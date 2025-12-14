14 декабря: какие праздники отмечают в России и в мире

14 декабря в мире празднуют Международный день обезьян, а в России — День вязания и День башкирского языка. Сегодня начинается Ханука, один из главных еврейских праздников в году. В Калмыкии, Бурятии и Тыве отмечают буддийский праздник Зул. Какие еще памятные даты приходятся на 14 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 декабря

Международный день обезьян

Студенты Мичиганского университета придумали этот праздник в шутку — 14 декабря 2000 года они просто отметили в своем кругу День обезьян. Почему бы не уважить приматов, от которых произошел человек? Интернет сделал эту традицию международной: в сети начали появляться мемы и рисунки на тему обезьян и их важной роли в природе, эволюции, культуре. Популярность празднику добавили и те, кто одевался 14 декабря в костюмы обезьян и подражал этим животным.

Тренд разошелся так широко, что его поддержали зоопарки, питомники и зоозащитные организации. В этот день проходят просветительские мероприятия, экскурсии и знакомства посетителей зоопарков с приматами. А защитники животных напоминают о том, как важно сохранить редкие виды обезьян в природе.

День башкирского языка в России

Праздник отмечают с 2019 года по инициативе руководства республики Башкортостан в рамках государственной программы по поддержке и развитию национальных языков. Дата выбрана в память о выдающемся поэте XIX века Акмулле, который прославил национальную литературу. До революции его стихи печатались на татарском языке с вкраплением башкирских слов и словосочетаний, позже некоторые сборники переиздали на башкирском. Сейчас башкирский язык имеет государственный статус в республике, его изучают в школах. В День башкирского языка ученики пишут «Акмуллинский диктант» и участвуют в конкурсах по грамматике.

День вязания в России

Поклонники этого вида рукоделия отмечают праздник дважды: в июне и декабре. Известно, что первые изделия из пряжи появились более трех тысяч лет назад, тогда умельцы делали нити из волокон растений и вязали на костяных спицах. Позже вязание превратилось в ремесло: мастера создавали изделия с причудливыми узорами и орнаментами, чтобы продать товар подороже.

Со временем вязание превратилось в одно из самых популярных хобби, а в России 14 декабря 1887 года вышла книга «Курс женских рукоделий». Спустя 135 лет праздник увековечили: группа энтузиастов из города Рассказово Тамбовской области предложила учредить День вязания в рамках Года культурного наследия народов России.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 декабря в других странах

День памяти жертв Латской трагедии — Абхазия. В памятную дату жители Абхазии вспоминают одно из самых страшных событий периода войны 1992-1993 годов. 14 декабря 1992 года войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет с беженцами на борту, направлявшийся из Ткуарчалы в Гудауту. Трагедия произошла над селом Лата в Кодорском ущелье, погибли 87 человек, включая членов экипажа. Ежегодно жители собираются на траурный митинг, к мемориалу в Ткуарчале возлагают цветы. В православных храмах Абхазии проходят поминальные службы.

День объятий — Южная Корея. В Корее есть традиция отмечать романтический праздник 14-го числа каждого месяца — некоторые парочки даже заводят специальные календари с тематикой очередного события. В декабре на этот день приходится романтичный, теплый и уютный День объятий. По традиции даже поссорившаяся пара должна крепко обняться 14 декабря. А еще можно в этот день обнять детей и родителей.

День памяти 47 ронинов — Япония. 14 декабря тысячи японцев собираются в храме Сэнкагудзи в центре Токио, чтобы вспомнить одну из главных национальных легенд. В XVIII веке выступавший против расточительства господин Асано нанес рану чиновнику во дворце сегуна, защищая свою честь. Асано поплатился за это жизнью, а его клан был распущен. 47 его самураев стали ронинами и поклялись отомстить за хозяина. Они нашли виновника смерти Асано, исполнили свое обещание, после чего покончили с собой. С тех пор память воинов чтят по всей стране. Мужчины наряжаются в костюмы ронинов и выходят на улицы, чтобы присоединиться к праздничному шествию. Женщины и дети тоже участвуют в параде: они несут национальные угощения и предлагают их всем желающим.

Религиозные праздники 14 декабря

День памяти пророка Наума у православных христиан

Святой Наум — один из 12 малых пророков. О его жизни известно мало. Наум родился в VII веке до н.э. в Галилее, в селении Елкоше. Он был любознателен и обладал даром предвидения. Наум предсказал падение столицы Ассирии, города Ниневии. Пророк утверждал, что беззаконие, порицание Иеговы ассирийским царем Сеннахиримом и разрушение Израильского царства обернутся для города катастрофой. И действительно, войска Мидии и Вавилона разрушили город после долгой осады. Известно, что Наум написал книгу пророчеств, которая стала частью Ветхого Завета. Наума почитают как символ мудрости и изображают на иконах со свитком.

