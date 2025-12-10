Техника стрельбы НКВД: почему некоторые чекисты не носили кобуру

В оперативной работе сотрудников органов госбезопасности – НКВД и КГБ – каждое действие было подчинено двум главным принципам: эффективность и скрытность. Хотя стандартное ношение пистолета в кобуре на поясе было уставным, на практике часто использовался более конспиративный метод — ношение оружия в кармане верхней одежды. Этот выбор диктовался не личным удобством, а тактической необходимостью и был характерен не только для советских, но и для иностранных спецслужб.

Арсенал для скрытого ношения

Для выполнения специальных заданий требовалось соответствующее вооружение. Помимо стандартных пистолетов ТТ и револьверов Нагана, в арсенале чекистов были модели, специально созданные для конспирации.

Например, револьвер Нагана образца 1927 г. («Командирский») был укороченной версией стандартного «Нагана» с уменьшенными стволом и рукояткой, что делало его более удобным для скрытого ношения под одеждой. Иностранные модели — как правило, немецкие пистолеты «Маузер» — также широко закупались для нужд НКВД и ценились за свою надежность.

Официально устав предписывал ношение оружия в кобурах: поясной (для повседневной формы) или подвесной (для тужурки). Однако в реальных оперативных условиях правила часто отходили на второй план.

«Выстрел из кармана»

Ношение оружия в правом кармане пиджака, плаща или пальто было распространённым тактическим приёмом. Он давал оперативнику ряд ключевых преимуществ.

Это был самый быстрый способ открыть огонь. В критической ситуации можно было выстрелить прямо сквозь ткань кармана, не тратя ни доли секунды на извлечение оружия. Противник просто не успевал среагировать на подобную угрозу.

Если требовалось незаметно подготовить оружие к бою, оперативник мог, повернувшись левым боком, достать пистолет так, чтобы движение руки осталось скрытым от наблюдателя.

Интересно, что этот метод не был уникальным советским изобретением. Например, министр госбезопасности ГДР Эрнст Волльвебер рассказывал, что его сотрудники носили пистолеты в специально расшитом правом кармане именно для стрельбы навскидку.

Конспирация как высший приоритет

Выбор места для ношения оружия всегда зависел от конкретной задачи и требований максимальной скрытности. Практика была довольно гибкой. Так, пистолет Макарова (ПМ) часто носили в мягкой поясной кобуре, так как его компактность и без того обеспечивала хорошую скрытность.

Автоматический пистолет Стечкина (АПС), который был крупнее, рекомендовалось носить за поясом брюк или в правом брючном кармане. При ношении пальто его перекладывали в левый потайной карман — это помогало полностью скрыть силуэт оружия.

В разведке пистолет ТТ иногда носили во внутреннем левом нагрудном кармане. Помимо быстрого доступа, в экстренном случае он мог сыграть роль дополнительной защиты от пули или осколка.

Советские инструкции прямо предостерегали от ношения оружия в заднем кармане брюк (так называемом «револьверном»). Движение руки к пояснице было слишком заметным и медленным, что давало противнику решающее преимущество.