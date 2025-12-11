Почему даже в бою солдаты не снимали наград

В июне 1943 года, вслед за возвращением в Красную Армию погон, был издан приказ Наркомата обороны № 240, призванный унифицировать ношение орденов и медалей. Согласно документу, полагалось крепить награды исключительно на парадные и повседневные гимнастерки, кители или мундиры. На шинели, но не в бою, разрешались лишь особые знаки: «Золотые Звезды» Героев, «Серпы и Молоты», гвардейские эмблемы и орденские ленты.

Под запретом оказались ватники, полушубки, маскхалаты и другая спецодежда. При этом каждый военнослужащий обязан был ежедневно носить на форме (включая полевую) высшие государственные награды, если они у него были, знаки «Гвардия», «Отличник» рода войск и знаки ранений.

Все прочие ордена и медали в боевой обстановке прямо не запрещались, но их рекомендовалось заменять на планки с орденскими лентами. Эти планки полагалось надевать в праздничные и торжественные дни. В приказе скрупулезно описывалось, в каком порядке и где именно на кителе должны располагаться знаки отличия.

Почему солдаты носили ордена в бою

Однако жизнь на передовой часто расходилась с предписаниями из штабов. Как отмечает в своей книге «Униформа Красной армии» историк Павел Липатов, фронтовики зачастую пренебрегали планками, предпочитая носить в бою сами награды. Причины были вескими.

во-первых, награда красноречиво свидетельствовала о заслугах воина, а во-вторых, в бою она вполне могла защитить бойца или командира от пули или осколка, и таких случаев на войне было множество.

К примеру, стрелка-автоматчика 618-го стрелкового полка 215-й Смоленской стрелковой дивизии Ивана Григорьева орден Славы спас от осколка мины, а у кавалера ордена Красной Звезды командира пулеметной роты Ивана Чертока в эту награду угодила снайперская пуля и он также остался жив.

Еще одна причина предпочтения реальных наград орденским планкам, по мнению историка Павла Липатова, более прозаическая – во фронтовых условиях эти планки надо было еще достать в военторге, а они считались дефицитом.

На правой стороне груди у достойных данной награды рядовых и младших командиров красовались обязательные для ношения как в боевых, так и в торжественных условиях щитовидные знаки отличных специалистов. По сведениям, приводимым Павлом Липатовым, с мая 1942 года и по июнь 1947-го их учредили свыше 20 – «Отличный пулеметчик», «Отличный танкист», «Снайпер»... Подобные знаки отличия на Великой Отечественной ценились высоко, ими гордились, а танкисты даже крепили «щитки» на свои комбинезоны, что формально считалось нарушением приказа No 240.

Авторы книги «Взвод пешей разведки» Наталья Шубина и Владимир Алексеев упоминали об обязательном правиле для уходящих на задание советских разведчиков – награды вместе с документами, письмами и фотографиями сдавать старшине.