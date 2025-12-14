Волга для России – больше чем река. Это главная транспортная артерия, источник жизни, символ. Её течение давно подчинено человеку каскадами плотин. Но под спокойной поверхностью, в мутных глубинах, Волга хранит свои секреты и угрозы, многие из которых – прямое наследие нашей бурной истории.

Оружие «Третьего рейха»

Самые страшные обитатели волжского дна невидимы и молчаливы. Это – немецкие донные мины, сброшенные с самолётов люфтваффе в 1942–1943 годах. Цель была стратегической: парализовать перевозки азербайджанской нефти, лишив СССР горючего. Лётчики бомбили не только танкеры, но и сам фарватер.

После войны сапёры обезвредили 242 мины. Но, как пишут историки Дмитрий Дегтев и Дмитрий Зубов, ещё минимум 20 снарядов, зафиксированных постами наблюдения, так и не нашли. А сколько самолётов остались незамеченными? Десятки мин, оснащённых акустическими и магнитными взрывателями, до сих пор лежат под илом. Их заряд – от 300 до 680 кг в тротиловом эквиваленте – способен отправить на дно любое судно. Они ждут – одичавшие, но не разрядившиеся за 80 лет.

Кладбище кораблей

Еще одна опасность, которую скрывают воды Волги, связана с множеством затонувших судов и завалами гниющих бревен, которые в советское время сплавляли по реке. Ржавеющие остовы кораблей загрязняют воду, как и остатки солярки, сочащейся из покореженных баков. Действующие теплоходы и грузовые суда рискуют серьезно повредить свои днища, напоровшись на груду железа.

Сколько всего затонувших кораблей скрыто в речной глубине, не знает никто. Их сотни, а может, и тысячи. Например, в 90-е годы ХХ века многие владельцы пришедших в негодность судов предпочитали просто затопить их, где придется, чтобы не тратить деньги на дорогостоящую утилизацию. Старые паромы, теплоходы, брандвахты, рыболовные шхуны – все они гниют где-то под водой, замедляя течение.

Кстати, в 2003 году на реке Кизань – одном из рукавов устья Волги – затонул плавучий завод «Дон». Через пять лет судно, длина которого составляет 72 метра, попытались поднять с помощью мощного крана «Волгарь», но безрезультатно – вес плавучего завода оказался слишком большим, тросы просто оборвались.

Ледовые заторы

Писатель Александр Чернышев в своей книге «Погибли без боя. Катастрофы русских кораблей XVIII-XX вв.» (Москва, 2012 г.) рассказал о нескольких случаях, когда суда, находившиеся в устье Волги, были повреждены или уничтожены льдами. Например, в марте 1743 года такая незавидная участь постигла шмаки «Чепура» и «Лебедь». Бот «Соловей» тоже был затерт льдами, случилось это в октябре 1778 года. А в ноябре 1919 года по той же причине чуть не пострадал пароход «Коммунист».

Действительно, ледовые заторы серьезно осложняют судоходство в низовьях Волги. Данной проблеме посвящена совместная статья аспиранта Астраханского государственного технического университета Владимира Новикова и доктора географических наук Петра Бухарицина «Влияние гидрометеорологических факторов на работу портовых комплексов Астраханской области», которая вышла в журнале «Вестник АГТУ» (№ 2 за 2009 г.).

Исследователи отметили, что суровые морозы, периодически случающиеся в устье Волги, приводят к резким колебаниям уровня воды, обледенению самих судов и портовых механизмов. Например, если паром стоит у причала, то он может запросто примерзнуть к пристани, лишившись возможности отойти от берега.

К тому же, обледенение корабля снижает его устойчивость, что при штормовом ветре может привести к опрокидыванию судна.

Донные течения

Кандидат технических наук Елена Шумакова написала статью «Особые гидродинамические эффекты, возникающие при пропусках через гидроузлы», которая опубликована в журнале «Известия Самарского научного центра Российской академии наук» (том 12, № 1 за 2010 г.). Исследовательница отметила, что в результате работы гидроэлектростанций в волжской воде возникает целый комплекс длинноволновых возмущений.

Вода, которую сбрасывают ГЭС, серьезно увеличивает в этом месте скорость течения, причем не только на поверхности Волги, но и у самого ее дна. И хотя эти волновые возмущения постепенно затихают, они перестают фиксироваться лишь на расстоянии 8 км от водосливной плотины. В результате, на мелководье может размываться грунт и неукрепленные берега реки.

Мели и россыпи

Несмотря на то, что из бюджета России ежегодно тратятся значительные суммы на проведение дноуглубительных работ, в прессе регулярно появляются сообщения о судах, севших на мель на Волге.

Вообще, великая река никогда не была простой для судоходства. Так, даже знаменитый «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» в начале ХХ века сообщал читателям, что большие мели, расположенные в низовьях Волги, называются россыпями. У них даже были свои названия: «Княжья», «Харбайская», «Шадинская» и «Ракушинская». Эти россыпи существенно затрудняли судоходство.

И сегодня на Волге образуется немало мелей, о чем говорится в вышеупомянутой статье В.И. Новикова и П.И. Бухарицина. Исследователи отметили, что летом из-за недостаточного уровня воды многие суда вынуждены простаивать. Кроме того, к появлению мелей в районе портов приводит неаккуратная выгрузка и загрузка сыпучих веществ, которые тоннами попадают в реку.

Химикаты и сточные воды

Волжская вода опасна еще и тем, что в ней содержатся химические вещества, которые имеют высокую степень токсичности. Это неудивительно, ведь в бассейне великой реки сосредоточена почти половина всех промышленных и сельскохозяйственных предприятий России. А многочисленные города загрязняют Волгу своими стоками.

Аспирант Астраханского государственного технического университета Татьяна Дедикова и профессор Петр Бухарицин в соавторстве написали научную работу «Экологическое состояние реки Волги», которая вышла в «Вестнике АГТУ» (№ 1 за 2010 г.). В ней говорится, что качество воды в реке ухудшается с каждым годом по причине возрастающей антропогенной нагрузки.

«Загрязнение окружающей среды в пределах Волжского бассейна в 3-5 раз превышает средние показатели по Российской Федерации. Ресурсы экологически чистой воды составляют не более 3% от общих ресурсов поверхностных вод», – отметили Т.Н. Дедикова и П.И. Бухарицин.

Исследователи обнаружили, что в волжской воде многократно превышена допустимая концентрация хлоридов, сульфатов, солей аммония, нитритов и нитратов, а также фосфатов и нефтепродуктов.