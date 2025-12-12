Почему советских разведчиков невозможно было вычислить на детекторе лжи

В разгар Холодной войны пика достигла не только гонка вооружений и научно-техническое противостояние, но также методы добычи информации и способы защиты агентов. Одним из главных испытаний для шпиона стала проверка на полиграфе. Этот прибор считался в западном мире «окончательным арбитром» правды. Однако советская разведка продемонстрировала, что даже самую совершенную технику можно переиграть.

© Соцсети

Как работает «детектор лжи»

Конечно, полиграф не способен прочитать мысли человека. На самом деле этот сложный медицинский прибор фиксирует ряд непроизвольных физиологических реакций: частоту дыхания и пульса, артериальное давление, кожно-гальванический ответ (электропроводность кожи) и мышечный тонус.

Принцип его действия основан на так называемой «стрессовой модели». Когда человек лжет, особенно под страхом разоблачения, его организм часто реагирует на эту угрозу бессознательными изменениями — учащается сердцебиение, сбивается дыхание, потеют ладони. Оператор, задавая контрольные и значимые вопросы, анализирует эти всплески на графиках, пытаясь выявить обман.

Исторический провал

Советские спецслужбы всерьез занялись проблемой полиграфа после истории с легендарным разведчиком Рудольфом Абелем (Вильямом Фишером). Согласно ряду источников, после его ареста в 1957 году американцы применили нестандартный метод. Вместо допроса Абеля подключили к датчикам и показывали изображения разных стран. Резкая физиологическая реакция на контуры СССР якобы стала для контрразведки косвенным доказательством его связи с советской стороной. Хотя многие биографы оспаривают этот эпизод, он послужил мощным стимулом: КГБ срочно начал разрабатывать как свои полиграфы, так и контрмеры против них.

От йоги до булавки

Подготовка советских агентов включала целый арсенал приемов, направленных на искажение физиологических шаблонов, на которые опирается полиграф. Самые изощренные методы, требующие серьезной тренировки, были психологическими:

Рационализация. Агент мысленно переформулировал свою деятельность. Передача секретов становилась «распространением научных знаний», а шпионаж — «борьбой за мир». Искренне веря в эту «легенду», он не демонстрировал стресса на ключевых вопросах. Правда, чтобы настолько вжиться в роль, приходилось долго и упорно работать над своим сознанием, беря его под полный контроль.

Контролируемая релаксация. Этот метод предполагал использование техник из йоги или аутотренинга для поддержания ровного фона всех физиологических показателей на протяжении всего теста.

Интеллектуальная диверсия. Внутренняя концентрация на посторонней сложной задаче (например, чтении стихов про себя) «загружала» мозг и подавляла эмоциональные реакции на вопросы.

Самым простым же был метод механического болевого воздействия: намеренное причинение себе легкой боли, например, нажатие на спрятанную в ботинке кнопку или прикусывание языка, в момент ответа на контрольные (безобидные) вопросы. Это вызывало на них сильную физиологическую реакцию, «сглаживая» график и делая менее заметным всплеск на действительно опасных вопросах.

Также практиковалось применение седативных или, наоборот, стимулирующих препаратов для искусственного изменения физиологических параметров. Однако из-за предсказуемости и заметности этот метод был наименее популярен.

Стоит упомянуть и поведенческие методики, которые предполагали создание образа легкомысленного человека, этакого «дурачка». Постоянная болтовня, шутки, переспрашивание, просьбы уточнить вопрос — все это имело целью вывести оператора из равновесия и нарушить стандартный ход процедуры.

Блестящий практик

Ярким примером эффективности психологической подготовки стал Авраам Клингберг — советский разведчик, работавший в Израиле под прикрытием ученого-микробиолога мирового уровня. В середине 1960-х израильская контрразведка («Шабак») дважды проверяла его на полиграфе, и оба раза он успешно прошел испытания, не вызвав подозрений. Только спустя почти два десятилетия, в 1983 году, его удалось разоблачить, применив пытки и угрозы. Как считается, осознанно управлять своими реакциями Клингбергу позволили глубокие знания в физиологии, помноженные на специальную подготовку.