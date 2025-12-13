Как ветеран Афганистана стал киллером и отправил на тот свет 16 человек

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам (ОПГ) 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из самых влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, они проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла о банде киллеров Аслана Гагиева по кличке Джако, которая стала самой мощной бандитской группировкой в стране. Сегодня наш рассказ об одном из самых жестоких участников Ореховской ОПГ, представителе кемеровской бригады ликвидаторов Игоре Сосновском по кличке Чипит. Вместе с напарником Сергеем Фроловым (Болтон) он отправил на тот свет 16 человек, но так и не смог выполнить свой последний заказ...

В ряды «ореховского спецназа» Сосновский вошел благодаря однокласснику

Игорь Сосновский (Чипит) родился в 1966 году в городе Кемерово. После окончания школы Игорь решил не заморачиваться с дальнейшим образованием: по достижении совершеннолетия попал в армию, а оттуда — в мясорубку Афганистана, где служил в ВДВ санитаром.

По возвращении из горячей точки Сосновский устроился на шахту, а в начале 1990-х, попав под сокращение, стал добывать средства на жизнь мелкими кражами. Вором Сосновский был до того момента, пока его не позвал в столицу бывший одноклассник, который к тому времени успел влиться в стремительно набиравшую обороты Ореховскую ОПГ. Поработав некоторое время водителем и мелким порученцем, в первой половине 1996 года Чипит был включен в состав «силовой бригады» киллеров, в основном состоявшей из его земляков кемеровчан, — самым видным из них считался Олег Пронин (Аль-Капоне).

Все члены банды вели весьма закрытый образ жизни, предпочитали не светить лица на общих сборищах участников ОПГ. Денег за выполнение конкретного заказа «спецназовцы» не получали, они находились на стабильной зарплате. Как новичку Сосновскому был положен оклад в размере 500 долларов. К каждому заказу кемеровские подходили с большой долей ответственности и всегда начинали с тщательной разведки. Они выведывали информацию о потенциальной жертве в ее ближайшем окружении, взламывали электронную почту и прослушивали телефонные разговоры, вели многодневное наружное наблюдение.

«Участники банды использовали специальную тактику, позволяющую незаметно устанавливать маршруты постоянного передвижения своих жертв», — Сергей Данилов, полковник юстиции в отставке, в 2017 году руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области.

Бандиты устанавливали в свои автомобили камеры и парковали их на перекрестках, через которые обычно проезжала их потенциальная жертва. Затем анализировали видеозаписи: куда и во сколько поворачивал автомобиль объекта. На следующий день машину, оснащенную камерами, переставляли и таким образом вычисляли и маршрут, и конечную точку. На основе полученной информации выбиралось место и время нападения.

При каждом своем преступлении ликвидаторы прибегали к маскировке — использовали парики, накладные бороды и усы, скрывающие лица бейсболки и очки. Зачастую поверх своей одежды они надевали еще один комплект, который потом скидывали, уходя с места преступления. Оружие киллеры практически всегда увозили с собой и выбрасывали в труднодоступных местах.

Свои преступления Чипит совершал в паре с киллером Фроловым

В рядах кемеровских ликвидаторов Сосновский стал оружейником: в его гаражах в Одинцово и на территории Тверской области бандиты хранили патроны, гранаты и оружие — пистолеты, снайперские винтовки, автоматы Калашникова, РПГ и огнемет «Шмель». Весной 1996 года Чипит получил первое задание: устранить бойца группировки Владимира Пригоду, который был замечен в употреблении наркотиков. В помощники Игорю определили другого киллера — бывшего спецназовца Сергея Фролова (Болтон). С заданием подельники справились весьма успешно.

«Для совершения преступления кемеровские арендовали квартиру и организовали в ней штаб по совершению преступления. В мае 1996 года Фролов и Сосновский провели разведку постоянных мест появления Пригоды, в один из дней Фролов опознал Пригоду и указал на него Сосновскому», — из материалов уголовного дела.

В начале июня на Вокзальной улице в подмосковном Одинцово спрятавший лицо под козырьком бейсболки Чипит из пистолета ТТ выпустил пули в Пригоду и его приятеля Евгения Воскобойникова, оказавшегося рядом, оба не выжили.

Одной из следующих жертв дуэта кемеровских ликвидаторов стал наркоторговец по фамилии Мингазов. Барыгу изрешетили в ночь на 29 июля 1996 года в одинцовском кафе «Мечта». В перестрелке погиб случайно оказавшийся там офицер Одинцовского ОВД. Найти виновных в его гибели подмосковные силовики сочли делом чести, но выйти на след исполнителей у них получилось не сразу.

«Лишь спустя полтора года, в начале 1998-го, нам удалось найти двух проституток, которые вспомнили, что весной и летом 1996-го в одной из квартир неподалеку несколько недель жили подозрительные люди», — Сергей Данилов, полковник юстиции в отставке, в 2017 году — руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области.

