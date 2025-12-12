Виновник ареста скандальной порнозвезды Бонни Блю объяснил свои мотивы
Житель Индонезии, который поспособствовал аресту скандальной порнозвезды Бонни Блю на Бали, объяснил свои мотивы. Об этом пишет News.com.au.
Пожелавший сохранить анонимность виновник задержания британской модели и ее спутников заявил, что вместе с товарищами следовал за ее микроавтобусом и несколько раз обращался в полицию.
«Сначала они даже не понимали, что происходит. Нам пришлось объяснять, что там 20 парней и она. У них такое просто в голове не укладывалось», — рассказал индонезиец.
Ему пришлось пояснить, что Блю разъезжает на своем автобусе и хвастается сексом со вчерашними школьниками. Только после этого полиция отправила агентов под прикрытием, чтобы арестовать британку и ее спутников. Свои действия индонезиец объяснил заботой о репутации Бали.
«Я не ханжа и не осуждаю ее. Но "Оргия Бонни Блю на Бали" — это не то, чего мы хотим. Тут вам не Таиланд и не Филиппины. Бизнес-сообщество этого не хочет, экспаты этого не хотят, а местные жители даже представить себе такого не могут», — сказал он.
Мужчина добавил, что в стране запрещены порнография и ее производство, как и работа без соответствующего разрешения. Реклама в виде порнороликов с Бали, по его словам, тоже никому не нужна.
Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, была задержана 5 декабря на Бали вместе с 18 мужчинами. Изначально полиция заинтересовалась Блю из-за того, что микроавтобус, на котором она перемещалась по острову, был не того цвета, что указан в документах. Позже к этому добавились обвинения в производстве порнографии. Британке могло грозить до 15 лет тюрьмы.
Позже стало известно содержание видео, съемка которого привела к аресту знаменитой британской порнозвезды Бонни Блю. Оказалось, что непристойного контента там не было.