В Индии жена ушла от мужа через три дня после свадьбы из-за его болезни

В Индии молодая жена подала на развод практически сразу после свадебной церемонии, узнав об импотенции супруга. Об этом сообщает Hindustan Times.

25-летний жених, инженер из зажиточной фермерской семьи, признался невесте в первую брачную ночь, что неспособен к супружеским отношениям. Позже медицинское заключение также подтвердило бесплодие мужа.

«Я не могу прожить жизнь с мужчиной, который физически несостоятелен», — написала женщина в заявлении о разводе.

Отец забрал ее из дома супруга всего через три дня после свадьбы, не ставя в известность его родственников.

Родные невесты обвинили семью жениха в сокрытии диагноза и отметили, что это уже второй его неудачный брак — предыдущая супруга якобы ушла через месяц по аналогичным причинам. После вмешательства полиции стороны достигли соглашения: семья жениха вернет 700 тысяч рупий (примерно 610 тысяч рублей), потраченных на свадьбу, и все свадебные подарки в течение месяца. Участковый офицер Махеш Чауби подтвердил, что вопрос решается по согласию сторон.

