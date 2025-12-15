15 декабря: зашивай дырки в карманах и жди богатство

В православном календаре 15 декабря - день пророка Аввакума. Он предсказал разрушение Иерусалимского храма и вавилонское пленение. В народном календаре просто день Аввакума.

Этой даты опасались семьи с детьми, так как считалось, что сейчас ребенка могут сглазить или он заболеет. Чтобы этого не произошло, детей старались на улицу не пускать. Не смотрелись с ребенком в зеркало и не доедали за ним. В этот день не надевали на ребенка чужую одежду, чтобы он не перенял чужую судьбу.

Плохой приметой было делать ремонт в доме или что-то чинить. Нельзя ругаться в доме, так как покой из семьи уйдет. В этот день не устраивали застолья, чтобы не было проблем со здоровьем. По этой же причине не смеялись громко и не пели.

Хорошей приметой было найти и зашить дырку в карманах одежды, так можно привлечь в семью богатство.

Если идет дождь, то слякоть продолжится до конца декабря. Сугробы выросли - летом травы много будет. Птицы нахохлились - жди трескучие морозы. Морозная погода стоит - скоро потеплеет.