«Хрональная дыра»: как поезд стал призраком

Истории о поездах, бесследно исчезнувших во времени и пространстве, встречаются в фольклоре многих стран. Но лишь одна имеет под собой солидную документальную основу и продолжает будоражить умы ученых. Речь об итальянском пассажирском экспрессе, канувшем в лету летом 1911 года.

Исчезновение у тоннеля

14 июня 1911 года компания «Санетти» организовала рекламный тур для почтенных граждан. Сто четыре человека — пассажиры и шесть членов экипажа — разместились в трех роскошных вагонах. Маршрут пролегал через живописные, но дикие леса Ломбардии, а главным «аттракционом» должен был стать недавно пробитый горный тоннель. Гостей угощали шампанским, создавая праздничную атмосферу.

Все шло по плану, пока состав не приблизился к заветному тоннелю. Внезапно его окутал необычайно густой, почти непроницаемый туман. В последний момент двум людям — пассажиру и проводнику — удалось выпрыгнуть на ходу. Именно их позднее обнаружила поисковая группа. Сам же поезд, войдя в белую пелену, исчез вместе со 104 людьми на борту. Ни обломков, ни следов крушения найдено не было.

С тех пор легендарный состав, согласно многочисленным свидетельствам, появляется в разных уголках мира и в разные эпохи, будто следуя по рельсам, которых нет на наших картах.

Версии ученых касательно временных скачков

Все железные дороги на континентах объединяются в единую железную сеть. Это образовывает собственное магнитное поле. Поезда становятся некими проводниками между земными полями и искусственно созданными. Конфликт между двумя силами создает временные изломы с бесконечными дырами. Такие знания базируются на теории о пространстве Минковского и теории относительности Эйнштейна (время не абсолютно, неравномерное).

Ученые называют изломы «хрональными дырами». Немного ранее до запланированной поездки в области пролегания путей наблюдалось сильное землетрясение. Вероятно, из-за разломов в земной коре скалы Ломбардии сконцентрировали временную аномалию именно на въезде в тоннель.

Машинисты не могли видеть аномалию с расстояния, так как поезд стал связующим звеном необходимым для прорыва пространства. Вот почему спасшиеся люди прыгали из последних вагонов, когда хрональная дыра уже стала видимой для пассажиров. У впереди сидящих пассажиров шансов не было.

Выпав из вектора своего времени поезду открылся путь через четвертое измерение прямо в бездну. Являясь проводником, люди заключенные внутри вагонов теоретически могли остаться невредимыми. Так в 1840 году на территории Мехико были обнаружены 104 сумасшедших. Они все говорили про будущее. Но их судьба остается неизвестной.