Зачем на самом деле строили Великие пирамиды

На протяжении веков Великие пирамиды Гизы остаются главным символом Египта. В массовом сознании эти сооружения принято считать гигантскими гробницами фараонов. Однако ученые давно отвергают эту версию. Дело в том, что почти ни в одной пирамиде не было найдено ни тела фараона, ни следов царского погребения. Так для чего же тогда строили пирамиды на самом деле?

Свидетельства древних

На вышеописанный парадокс обратили внимание еще древние греки. Геродот, чьи труды заложили основу европейских знаний о Египте, еще в V в. до н.э. утверждал, что фараон Хеопс (Хуфу) был погребен в подземной камере своей пирамиды, куда вел канал от Нила. Ученый полагал, что и в других пирамидах тела фараонов просто надежно спрятаны от возможных расхитителей гробниц. Однако современные исследования с помощью сканирующих приборов, способных показывать конфигурацию объектов под землей, не выявили следов тайных захоронений.

Почти на 400 лет позднее Диодор Сицилийский привел иную причину пустоты пирамид. В своих трудах он приводил древнюю легенду, согласно которой фараона Хефрена (Хафра) так ненавидели за жестокость, что он тайно приказал похоронить себя в другом, неизвестном месте, опасаясь осквернения гробницы. Вероятно, предполагал Диодор, аналогично все произошло и с другими египетскими правителями.

Парадокс пустых гробниц

С рождением научной египтологии в XIX веке концепция пирамид как царских усыпальниц на некоторое время стала догмой. Но факты упрямы. Внутри пирамид IV династии, включая Великие пирамиды, никогда не находили мумий фараонов. Каменные саркофаги, которые считаются погребальными, всегда были пусты.

В отличие от богато расписанных гробниц фараонов Нового Царства в Долине Царей или даже более ранних мастаб, внутренние камеры пирамид аскетичны — на их стенах нет никаких текстов или изображений. Кроме того, узкие, труднопроходимые коридоры и скрытые входы явно не были рассчитаны на регулярные заупокойные церемонии.

Традиционное (и максимально простое) объяснение парадокса — разграбление пирамид в глубокой древности. Правда, и здесь снова «не бьются» факты. Если грабители искали золото и драгоценности, зачем им было уносить сами мумии? В Долине Царей, которую тоже грабили, мумии фараонов, хоть часто и поврежденные, все же оставались на месте или их перепрятывали жрецы. И почему, разграбив пирамиду Хефрена, воры не тронули знаменитую идеально сохранившуюся статую фараона из диорита?

Альтернативные гипотезы

Проблема парадокса усугубляется и другими странностями. Например, фараон Снофру, отец Хеопса, построил целых три крупные пирамиды — в Дашуре и Мейдуме. Зачем одному правителю несколько «гробниц»?

Все это заставляет некоторых исследователей сомневаться в погребальной функции пирамид классического периода Древнего царства. В академической среде сегодня все чаще звучит мнение, что пирамида могла быть не местом захоронения, а символическим памятником, «пустым саркофагом», частью заупокойного культа, связанной с восхождением души фараона к звездам.

Другие версии более фантастичны, но также имеют право на существование. Так, некоторые ученые полагают, что пирамиды могли быть государственными хранилищами для зерна и других ценных ресурсов. Или же выполняли роль библиотек, научных лабораторий, обсерваторий.