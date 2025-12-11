Зачем фельдмаршал Паулюс встречался с советским юродивым

Его образ врезался в советскую реальность как икона иного мира: босоногий, в одних трусах, он зимой и летом проповедовал единение с Природой. Порфирий Иванов (1898-1983) — фигура, разрывающая шаблоны. Вор, шахтер, ревностный богоборец и… народный целитель, чьё учение «Детка» пережило СССР. Он беседовал со Сталиным и Паулюсом, пережил гестапо и 12 лет в советских психушках. Был ли он гением здоровья или сумасшедшим сектантом?

© Соцсети

От мошенника до просветленного

Ранние годы Иванова — типичный путь человека из низов. Родился в 1898-м, окончил 4 класса, с 12 лет работал, промышлял воровством. Революцию принял всей душой: крушил церкви, пустил под откос вражеский поезд в Гражданскую. Был и шахтером, и лесорубом, и игроком, и даже кандидатом в члены партии, пока не сел за мошенничество.

Перелом наступил в 35 лет. Узнав о неоперабельной опухоли, он решил умереть, выйдя голым на лютый мороз. Но вместо смерти пришло прозрение: холод исцелил его. Это стало началом его экспериментов над собой. В 1933 году ему явился сон: обнаженный человек, смело идущий по снегу. Этот образ стал путеводной звездой. Иванов ушел в самообразование, читая Маркса и Ленина параллельно с лекциями о здоровье, и разработал свою философию — «Детку». Её суть: истинная ценность не в комфорте, власти или деньгах, а в единении человека с Природой. Его высшая цель звучала еретично: физическое бессмертие.

Сталин, Паулюс и Лубянка

Иванов не был кабинетным философом. В 1936 году, во время съезда Советов, он, полуголый, пытался прорваться в Кремль, чтобы «вписать в Конституцию права душевнобольных».

Смутьяна незамедлительно доставили на Лубянку, где с ним лично беседовал Берия. Видимо не найдя в личности и действиях приезжего ничего угрожающего, его допустили в кабинет Сталина. Вождь сам вызвался познакомиться со странным ходоком. Кроме Сталина в беседе принимали участие Ворошилов и Калинин, засыпав гостя вопросами о его диковинной системе подхода к здоровью человека. Молчал лишь Иосиф Виссарионович. Однако на прощание, по словам Иванова, он произнес: «Сделаешь — человеком будешь, не сделаешь — умрешь, как все».

Великую Отечественную войну Порфирий Иванов встретил в городе Красный Сулин Ростовской области, все также продолжая разгуливать по улицам в трусах. Осенью 1942 года в город пришли германские войска – здесь какое-то время размещался штаб командующего 6-й армией Фридриха Паулюса. Солдаты вермахта доставили чудаковатого бородача к генералу. Иванов смело вступил с будущим фельдмаршалом в дискуссию, объяснив ему бесполезность этой войны. «Он меня спросил: “Кто победит?” – Я ответил: “Сталин”», – рассказывал впоследствии Иванов. На прощание Паулюс выдал этому странному русскому гербовую бумагу, в которой указывалось, чтобы предъявителя не трогали, так как он «представляет интерес для науки».

Тем не менее, несмотря на протекторат самого Паулюса гестаповцы все же задержали Иванова, заподозрив в нем партизана-диверсанта. Три недели его испытывали: обливали на морозе холодной водой, запирали на ночь в конюшне, закапывали в снег. А ему хоть бы что – поет себе матерные частушки и церковные псалмы.

В 1957 году в СССР проходила очередная кампания по борьбе с религиозными культами и мистицизмом. Органы загребали всех: экстрасенсов, колдунов, гадалок, магов, народных целителей. Попал под горячую руку и Порфирий Иванов.

