Четыре самых скандальных помилования от Бориса Ельцина

Право помилования, закрепленное российской Конституцией за главой государства, при Борисе Ельцине использовалось в беспрецедентных масштабах. За годы его президентства было приведено в исполнение 163 смертных приговора, но при этом даровано помилование примерно 70 тысячам осужденных. Кульминацией этой политики стал 1999 год, когда Ельцин единым указом заменил высшую меру наказания пожизненным заключением для последних 716 приговоренных к смерти в России. Среди тех, кого за годы президентства Ельцин помиловал, были и весьма неоднозначные фигуры.

Агенты холодной войны

Двое из помилованных Ельциным — классические «кроты» ЦРУ, заброшенные в советские структуры. Борис Южин, офицер КГБ, работавший под прикрытием ТАСС в Сан-Франциско, был завербован американской разведкой в 1978 году. После разоблачения агентом-двойником Олдричем Эймсом в 1986 году получил 15 лет колонии. В 1992 году Борис Ельцин амнистировал Южина, после чего бывший шпион незамедлительно уехал в США, где проживает до сих пор.

Владимир Макаров, дипломат и советник МИД, завербованный ЦРУ в 1976 году в Боливии, успешно работал на американцев два десятилетия. Он был арестован лишь в 1996-м и осужден за измену на 7 лет. Однако уже через несколько месяцев Ельцин его помиловал. Формальным основанием стало сотрудничество Макарова со следствием и раскрытие им некоторых методов работы американской разведки. На деле же, в обоих случаях, американцы либо надавили на президента, либо пообещали ему финансовые преференции, то есть, по сути, выкупили своих агентов.

Помилованный для войны

Отдельная история связана с Бисланом Гантамировым — бывшим мэром Грозного и вице-премьером Чечни. В 1996 году он был арестован и осужден на 6 лет за хищение 25 миллиардов рублей — фантастическая по тем временам сумма — выделенных на восстановление республики. К 1999 году, отбыв половину срока, Гантамиров обратился с прошением о помиловании.

Ельцин пошел ему навстречу. Но за этим решением стояла не только гуманитарная логика. К осени 1999 года началась Вторая чеченская кампания, и федеральному центру срочно требовались влиятельные союзники внутри чеченского общества. Освобожденный Гантамиров немедленно возглавил мощный пророссийский вооруженный отряд и активно участвовал в боевых действиях против сепаратистов. Так что в целом его помилование стало прагматичным политическим ходом в условиях начавшейся войны.

Прощенный для встречи с родиной

Самой драматичной и уникальной в этом ряду выглядит судьба Николая Хохлова — советского разведчика-неудачника, ставшего перебежчиком по моральным соображениям. В 1954 году ему, опытному агенту, поручили ликвидировать в Германии одного из лидеров антисоветской эмиграции Георгия Околовича. Хохлов же явился к своей цели, показал ему пистолет с устройством для бесшумной стрельбы и раскрыл весь план, заявив, что не может совершить убийство. После этого он сдался американским властям.

В СССР его заочно приговорили к смертной казни. Почти 40 лет Хохлов жил на Западе, преподавал психологию. В 1992 году Борис Ельцин подписал указ о его помиловании (но не реабилитации). Это был жест, позволивший стареющему перебежчику, движимому когда-то не политическими, а нравственными мотивами, впервые за десятилетия посетить Россию и увидеться с родственниками.

В целом же практика помилования при Ельцине носила массовый и часто непредсказуемый характер. Она касалась как тысяч обычных заключенных, так и громких фигур, чьи преступления затрагивали основы государственной безопасности.