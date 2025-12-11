Народные приметы на 12 декабря: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 12 декабря 2025 года: что нельзя делать в этот день
В этот день хорошей приметой считалось счищать снег с крыш. Делали это только веником или метлой, чтобы не испортить покрытие.
Наши предки 12 декабря вновь отправлялись в лес за дровами. Их нужно взять столько, чтобы хватило до конца холодов.
В этот день принято было ходить по соседям с протянутой рукой и занимать яйца, соль, хлеб, молоко. Прабабушки верили, что такой обряд может принести в дом удачу.
А прадедушки брали гвоздь и забивали его в западной стене бани, чтобы она всю зиму простояла и от хворей своих гостей защищала.
В этот день домашнюю птицу кормили гречкой, но только правой рукой: верили, что так пернатые будут лучше нестись.
Были и такие дела, от которых лучше отказаться.
Так, нельзя было подметать внутри дома, чтобы не вымести благополучие. Запрещалось ссориться, ругаться и хаять друг друга.
Снег с порога не сметали, а забрасывали часть в дом, чтобы деньги в семье водились. Следовало в этот день отказаться от дурных привычек, иначе они могли взять вверх над волей.
Нельзя было отказывать просившим – так удача может пройти мимо обоих.