Анчутка, шишимора и другие: кого боялись наши предки

Если речь пойдет о мифических персонажах Древней Руси, то все сразу вспомнят Бабу Ягу, леших, водяных и домовых. На самом деле потусторонний мир наших предков был гораздо разнообразнее и страшнее, так как различных духов было очень много и они подстерегали людей повсюду — дома, в поле, лесу, на реке и в открытом море. Среди них были добрые, нейтральные и, разумеется, злые. Мы расскажем вам о наиболее опасных сущностях, которых опасались наши предки.

© Соцсети

Вурдалаки и упыри

С давних пор считалось, что мертвые настроены к живым крайне враждебно и с радостью вредят им, если есть такая возможность. А имели ее, по поверьям, умершие некрещеными, не отпетые, а также те, кто не был погребен. Таких мертвецов называли упырями — они не могли обрести вечный покой и бродили в знакомых им при жизни местах или на месте смерти, поджидая живых, чтобы на них напасть. Упырями могли стать после смерти колдуны, ведьмы и просто очень нехорошие люди.

Вурдалаками, в отличие от упырей, становились люди еще при жизни, от укуса оборотня. Эти создания могли как разорвать человека в клочья и съесть, так и просто укусить, чтобы пополнить свои ряды. Шанс стать жертвой вурдалака был очень велик в ночную пору на кладбище, но иногда, когда с пищей было особенно трудно, эти создания могли появиться и возле человеческого жилища.

Защитить от упырей и вурдалаков могли распятие, Библия, святая вода или вещи из серебра. Считалось, что вурдалаки не переносят солнечный свет, который для них губителен. Именно с преданиями об упырях и вурдалаках, которые есть почти у всех народов земли, связан иррациональный страх перед ночными кладбищами.

Полудница

Но наши предки верили, что стать жертвой нечисти можно не только ночью, но и днем. Летом, в самые жаркие дни, когда полуденное солнце нагревает воздух до дрожащего марева, беспечный крестьянин может встретить в полях Полудницу. Это высокая и очень худая женщина с изможденным лицом, держащая в руках серп или косу.

Она ходит по полям, когда солнце стоит в зените и выискивает тех, кто пренебрег обеденным отдыхом и продолжает трудиться несмотря на жару. Полудница отрезает им голову в назидание всем остальным. Особенно опасна эта нечисть для детей, которых родители оставили без присмотра в поле — она их подменяет своими детенышами, страшными и злыми.

В некоторых регионах верили и в то, что прежде чем убить Полудница загадывает жертве сложные загадки и если ответить на них правильно, смерти можно избежать. Несмотря на это, крестьяне предпочитали не искушать судьбу и покидали поля до тех пор, пока день не перевалит середину.

Анчутка

© BigPicture.ru

Этот персонаж древнерусской мифологии был вездесущим и мог встретить в бане, в полях, в лесу и даже в реке. Выглядела эта нечисть как рогатый карлик с лохматым телом и плешивой головой, на тонких кривых ножках без пяток. Называть имя Анчутки вслух было запрещено, чтобы не накликать на себя беду.

Это создание могло по-разному относиться к людям. Степные и лесные анчутки редко интересовались людьми, а вот живущие в бане или реке были не прочь пошалить. Иногда они шутили и делали людям мелкие пакости, а бывало и причиняли серьезный вред или даже смерть.

В бане анчутка мог опрокинуть на человека жбан с кипятком, поставить подножку, чтобы он упал или подпустить в помещение угара. В реке злобный карлик сидел под водой там, где все привыкли купаться и мог утащить пловца под воду и утопить. Когда человек неожиданно тонул на мелководье, то его смерть приписывали анчутке, а в омуте — водяному.

Шишига или шишимора

© BigPicture.ru

Шишимора — это существо, которое выглядит как маленькая сухая старушка с уродливым носатым лицом. Она старается держаться поближе к человеку, поэтому селится за печью, на чердаке или под полом. У шишиморы постоянно трясутся руки из-за чего все, к чему она прикоснется, ломается и портится.

Старушка изо всех сил пытается помогать по хозяйству, но из-за своей особенности приносит исключительно вред. Неожиданно упавшая на пол посуда, запутанная или порванная пряжа, не поднявшееся тесто или травмированная в стойле скотина — все эти проблемы списывали на шишигу.

В старину верили, что это существо могли поселить в доме печники или плотники, которых обманули при расчете за работу. Если со строителями расходились мирно, а шишимора все равно донимала хозяев, считали, что в нечисть превратилась душа некрещеного младенца. Смертность при родах тогда была очень высокой, поэтому с таким доводом сложно было спорить.

Лихо

© BigPicture.ru

Лес для наших предков был не только кормильцем и поставщиком строительных материалов, но и мистическим местом, населенным множеством самых различных духов. Одним из самых опасных лесных жителей считалось Лихо — тощее как жердь и очень высокое создание с одним глазом и цепкими когтистыми лапами.

Люди питали Лихо как в физическом, так и в эмоциональном плане. На Руси верили, что опасность оно представляло не только для одиноких путников, но и для довольно больших групп людей. Эта нечисть могла убить нескольких крестьян, а одного оставить в живых, чтобы насладиться его ужасом и безысходностью.

Но даже очень стойкий человек не имеет ни единого шанса против злого создания — независимо от того, удалось вызвать страх или нет, Лихо жестоко убивало свою жертву.