Кто возглавил рейтинг любимых литературных антигероев

Среди персонажей русской классики безоговорочным лидером в рейтинге любимых антигероев стал Воланд из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова - он собрал 19% голосов. Второе место занял Остап Бендер из "Двенадцати стульев". За обаятельного авантюриста и потомка янычаров проголосовали 12% участников опроса. А замыкает тройку лидеров Григорий Печорин из лермонтовского "Героя нашего времени" - на его стороне 8% опрошенных. В первую пятерку также вошли Родион Раскольников (7%) и демон Азазелло (6%). Таковы результаты исследования, проведенного сервисами "VK-знакомства" и "Литрес".

Россияне назвали популярные типажи: "гений-манипулятор" (очевидно, так обозначили архетип Воланда), "трагический антигерой" (амплуа Печорина) и "харизматичный лидер" (пальма первенства тут, конечно, у Остапа Бендера).

Читатели ценят в отрицательных персонажах не их негативные черты, а харизму и обаяние, свободомыслие, бунт против правил, а также целеустремленность. А такие качества, как прямолинейность, страстность и самоуверенность, превращают злодея в глазах публики в "сложную и многогранную личность". При этом почти треть опрошенных - 30% - убеждены, что у антигероя должен быть шанс на исправление в финале истории.

А среди персонажей зарубежной классики первое место получил граф Дракула - у него 14% голосов. Вслед за ним идет вечный оппонент Шерлока Холмса - коварный профессор Мориарти, который обаял 11% опрошенных. На третьем месте - одержимый вечной молодостью Дориан Грей - у него 10% голосов.