11 декабря в России отмечается День Андреевского флага – военно-морского символа державы. А в декабре 1699 года Петр I утвердил его в таковом качестве, и с того момента Андреевский флаг начал реять на военных кораблях России.

Однако сразу оговоримся – основным флагом военно-морского флота Андреевское полотнище стало не сразу. Долгое время Петр колебался и выбирал из различных вариантов и только в Морском уставе 1720 года был окончательно утвержден в этом качестве с описанием. Но с самого основания флота Андреевский флаг уже принимал участие в сражениях.

Святой Андрей Первозванный был апостолом и считается в традиции первым крестителем, а потому и покровителем, Руси. После распятия Христа ему выпал жребий идти проповедовать учение на север. Он побывал на Кавказе, Причерноморье, «исходил Иверов и Сарматов, Тавров и Скифов», говорится в «Похвале апостолу Андрею».

Летописец Нестор указывал, что побывал на берегах не только Дона, но и Днепра. Хотя некоторые другие летописи упоминали, что апостолы на Руси не были. Это до сих пор остается предметом изысканий историков. Но по одной из легенд Андрей дошел даже до озера Ильмень у Новгорода Великого.

А уже от него морем отправился обратно в Европу, пришел в Византий, который впоследствии стал известен как Константинополь, и основал там православную церковь. Таким образом получалось, что апостол Андрей бывал в северо-западной Руси, на месте Петербурга, и, даже, мог плыть по Балтийскому морю, которое Петр и отвоевывал. Сыграло ли это обстоятельство роль в окончательном выборе самодержца мы не знаем, но исключать тоже не стоит.

Военного флота со времен похода древнерусских князей в Византию в России не было. Торговые суда имелись – ходили по пути из «варяг в греки», Новгород Великий входил в Ганзейский Союз и активно торговал по Балтике. Но с ее потерей остался только промысловый флот у поморов, в Архангельской земле.

Первый достаточно большой корабль появился лишь в 1667-1669 годах, который по приказу царя Алексея Михайловича построили в деревне Дединово. Сейчас Луховицкий район Московской области. Это был настоящий фрегат, который строили русские плотники под руководством голландца Ламберта Гумбольта, а первым капитаном стал Давид Бутлер.

Еще при закладке строители «запросили Москву»: а под каким флагом ходить? На что им было отвечено, что «государь сам выберет цвета из закупленного киндяка». Известно, что ткань закупили трех цветов – белого, синего и красного.

Также известно, что закупщик дворянин Яков Полуэхтов получил материю с указанием, что «108 аршин на знамя, что живет на корме» (кормовой флаг), 30 аршин на носовое знамя, а еще 42 на «долгое узкое знамя», то есть вымпел. И было это в 7175 году от сотворения мира, то есть в 1667 г.

А вот в каком порядке были полосы неизвестно. Знаем только, что строители получили ответ, что «как Великий Государь укажет». Но вот как именно он указал – неведомо. Предполагается, что один из вариантов уже выглядел как современный российский триколор, который долгое время являлся торговым флагом России.

Есть у исследователей еще одно вполне обоснованное предположение, что на «Орле» был установлен именно Андреевский флаг. Он представлял из себя белое полотнище с синим косым крестом и вышитым золотым двуглавым орлом на перекрестии. А на груди орла был щит с Георгием Победоносцем на белом коне.

Также имеются определенные сведения, которые рождают третью версию. Это было белое полотнище безо всяких полос, а на нем золотой или черный орел с Георгием Победоносцем на щите. Это был царский штандарт. Во всяком случае именно такой флаг использовал Петр I начиная с 1693 года для торгового флота, пока не был окончательно введен триколор.

Царь действительно долгое время не мог остановить свой выбор для военных кораблей на чем-то одном. Известно множество вариантов, которые пробовал Петр Алексеевич. Так сохранилось не менее 50 эскизов, выполненных им собственноручно для корабельных флагов, 20 для галерных, а еще 70 для сигнальных.

© Первоначальный вариант российского военно-морского флага с Андреевским крестом по эскизу Петра I 1699 года

В большинстве своем корабельные флаги были различными вариантами триколора и Андреевского флага. А когда отправлял в 1699 году посольство Емельяна Украинцева в Константинополь для заключения мира с турками, то его корабль шел под триколором с Андреевским крестом по нему.

В декабре 1699 года появляется эскиз уже белого полотнища с синими косыми полосами в виде Андреевского креста. Именно этот момент и считается днем рождения российского военно-морского флага.

Однако еще несколько лет будут использоваться различные варианты, их сейчас известно как минимум восемь. И только в 1710 году Петр Великий определился – военно-морским флагом России будет Андреевский. Закрепит это положение в Морском уставе лишь в 1720 году: «Флаг белый через синий крест Св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение».

Андреевский флаг стал символом славы и доблести России. Под этим полотнищем совершали великие победы сам Петр, Ушаков, Орлов, Нахимов. Под ним были совершены последние Великие Географические открытия человечества, включая Антарктиду, пройден Северный морской путь.

1 декабря (18-го по старому стилю) 1917 года советская власть Андреевский флаг отменила. Однако он продолжал действовать в белом движении и окончательно был спущен лишь 100 лет назад – 24 октября 1924 года, когда Франция признала Советское государство и русский флот, стоявший в порту Бизерта на севере Африки вынужден был этому подчиниться.

В СССР использовался военно-морской флаг, основанный на советской символике – серп и молот, красная звезда. Он тоже прославил себя в боях, неразрывно связан с героизмом моряков в Великой Отечественной войне. Но про славу Андреевского флага и тогда не забывали.

В январе 1992 года новое Российское правительство приняло решение о возрождении Андреевского флага. 26 июля под гимн СССР на всех кораблях был спущен советский военно-морской флаг. И затем под гимн России поднят Андреевский.