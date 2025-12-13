Как танго стало одним из самых известных танцев в мире

«Вечерняя Москва» узнала, в чем особенность этого танца и как он стал одним из самых известных в мире.

Танго называют огненным танцем жизни, здесь кипят страсти, происходят конфликты или примирения, борются любовь, ревность, есть даже ненависть. В отличие от всех остальных популярных танцев в танго не принято разговаривать, улыбаться. А приглашение, высказанное вслух, может оскорбить до глубины души.

Танец зародился в портовых районах Буэнос-Айреса как способ выражения эмоций. Страсть буквально во всем: жарких объятиях, жестах, передающих тоску, надежду и глубокую связь.

«Танго пришло из Аргентины. Когда оно оказалось в Европе, то было очень интересно и необычно адаптировано», — рассказала «ВМ» кандидат в мастера спорта по бальным танцам, танцор Профессионального дивизиона Российского танцевального союза, чемпионка Москвы и вице-чемпионка Европы и мира по бальным танцам Оксана Лиоли.

Визитная карточка танго — импровизация во время исполнения. Партнеры должны не только реагировать на музыку, но и синхронизировать свои движения.

«На официальных встречах или мероприятиях все строится на импровизации. Партнер в ответе за свои движения, а партнерша следует за ним и украшает танец. Если танго исполняется в конкурсной среде или как спортивный бальный танец, есть сценарий, по которому двигается пара. Но даже тогда могут быть изменения в танце», — объясняет Оксана.

С Оксаной согласен чемпион мира по аргентинскому танго Максим Герасимов. По его словам, аргентинское танго — это всегда импровизация.

«Конечно, есть база и различные фигуры, которые мы учимся танцевать, но у танцоров нет заученной последовательности использования этих элементов, танец рождается из музыки и музыкальности танцора».

О танго есть интересный миф: танец этот, оказывается, политический! Его история началась с протестных настроений на улицах Буэнос-Айреса. К тому же в 30-х годах прошлого века в Аргентине он был запрещен: его признали слишком вульгарным. В России в 1914 году на нем поставили крест по тем же причинам. Запрет ввел министр народного просвещения Российской империи Лев Кассо.

«Танго — интернациональный танец. У него универсальный язык, на котором можно говорить в любой точке мира», — подчеркивает Максим Герасимов.

Прямая речь

Норайр Аракелян и София Семинская, многократные чемпионы России и Европы по аргентинскому танго:

«Существует два вида танго: европейское и аргентинское. Европейское появилось намного позже. Танго — это в первую очередь импровизация. Хотя встречаются и постановочные "сценические" танго (танго-эсценарио). В «популярном» танго (танго-популяр) есть три элемента: шаг, пивот и крест. Комбинации и связки могут быть самыми разными, но они все состоят из этих трех элементов».

Основные элементы хореографии

Объятие (El Abrazo)

Позиция, в которой партнеры держат друг друга. Основа ведения и следования. Может быть закрытым (плотный контакт грудью) или открытым (больше свободы для фигур). Руки расслаблены, но создают четкий каркас.

Калесита (La Calesita)

Лидер вращает ведомого вокруг себя, как будто на «карусели». Таким образом, лидер становится осью, удерживая партнершу на месте, а ведомая совершает небольшие шаги по кругу, сохраняя равновесие и красивую позу.

Ганчо (El Gancho)

«Крюк» — быстрый захват ногой ноги партнера. Выполняется за счет переноса веса и импульса от поворота. Ведомый мягко «зацепляет» своей ногой ногу ведущего в области бедра или икры и сразу же возвращает ее обратно.

Энтрада (La Entrada)

«Вход» лидера в пространство ведомого. Лидер делает шаг между ног партнерши, мягко вытесняя ее опорную ногу, но не сбивая с баланса. Часто используется как подготовка к другим элементам.

Обман (Finta)

Название движения переводится как «ложное намерение, изменение направления или внезапная остановка». Цель — обыграть музыку и создать драматический эффект. Это не конкретная фигура, а техника ведения: лидер намечает одно движение, но вместо этого исполняет другое, заставляя партнера импровизировать.