Ханука у иудеев

Начало главного еврейского праздника приходится на 25 кислева, что по григорианскому календарю соответствует 14 декабря. Празднование продолжается восемь дней. Верующие вспоминают события II века до нашей эры, когда еврейский народ под предводительством Маккавеев одержал победу над греческой армией, стремившейся заставить иудеев отказаться от своей религии и культуры. В праздник существует традиция зажжения светильника с девятью свечами. Семьи собираются вместе, готовят ритуальные блюда и обмениваются подарками.

Зул, или Праздник тысячи лампад, у буддистов

Праздник отмечается 25-го числа десятого лунного месяца по буддийскому календарю. Он посвящен памяти основателя буддийской школы гелуг, реформатора и философа Цонкапы, который почитается в Тибете как второй Будда. В России Зул широко празднуют буряты, калмыки и тувинцы. С 2004 года в Республике Калмыкия это национальный праздник и выходной день.

С древности Зул ассоциируется с рождением Вселенной, обновлением и очищением. Хотя праздник называют «калмыцким Новым годом», у него более глубокий духовный смысл. К этому дню в доме наводят порядок, готовят особые праздничные блюда. Главная традиция — создание лампады в форме лодочки, ее называют «ладьей жизни». С появлением на небе первой звезды все члены семьи ходят вокруг лампады по часовой стрелке, читают молитвы Белой Таре и просят о благополучии. После этого семья садится за праздничный стол.

Народные праздники и приметы 14 декабря

Наум на ум, Наум Грамотник

На Руси пророк Наум, или Наум Грамотник, считался покровителем учения и символом мудрости. Крестьяне говорили: «Наум наставляет на ум». В день памяти святого было принято отдавать детей на обучение грамоте. Учителями часто становились приходские дьяки.

С самого утра родители с детьми шли в церковь, где служился молебен. После службы прихожане попросили благословения на учебу. Затем крестьяне отправлялись домой и ждали в гости учителя. Согласно традиции, ученик трижды кланялся гостю и получал три легких удара плеткой. После ритуала начинался урок. Чтобы обучение было эффективным, учителю дарили каравай и полотенце с вышивкой.

Приметы

В Наумов день нельзя лениться, усердие в работе будет вознаграждено.

Если снег летит хлопьями, скоро наступит ненастная погода.

Яркое звездное небо обещает вьюгу.

Кошка свернулась в клубок — скоро придут морозы.

Какие исторические события произошли 14 декабря

557 год — в Константинополе произошло разрушительное землетрясение, которое повредило городские стены и Собор Святой Софии.

1287 год — в день Святой Люсии произошло крупнейшее наводнение: немецкое и голландское побережья Северного моря ушли под воду. Жертвами стихии стали 50 тысяч человек.

1542 год — после смерти короля Якова V его дочь Марию Стюарт объявили королевой Шотландии. Девочке было всего шесть дней от роду.

1893 год — в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (нынешний ГУМ).

1911 год — экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1913 год — остров Крит официально аннексирован Грецией.

1939 год — СССР исключен из состава Лиги Наций за агрессию против Финляндии.

1943 год — постановлением Политбюро утвержден Государственный гимн СССР.

1947 год — в СССР вышло постановление о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары.

1958 год — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла южного полюса недоступности в Антарктиде и основала там временную станцию «Полюс недоступности».

1986 год — завершено строительство объекта «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

1987 год — в США прошла премьера мультсериала «Черепашки-ниндзя».

1991 год —в Москве состоялась первая значимая рейв-вечеринка Gagarin Party.

2004 год — открыт виадук Мийо, самый высокий транспортный мост в мире.

2008 год — иракский журналист Мунтазар аз-Зейди бросил ботинки в президента США Джорджа Буша на пресс-конференции.

2024 год — Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю.

Дни рождения и юбилеи 14 декабря

В 1503 году родился Нострадамус (настоящее имя Мишель де Нотрдам) — французский врач, алхимик и предсказатель.

(настоящее имя Мишель де Нотрдам) — французский врач, алхимик и предсказатель. В 1866 году родился Роджер Фрай — английский художник и критик, первым употребивший понятие «постимпрессионизм».

— английский художник и критик, первым употребивший понятие «постимпрессионизм». В 1883 году родился Морихэй Уэсиба — японский мастер боевых искусств, основатель школы айкидо.

— японский мастер боевых искусств, основатель школы айкидо. В 1895 году родился Георг VI — король Великобритании, чье правление пришлось на Вторую мировую войну.

— король Великобритании, чье правление пришлось на Вторую мировую войну. В 1922 году родился Николай Басов — советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии.

— советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии. В 1924 году родился Радж Капур — индийский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист, известен как «индийский Чарли Чаплин» и «отец индийского кино».

— индийский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист, известен как «индийский Чарли Чаплин» и «отец индийского кино». В 1946 году родилась Джейн Биркин — англо-французская актриса театра и кино, певица.

