Хануку все окна в израильских городах светятся уютным светом, а на площадях ставят огромные ханукальные светильники Тина Круц домохозяйка из города Хайфа

На Хануку работа разрешена, поэтому чаще всего большинство организаций работает, а вот у детей объявляются каникулы.

Посты в 2026 году

В иудаизме, как и во многих других религиях, существуют дни поста, в которые правоверным надлежит приблизиться к Всевышнему, задуматься о своей душе, а также почтить память тех или иных трагических событий.

Еврейский пост больше похож на мусульманский, чем на православный, поскольку чаще всего предписывает воздержание от тех или иных вещей в течение светлого времени суток.

Еврейский пост иногда называют «истязанием души»

В самые строгие посты запрещены:

еда; питье; мытье; кожаная обувь; парфюмерия; секс.

Два строгих поста:

20 сентября. Йом-Кипур. Судный день считается одновременно и праздником, и строжайшим постом, который длится около 25 часов. 30 июля. Пост 9-го Ава (Тиша бе-Ав). Строгий пост в память о разрушении Иерусалимского храма сначала персами, а потом римлянами. Длится около 25 часов. Предваряется тремя неделями траура, в которые нельзя веселиться, а также слушать музыку. В последнюю траурную неделю нельзя мыться горячей водой, есть мясо и пить вино.

Пять нестрогих постов, когда нельзя есть и пить в светлое время суток:

2 марта. Пост Эстер. Пост в память о посте еврейской царицы Эстер, который она держала перед тем, как обратиться к персидскому царю Артаксерксу с просьбой о спасении евреев.

1 апреля. Пост первенцев. Пост перед Песахом в память о чуде спасения еврейских первенцев от последней из египетских казней перед Исходом евреев из Египта.

2 июля. Пост 17 Тамуза. Пост в ознаменование разрушения Иерусалимского храма, предваряющий начала трех недель траура.

13 сентября. Пост Гедалии. Пост в память о последнем убитом наместнике Иудеи Гедалии бен Ахикаме.

29 декабря. Пост 10 Тевета (Асара-Бэтевет). Пост в память о начале приведшей к пленению евреев осады Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором.

Поминальная молитва Изкор

Эта поминальная молитва произносится четыре раза в год после чтения свитка Торы в память об усопших родственниках и близких. Особенно важен Изкор для тех, кто редко посещает синагогу. В 2026 году Изкор читается:

9 апреля — последний день Песаха; 23 мая — второй день Шавуота; 21 сентября — Йом-Кипур; 3 октября — Шмини Ацерет.