«И в чем же заключается ваше лечение?», – спрашивал у задержанного следователь. Тот объяснял ему про взаимодействие человека с землей, правила закаливания и чистоту помыслов, вред курения и пользу от разгрузочных дней. Допрос постепенно превращался в диспут, и суровый милиционер смягчался. «В его глазах не было ни капли лукавства. И самомнения в тот раз не приметил. Я проникся чистосердечием Порфирия Корнеевича и не жалею об этом… Никакой вины за ним не нахожу», – писал впоследствии ведший допрос полковник Владимир Виноградов.

Не тюрьма, так больница

Советские органы так и не нашли к чему придраться в деле народного целителя Иванова, а вот отечественные психиатры обрели в нем своего клиента. Еще в 1935 году Иванов попал в психиатрическую больницу Ростова-на-Дону, куда его доставила милиция после задержания на городском рынке, где он в одних трусах пропагандировал свое учение. В медицинской карте Иванова появилась запись «шизофрения», а экспертная комиссия наградила его документом «инвалид первой группы». Именно по этой причине он не воевал во время Великой Отечественной.

В 1960-х годах Порфирий Иванов дал новый повод врачам поместить себя в лечебницу для душевнобольных. Он во всеуслышание заявлял, что принимал самое деятельное участие в полете Гагарина в космос, помогал американцам вернуться с Луны на Землю, но самое главное предотвратил начало Третьей мировой войны. В институте судебной психиатрии им. Сербского его признали невменяемым, лишь уточнив предыдущий диагноз: «хроническое душевное расстройство в форме шизофрении». В общей сложности Порфирий Иванов провел в психиатрических клиниках Москвы, Ленинграда, Одессы, Казани и Ростова 12 лет, испытав на себе всю мощь советской карательной медицины.

Жизнь Порфирия Иванова вошла в относительно спокойное русло лишь в 1971 году, когда преданные ученики на хуторе Верхний Кондрючий построили для учителя дом. Здесь он рядом с помощницей Валентиной Сухаревской провел последние 7 лет свей жизни, принимая жаждущих исцеления. В 1979 году о Порфирии Иванове сняли документальный фильм, в этом же году о нем появилась статья в журнале «Техника – молодежи». Он стал узнаваемым и уважаемым человеком в стране.

Увы, достичь бессмертия «учителю народа» не удалось. Он скончался на 86-м году жизни, даже после смерти оставшись верным свои идеям: его соратники, следуя завещанию наставника, в течение трех дней поливали безжизненное тело холодной водой.

Между сектантством и мессианством

Учение, созданное Порфирием Ивановым, имеет как преданных сторонников, так и убежденных противников. Одни считают его едва ли не мессией, возвестившим новую эру человечества, другие – невеждой и шарлатаном. Однако нельзя не признать, что методика оздоровления, разработанная Ивановым, несмотря на ее критику, действенна. Тысячам людей она помогла излечить заболевания, справиться с которыми официальная медицина оказалась не в силах.

К примеру, один из «ивановцев», московский инженер Анатолий Труш пишет, что прежде он не вылезал из больниц и поликлиник, а его исписанная диагнозами медицинская карта «весила с полкило». Но после приобщения к системе Иванова он избавился от простудных заболеваний и полностью восстановил, казалось бы, утраченный слух.

Однако внимание исследователей больше обращено не на практическую сторону учения Порфирия Иванова, а на идеологическую. Ее нередко отождествляют с религиозным течением, вобравшим в себя пеструю смесь неоязычества и неохристианства, а также находят общее с традициями даосизма, буддизма и йоги. Религиовед и доктор философских наук Сергей Иваненко усматривает в учении Иванова элементы сектантства, играющие деструктивную роль по отношению к личности, обществу и государству.

Историк философии, духовной и материальной культуры Древней Руси Владимир Мильков отмечает, что при всем своем пантеизме Порфирий Корнеевич не противопоставлял свои идеи христианству, но при этом был свободен от его догм. Иванов личным примером призывал к открытости, доброжелательности, нестяжательству, умеренности потребления. Однако недаром говорят «благими намерениями дорога вымощена в ад». Противник сотворения кумиров он сам к концу жизни стал объектом обожествления и поклонения.