Вызвав хозяина квартиры Ягупова на допрос, оперативники выяснили, что взять жильцов его попросил брат Олега Пронина Андрей. Однако уже в марте 1998 года следствие лишилось своего ценного свидетеля: узнав, что Ягупов заговорил, кемеровские устранили его руками Сосновского и еще одного киллера по фамилии Кравченко.

«Они молниеносно убрали свидетеля Ягупова, причем, вопреки традиции, он был убит ножом, а нападение замаскировали под разбой», — Сергей Данилов, полковник юстиции в отставке, в 2017 году — руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области.

Находящийся в розыске киллер жил под носом у стражей порядка

В 1998 году Сосновский был объявлен в розыск, но спокойно продолжал жить со своей семьей буквально под носом у силовиков — после переезда в Москву он женился на женщине с ребенком. При этом киллер абсолютно не боялся проверки документов, они с верным напарником Фроловым обзавелись поддельными паспортами. Никто из домочадцев Чипита даже не подозревал, чем занимается глава семьи, — Сосновский изображал из себя бизнесмена, который вынужден часто бывать в командировках.

В течение нескольких следующих лет Чипит и Болтон устранили двух отказавшихся платить дань коммерсантов, двух свидетелей по делу ореховских и задумавшего перейти к конкурентам бандита из ОПГ. За этот период зарплата зарекомендовавшего себя как ответственного исполнителя Сосновского возросла до 250 тысяч рублей в месяц.

А в 2009 году кемеровских киллеров привлекли к самому ответственному за всю их карьеру заданию: казнить гендиректора торгового комплекса «Одинцовское подворье» Сергея Журбу, который решился противостоять ореховским, отказался платить им дань и через суд пытался вывести представителей ОПГ из своего бизнеса. Приказ о ликвидации коммерсанта отдал один из лидеров ОПС Дмитрий Белкин. Первый раз Чипит и Болтон подкараулили бизнесмена поздним вечером 14 июля 2010 года, когда он возвращался домой.

«На участке дороги, ведущей от Можайского шоссе в сторону коттеджного поселка "Селекционер-2", Фролов и Сосновский открыли огонь из автоматов Калашникова по автомобилю Range Rover, в котором находились Журба, его охранник Халилов и водитель Захаров», — из материалов уголовного дела.

В автомобиль Журбы попало примерно 58 пуль. Полагая, что в салоне все мертвы, киллеры скрылись. Но предприниматель и его водитель Захаров, несмотря на тяжелейшие ранения, выжили. Не повезло охраннику Журбы Халилову и случайно оказавшемуся на месте расстрела сторожу Уточкину, в которого угодила шальная пуля, — оба получили летальные ранения.

Дуэту кемеровских киллеров так и не удалось выполнить последний заказ

Раздосадованные неудачей Сосновский и Фролов начали подготовку к новому покушению, которая заняла у них четыре года. На этот раз они решили использовать снайперскую винтовку Драгунова, для чего привлекли профессионала Беслана Асакаева — ветерана чеченской войны и бывшего сотрудника МВД. В начале июня 2014 года из наблюдательного пункта, оборудованного на чердаке дома на улице Маршала Неделина, снайпер выстрелил в бизнесмена и попал ему в живот. Однако и на этот раз отпраздновать успех киллерам не удалось: врачи спасли тяжелораненого Журбу.

Болтон и Чипит начали охоту на его людей: в конце июня водителю бизнесмена Захарову, выжившему при первом покушении, выстрелили в спину на улице Пионерской. В сентябре на столичной улице Гашека киллеры лишили жизни адвоката Журбы Татьяну Акимцеву и ее водителя. А в конце октября от их пуль пали заместитель Журбы Владимир Моисеев и его жена, по которым был открыт огонь в коттеджном поселке «Усадьба».

Финальную попытку устранить главную цель киллеры предприняли в июле 2015 года.

«Благодаря контролю за электронной почтой Журбы соучастникам стало известно, что он теперь передвигается на бронированном автомобиле Toyota Land Cruiser-200, после чего было принято решение использовать для покушения противотанковый гранатомет РПГ-7», — из материалов уголовного дела.

Местом нападения был выбран перекресток Рублево-Успенского и Красногорского шоссе, исполнителем вновь назначили Асакаева. Задачей Сосновского и Фролова было оборудовать рабочее место для гранатометчика: на территории агрокомплекса «Горки-2» они смастерили помост для него, рассчитали траекторию полета гранаты и спилили все ветки, которые могли помешать ей достигнуть цели. Но и тут их ждала неудача: подмосковные силовики узнали о планах заговорщиков и задержали Асакаева в тот момент, когда он готов уже был выстрелить по внедорожнику Журбы.

Чипиту и Болтону удалось скрыться и залечь на дно в Твери, однако в августе того же года оба ликвидатора были задержаны. В декабре 2017 года Игорь Сосновский признан виновным в 16 расправах и 5 покушениях, в связи с чем приговорен к 18 годам и 8 месяцам лишения свободы. Так и не признавший своей вины Сергей Фролов в августе 2023 года получил пожизненное лишение свободы.