Народные приметы на 13 декабря: что нельзя делать в этот день

В те времена реки и озера уже покрывались толстым слоем льда, а сугробы местами доходили до пояса. Наши предки делали прорубь на водоеме и слушали воду, чтобы понять, какой будет зима: бурление предрекало суровый сезон, а тихое течение – мягкую погоду.

Хозяйки 13 декабря пекли калиту – коржик с медом и сушеными ягодами. В центре изделия делали отверстие и подвешивали его в доме – такая примета символизировала счастливый брак.

В этот день созывали в дом гостей и угощали их постными пирогами.

Хорошей приметой считалось вкусить чеснока: так можно было набраться здоровья до весны.

Были и такие дела, от которых нужно отказаться.

Ни в коем случае нельзя было затевать конфликт с рыбаками или моряками, иначе можно было накликать на себя гнев их святого покровителя.

13 декабря не сидели без дела, верили, что силы небесные накажут лентяя.

Запрещалось есть жирную пищу и употреблять спиртное.

Не рекомендовалось сплетничать и обсуждать чужие дела и беды – так можно было самому оказаться в центре молвы.

Нельзя было шуметь и суетиться, следовало провести день в тишине и раздумьях.