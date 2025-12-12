Почему Сталин пытался отказаться от власти

16 октября 1952 года в Свердловском зале Кремля открылся Пленум ЦК КПСС. Незадолго до этого партия ВКП(б) как раз и получила новое название. После рутинного XIX съезда делегаты ожидали стандартных процедур, но стали свидетелями политической сенсации. Иосиф Сталин, чьи власть и авторитет казались незыблемыми, неожиданно попросил освободить его от должности генерального секретаря ЦК.

Неожиданная просьба

При оглашении состава секретариата Сталин намеренно пропустил свою фамилию. Когда из зала стали раздаваться недоуменные голоса, он пояснил: «Я уже стар, бумаг не читаю. Изберите себе другого!». По воспоминаниям писателя Константина Симонова, Сталин хотел оставить за собой лишь пост председателя Совета министров и руководство Президиумом ЦК, сложив с себя рутинную работу Секретариата.

Реакция зала была бурной и единодушной. Георгий Маленков от лица всех присутствующих стал умолять вождя остаться. Маршал Тимошенко заявил, что «народ не поймет» его ухода. Под долгие овации Сталин, махнув рукой, сдался: «Ну ладно, пусть будет и Сталин». В итоге он был избран не генеральным, а лишь одним из нескольких рядовых секретарей ЦК. Этот странный эпизод, произошедший за несколько месяцев до смерти вождя, до сих пор вызывает споры среди историков. Каковы были истинные мотивы того поступка?

Физическое состояние

Самое простое объяснение — состояние здоровья. К 1952 году 73-летний Сталин действительно был тяжело болен. Современники отмечали его замедленную речь, провалы в памяти, повышенную раздражительность. Дочь, Светлана Аллилуева, писала о признаках гипертонии и атеросклероза. По свидетельству разведчика Павла Судоплатова, в начале 1953 года Сталин выглядел «уставшим стариком», говорившим с трудом. Возможно, его просьба была искренним желанием облегчить непосильную нагрузку. Однако даже в этом случае он мог формально делегировать полномочия, не устраивая публичного спектакля.

«Экзамен на лояльность»

Многие исследователи видят в этом эпизоде тонкий расчет. Сталин, известный своей подозрительностью, мог сознательно проверять окружение. Его уход стал бы идеальной ловушкой: кто поддержит инициативу, тем самым выдав свое желание избавиться от вождя? Симонов прямо называл это «пробой, прощупыванием отношения Пленума». Реакция Маленкова, который, по словам того же Симонова, имел в тот момент «ужасное выражение лица», говорит о том, что все прекрасно понимали смертельную опасность такой «проверки». Этот прием сравнивают с игрой Ивана Грозного, симулирующего уход в монастырь, чтобы выявить нелояльных бояр.

Подготовка к новой чистке

XIX съезд существенно расширил высший партийный орган — Президиум ЦК, куда вошли 25 человек, многие из которых не были представителями «старой гвардии». Одновременно в опалу попали Молотов, Микоян и Ворошилов. Набирала обороты антисемитская кампания. Все это напоминало прелюдию к масштабным репрессиям, подобным Большому террору 1937 года.

Интересно, что в 1937-м Сталин также не занимал ключевых государственных постов, что позволяло ему сохранять образ «арбитра». Уйдя с поста генсека в 1952-м, он мог бы повторить этот маневр — оставаясь неформальным лидером, он дистанцировался бы от грядущих репрессий, переложив формальную ответственность на других.

Операция «Преемник»

Есть и еще одно интересное предположение. Возможно, Сталин, предчувствуя скорый уход из жизни, пытался запустить управляемый процесс передачи власти. По некоторым свидетельствам, он предлагал на пост председателя Совмина Николая Булганина. Ряд историков (как, например, Владимир Добров в книге «Тайный преемник Сталина») считает, что его реальным фаворитом был Пантелеймон Пономаренко — энергичный руководитель, единственный публично поддержавший новую сталинскую работу на съезде.

Однако публичная отставка дала обратный эффект. Вместо того чтобы плавно продвинуть преемника, Сталин лишь взвинтил обстановку, спровоцировав борьбу в верхах. «Старая гвардия» мобилизовалась, а потенциальные наследники, вроде Пономаренко, оказались под ударом.

Скорее всего, в действиях Сталина сочетались несколько мотивов. Больной и параноидально настроенный лидер одновременно испытывал кадры, готовил почву для удара по «старой гвардии» и, возможно, искал способ обеспечить преемственность власти. Истинные же причины его короткой «отставки» так и остались неизвестными. А в марте 1953 года скончался и сам «отец народов», унеся эту тайну с собой.