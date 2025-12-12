12 декабря: почему в день Парамона Зимоуказателя лучше избегать споров с соседями

Православная церковь вспоминает святого мученика Парамона, который в 250 году пострадал за веру Христову вместе с другими 370 мучениками. В народном календаре - день Парамона Зимоуказателя.

© Российская Газета

В этот день люди смотрели на погоду, чтобы понять, каким будет остаток декабря. Считалось, что если утро красное, то декабрь будет ясным. Если метель, то до 19 декабря продлятся ветер и снегопады.

Хорошей приметой было в этот день с крыш веником и лопатой удалить снег, конечно, если он выпал. Считалось, что это принесет в дом достаток.

Сейчас запрещено было заключать договора, в том числе давать согласие на свадьбу или посыл сватов - часто такие договоры заканчивались совсем не так, как ожидалось.

Птицу сейчас кормили только гречкой и обязательно правой рукой, иначе она нестись перестанет. Сейчас нельзя было стричься, спорить с соседями, все это могло привести к убыткам. Не подметали пол разными вениками, иначе можно было вымести удачу.

Запрещено было рассказывать о своих планах и мечтах - считалось, что они не сбудутся.

Если вокруг солнца заметили круг, начнется метель. Лес шумит - к оттепели. Туман и пасмурная погода - предвестники скорого снегопада. Если речка замерзла, год будет удачным. В старину говорили, что "зима без снегу - не быть хлебу", поэтому, если к этому дню не выпал снег, год не будет урожайным.