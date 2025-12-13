Кого на Руси называли лахудрами

Сегодня «лахудрой» пренебрежительно называют неряшливую, опустившуюся женщину. Однако этим словом на Руси могли наградить и мужчину, а его происхождение окутано тайной и спорами филологов. Откуда же оно взялось в нашем языке?

Версия первая: славянская простота

Самая очевидная версия выводит слово из древнерусской реальности. Оно могло сложиться из двух корней: «лахон» (лохмотье, обрывок ткани) и «кудри» (волосы, причёска). Получался точный портрет человека в рванье и с растрёпанной шевелюрой — «лохматый оборванец». Такое слово фиксировали и в центре страны (например, в Ярославле), и на юге (в Тамбове в форме «лакудра»).

Северный «импорт»

Лингвисты обратили внимание на финско-саамское слово laahutra, означающее «грязный, жалкий бродяга». Парадокс в том, что на русском Севере, граничившем с финскими землями, «лахудра» не было в ходу.

Но могло ли оно проникнуть с купцами? Именно торговые люди, прокладывавшие пути через чужие земли, часто становились «импортёрами» чужих слов, вплетая их в русскую речь.

Итальянская страсть к гиперболам

Самая экзотическая гипотеза отправляет нас в эпоху Ренессанса. По ней, итальянские мужчины, устав от сварливых жён, могли сравнивать их с La Hydra — Лернейской гидрой, мифическим многоголовым чудовищем. Русские купцы XIV-XV веков, ведшие дела с итальянскими республиками, вполне могли перенять этот колоритный образ, который со временем «обрусел» до знакомой «лахудры».

Эволюция смысла

Изначально лахудрами звали не только женщин, но и мужчин, имеющих неприглядный вид. Подтверждение этому можно найти даже в литературе начала 20-го века, например, у Булгакова в "Белой гвардии" или у Саши Черного в "Солдатских сказках".

В начале двадцатого века слово перекочевало и в воровской жаргон, где лахудрой стали называть проституток.

Многообразие версий и источников пока не дает точного ответа на вопрос, откуда пошло слово. Но относительно его значения вопрос скорее решен — лахудрой на Руси называли неопрятных, нечистых, опустившихся людей, вначале — обоих полов, впоследствии — преимущественно дам.