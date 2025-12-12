День апостола Андрея Первозванного: история и традиции праздника

В декабре православные христиане отмечают день памяти одного из учеников Иисуса Христа — апостола Андрея Первозванного. Святого Андрея чтут и любят на Руси с давних времен. Почему к его имени добавляют слово «Первозванный», чему учит верующих пример святого, когда и как отмечают праздник в его честь и о чем молятся апостолу Андрею — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой Андрей Первозванный

Андрей Первозванный — один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. О нем подробно рассказывается в Евангелии — повествовании о жизни и учении Спасителя. Прежде чем последовать за Иисусом, Андрей был учеником Иоанна Предтечи, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

Иоанн Креститель проповедовал на берегах Иордана. И многие в то время полагали, что, возможно, он и есть ожидаемый Мессия. Но он объяснял своим последователям, что это не так, а он послан, чтобы приготовить путь Спасителю.

Иоанн Предтеча сам не был Мессией, он готовил людей к принятию Мессии. Объяснял, что за ним идет тот, кто сильнее его, и вот он станет Спасителем мира. Андрей и его друг Иоанн Зеведеев были учениками Иоанна Предтечи. Когда Христос пришел в наш мир, на него показал Иоанн и сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Два его ученика последовали за Христом. Они стали первыми апостолами и ближайшими сподвижниками Господа. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

День памяти святого апостола Андрея Первозванного отмечается в России ежегодно в один и тот же день. В 2025 году он выпадает на субботу.

13 декабря день памяти святого апостола Андрея Первозванного

Святой Андрей также поминается в двух Соборах церковных праздниках, прославляющих сразу нескольких святых, объединенных территориально или общим подвигом: 13 июля – в Соборе славных и всехвальных 12 апостолов, 28 декабря – в Соборе Крымских святых. Католическая церковь совершает память 30 ноября.

Чем известен апостол Андрей Первозванный

Святой Андрей был первым призван Христом и последовал за ним, поэтому его называют Первозванным.

«Андрей был рыбаком по профессии. Вместе со своим братом Симоном, которого потом назовут Петром и который тоже станет апостолом, они вместе рыбачили на Галилейском озере, занимались рыбным промыслом. Это было семейное дело — их отец занимался тем же. Так вот Андрей не просто сам пришел к Господу, а отправился потом к своему брату Симону (Петру), и сказал, что нашел Мессию. Таким образом он не только сам пришел к Господу, но еще и своего ближнего привел», — пояснил Николай Конюхов.

Андрей Первозванный присутствовал при важных евангельских событиях, всюду ходил за Христом, слушал Его учения, исполнял поручения. Он был свидетелем чуда с пятью хлебами и участником Тайной вечери.

По окончании земной жизни Спасителя и Его воскресения, апостол Андрей отправился проповедовать.

Как рассказал священник, Андрей Первозванный побывал и в земле иудейской, и на европейской части континента. Согласно преданию, он дошел до Дуная и проповедовал в землях славянских.

В «Повести временных лет» есть красивое упоминание о том, что апостол Андрей дошел до современного Киева и там на одной из высот установил крест. Андрея Первозванного очень почитают в православии еще и потому, что он был апостолом Руси, который своим пришествием освятил славянские земли и основал первые христианские общины. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Точно известно, что Андрей Первозванный проповедовал в землях Бессарабии, Болгарии, проходил Валахию, нес слово Божие в Крыму, Иверии (Грузия) и доходил до Дуная. Благодаря апостолу Андрею в этих землях возникали христианские церкви, где он ставил епископов и священство.

В житие апостола описывается несколько случаев воскрешения им мертвых. Эти чудеса, свидетелями которых становились местные жители, подвигли многих принять Святое крещение.

При этом святой подвергался гонениям со стороны язычников, его не раз избивали за проповеди, подвергали мучениям и издевательствам. Но он оставался невредим.

В конце своего жизненного пути он в прямом смысле слова взял крест страдания за своего Учителя.

Во время проповедования в ахейском городе Патры территория современной Греции власти приказали схватить Андрея Первозванного, заключить под стражу и затем распять.

Апостола привязали к кресту, чтобы продлить мучения. Несколько дней он проповедовал с креста, после чего закончил свой земной путь. Произошло это предположительно в 67 году.

«Распяли святого апостола на кресте в виде перекрещенных досок, напоминающем букву Х. Он так и называется «Андреевский крест», — отметил Николай Конюхов.

Сегодня этот крест можно встретить на Андреевском флаге, который является символом военно-морского флота России. Также он присутствует на одной из высших наград — ордене Андрея Первозванного, учрежденном в 1698 году Петром І и восстановленном в 1998 году указом президента.

В России особо почитают апостола Андрея Первозванного, называя его покровителем Русских земель и просветителем.

Апостол Андрей имеет огромное значение для православного мира как один из ближайших учеников Иисуса Христа и проповедник Евангелия. Особенное, символическое значение он имеет для нашей страны. И сегодня в честь апостола возводят церкви, а детей называют Андреями. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Чему учат духовные подвиги апостола Андрея

Для современного поколения образ Андрея Первозванного — важнейший пример для подражания, считает священник.

«Сегодня у нас часто доминирует желание высказаться, написать в интернете «экспертный» комментарий, навязать свое не всегда компетентное мнение. Это связано с тем, что люди, не познав самих себя, не узнав истины, начинают ввязываться в дискуссию и думают, что сказать — важнее чем услышать. Так вот Андрей Первозванный учит нас, что вначале важно услышать и научиться, и лишь потом говорить», — поясняет Николай Конюхов

Вначале апостол Андрей был учеником Иоанна Предтечи, затем стал преданным учеником Спасителя, и лишь потом смог сам выйти на проповедь, став великим проповедником Евангелия.

Любому человеку, который хочет нести идеи в массы или делиться мудростью, вначале нужно научиться слушать, принимать и глубоко анализировать информацию. Серьезно думать — как Андрей Первозванный думал над словами Иоанна Предтечи и над словами Христа. Именно та глубина, с которой он эти слова принял, впоследствии поменяла его жизнь, род деятельности и сделала из него великого проповедника Евангелия. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Традиции празднования Дня апостола Андрея Первозванного

13 декабря День памяти апостола Андрея Первозванного отмечают в православных храмах, в некоторых из них проходят всенощные бдения. По словам священника, по уставу в дни памяти святых апостолов положено особенно торжественное богослужение.

«А поскольку Андрей Первозванный связан еще и с нашим Отечеством, то в русской православной традиции ему положено всенощное бдение. В храмах совершаются славления святому за то, что он принес в нашу страну православную веру, став предвестником Владимира Красного Солнышка — крестителя Руси», — подчеркнул Николай Конюхов.

В этот день верующие обращаются к святому апостолу Андрею за молитвенной помощью. Его просят о духовном наставничестве и просвещении, помощи в трудах, семейных и финансовых делах, о благополучии путешествующих.