Москва, Кострома, Тверь: что на самом деле означают эти слова

Названия древних русских городов звучат для нас привычно, но их смысл давно стёрся. Москва, Тверь, Кострома, Онега, Каргополь – за каждым из этих слов стоит лингвистическая загадка, уводящая в глубь веков, к народам, чьи языки исчезли, растворившись в славянском море. Попробуем расшифровать эти послания из прошлого.

Москва

Первое упоминание в 1147 году – «Приди ко мне, брате, в Москов». Но название реки старше города. Кто его дал? Финно-угорская версия (самая древняя): Разделим: «моск» + «ва». «Ва» на финно-угорских – «вода, река». «Моск» могло означать «корова» (коми моска) или «медведь» (мерянское маска). Получается «Коровья река» или «Медвежья река». Первое – метафора изобилия, второе – тотемное имя. Славянская версия (набирающая силу): Корень «моск-/мозг-» означал «вязкий, сырой, болотистый» (ср. «промозглый»). «Москва» – «Топкая, болотная река». Это логично: верховья Москвы-реки издавна были заболочены. Схожие названия рек есть в Польше и Германии (Moskawa).

Онежское озеро

В ранних русских письменных источниках Онежское озеро упоминается как «Онего» и об его этимологии нам практически ничего неизвестно. Можно лишь предполагать, что название это – очень древнее, первые поселения появились на этих берегах в незапамятные племена, о чем свидетельствуют местные петроглифы и рисунки на скалах.

«Онега – Мегрега – Авнега – Пинега»: общее окончание «eгa» скорее всего, происходит от карельского «jogi» (река). Возможно, это было применимо не только к реке Онеге, но и к озеру. Об этом писали еще известные лингвисты прошлого века – М.А.Кастреп и М.П.Веске, возводившие название озера к финскому «Enojoki», что означает «большая река». Такие топонимы весьма популярны в Финляндии: «Enojarvi» (большое озеро), «Enovesi (большая вода).

По другой версии, в корне «Онеги» – финское слово «auni» (шум, голос). Иначе говоря – это «шумное, бушующее озеро». Но самой убедительной выглядит объяснение, связанное с размерами водоема. По мнению доктора филологических наук Ирмы Муллонен, название озера происходит от саамского «апе» или прибалтийско-финского «anine» – большой, значительный. Каким, без сомнения, и является Онежское озеро.

Тверь

Город Тверь, ровесник и бывший соперник Москвы по объединению вокруг себя русских земель, тоже тщательно хранит загадку своего имени. В летописях, кстати, оно сильно отличается от современного нами топонима, и звучит как «Тъхверь» или «Тьхферь». Первую попытку разгадать его секрет предпринял еще в XVIII веке Татищев, связав название со словом «Твердь» в значении «твердыня, крепость».

По другой версии, город получил свое имя от реки «Тверца», так как на основе письменных источников был основан в месте ее впадения в Волгу. А сам гидроним, по одной из версий, взялся все от тех же финно-угорских племен, и означал «блестящая река» от финского корня «Tes» (блестеть), и финского же окончания верь (река). Впрочем, это всего лишь одна из многочисленных гипотез.

Каргополь

Название старинного русского города в Архангельской области – «Каргополь» вызывает некоторое недоумение. Сочетание русской сказки и чего-то древнегреческого…

Окончание «поль» в географических названиях обычно имеет древнегреческое происхождение со значением «полис», то есть город. Так, Константинополь переводится как «город Константина», а Адрианополь – «город Адриана». Русские города с названиями, содержащие в себе «поль», например, Севастополь, Тирасполь или Симферополь, получили их в большинстве случаев в царствование Екатерины II и ее внуков, Александра I и Николая I, когда вся Европа переживала увлечение культурой древней Греции.

Но с Каргополем все сложнее. Название появилось задолго до увлечения греческой модой, оно упоминается еще в XV веке, а «поль» в нем означает вовсе не город, а просто «русское поле». Но откуда взялась «карго»? Вопреки первой, возникающей при этом слове ассоциации, лингвисты видят здесь не старую ведьму, а медведя (на финском «каргу») и «ворону» (на тюркских языках «карга»). В этом свете, Каргополь переводится либо как «Медвежье», либо как «Воронье поле».

Существуют и другие версии: на реке Онеге, где стоит Каргополь, словом «карга» называют каменистый берег, заливаемый водой. Немецкий языковед Макс Фасмер также под «карга» понимал «топкое место в лесу», а Даль – «хрящеватое, ровное дно озера». Что есть, то есть – болот и топей в окрестностях Каргополя хоть отбавляй.

Кострома

Интересная история с этимологией названия «Костромы». С одной стороны – все вроде бы ясно, опять топоним пошел от реки, на которой стоит город. Но не все так просто.

«Костра» в восточнославянских диалектах обозначает солому для сжигания. Из нее изготавливалось чучело языческой богини Костромы – богини плодородия у древних славян, которую здесь еще с языческих времен «хоронили» во время летнего обрядового цикла, дабы увеличить урожай следующего земледельческого сезона. Этот обряд натолкнул лингвиста Фасмера на мысль, что название города Кострома прочно связано с этим языческим ритуалом. Впрочем, версия не выдерживает критики – богиню хоронили не только в Костроме, а наличие здесь древнего значимого капища, которое могло бы дать название поселению или реке, не подтверждается.

Существует еще одна версия, ведущая начало от финского «kosto» – месть и «maa» – земля. В этом переводе, Кострома означает «земля возмездия». Правда, кому это возмездие предназначается и за что – неизвестно.