Тысячи охотников едут в Якутию, чтобы несмотря ни на что добыть и продать бивни мамонтов. Какие зелья изготавливают из останков животных, узнал специальный корреспондент «МИР 24 Глеб Стерхов.

Адепты восточной медицины убеждены, что бивень мамонта это ценнейший на планете источник тестостерона и стимулятор иммунитета. А значит, в прямом смысле лекарство от всех болезней. Поэтому это одно из немногих ископаемых, которое не просто добывают, а за которым именно охотятся.

Поехали как-то два друга Андрей да Сергей на подводную рыбалку. Весь день ныряли, остались без хвоста и чешуи, но довольны. Поездка удалась: вместо рыбы под финал древний ценный артефакт клюнул.

Андрей Мусихин любитель подводной рыбалки «Бревно это лежит, коряга? Просто лежал поперек реки, на песчаном дне. То есть условия просто идеальные были для обнаружения. Я просто шел, просто на него наткнулся. Сергей Окулов любитель подводной рыбалки «Смотри, бивень нашел. Я больше бы поверил, если бы он сказал: «Я в рыбу попал хорошего размера. Он сказал сначала: «Поздравь меня!, празднично так. Потом я посмотрел на бивень, думаю, что тут не радоваться надо, надо разминать мышцы и тащить его.

Как выяснится позже, за этот бивень на черном рынке могли бы до миллиона рублей заплатить. Но наши рыбаки не из таких.

«Чтобы продать, надо знать кому продать. Поэтому все равно мысль возникла, лучше отдать, - рассказал Сергей Окулов.

В местном палеонтологическом музее находку в дар приняли с радостью. Ценный для науки экземпляр оказался. Его тщательно исследовали и даже биографию владельца восстановили. Шерстистый мамонт в эпоху позднего палеолита обитал и в этих местах, на северо-востоке европейской части России.

Владимир Масютин научный сотрудник Вятского палеонтологического музея «Это была очень взрослая особь, 45 лет и старше. Это принадлежало, скорее всего, самцу. Примерно 22 24 тысячелетия назад это животное обитало на данной территории.

Размером эти животные были примерно с современного большого слона. Четыре метра, шесть тонн живого веса. Были и гиганты до 14 тонн. Неторопливое травоядное почти без врагов с появлением человека разумного, с его копьями да хитроумными ловушками стало отличной добычей. Одна удачная охота, и целое племя обеспечено едой и одеждой.

Существует мнение, что именно человек к вымиранию мамонтов изрядно руку приложил. А «добили мохнатых климатические изменения. Мамонт умер, но тело его живет. Кости ископаемых сейчас гораздо ценнее, чем когда-то их мясо и шкуры.

В санкт-петербургском музее-галерее для коллекционеров не только бивни мамонта. Целый скелет, наверное, можно собрать, если денег хватит.

Денис Шевяков директор Санкт-Петербургского палеонтологического музея-галереи Paleo hunters «Конкретно этот череп, он не очень крупный, стоит 1 миллион рублей вместе с подставочкой вот в таком оформленном виде. Это отдельно зуб мамонта, такие у нас вместе с подставкой оформленные стоят от 50 тысяч до 150 тысяч.

И ведь берут. Но куда больше ценится то, что из этих костей мастера-резчики по кости делают. Стоимость произведения искусства из бивня мамонта сравнима с ценой хорошей квартиры в Москве. Вот, например, шахматы 31 миллион рублей. Или резной бивень за 3 800. Можно изящный кубок приобрести за три или чуть дешевле. Бюст Сталина прижизненный подарок вождю из бивня мамонта к 70-тилетию.

Мастера этот материал обожают. Он прочнее многих цветных металлов, прекрасно обрабатывается и очень долговечен.

Россия, где отродясь слонов не водилось, впереди планеты всей по мамонтам. Их пять видов: Карликовый, Мамонт Колумба, Степной, Южный и самый распространенный Шерстистый мамонт. Появились пять миллионов лет назад на Африканском континенте. Оттуда перешли в Северную Америку и Евразию. Они почти всю планету населяли. Но их бивни на мировом рынке обычно родом именно из России.

Евгений Мащенко старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН, кандидат биологических наук «Якутия 99% дает. По-разному устроена мерзлота на территории северо-востока Евразии и Северной Америки. В Северной Америке она очень очаговая и маломощная.

Зато в русской Арктике мерзлота вечная. 50 тысяч лет туши ископаемых на глубине, как пельмени в морозилке, лежат. Когда в 1980 году приняли Международную конвенцию о полном запрете торговли слоновой костью, а потом и охоте на слонов, все кинулись мамонта добывать. Да так активно, что в 2002 году на добычу мамонтовых останков пришлось лицензию вводить.Госпошлина всего 7,5 тысяч рублей. По закону получить лицензию может любой желающий. Но дальше начинаются трудности. Выдают в единственном месте в стране в Якутске. На билет на самолет сотни тысяч рублей в один конец. Дальше сбор документов, оформление разрешений от Минкульта, согласование с Агентством недропользования. Но и тогда гарантии стать охотником за мамонтами нет. Надо знать, где искать. Надо иметь стартовый капитал на экспедицию. Надо уметь рисковать. Лицензия не позволяет добывать больше 500 килограммов костей в год. Добытчиками и скупщиками ископаемых артефактов исторически становятся местные. Там этот промысел веками источник пропитания. Например, в 2023 году в Якутии 97% заявок на сбор бивней было от общин коренных народов. Легально там добыли 120 тысяч тонн костей мамонта, а нелегально полмиллиона. Вся территория давно поделена между артелями по поиску бивней. Работа тяжелая. Конкуренция жесткая. Деньги огромные.

Дархан охотник за мамонтами, скупщик, бригадир артели «Просто в тайге, в тундре люди сами по себе пропадают, и уже найти вас, когда кости растащат звери, будет невозможно, как и установить причину смерти. Но для начала просто предупредят.

У Дарахана само имя с якутского переводится как «ремесленник. Начинал в 1995 году простым работягой в артели. Потом в гору пошел. Теперь бригадир, скупщик и продавец на большую землю в одном лице.

«Обычно порядка 10-12 человек, но по-разному меняется. Все трудоспособные, здоровые мужчины. В летний период, это с конца июня до конца сентября, собираются, идут на этот заработок. Зависит от дальности экспедиции. Поездка на 300-400 километров бывает. Мототехника, вездеходы, с собой везем оборудование. Бюджет экспедиции одной такой бригады составляет порядка двух миллионов, - рассказал Дархан.

Хозяин добычи всегда рискует прогореть. И экспедиция может пойти не по плану: или добудут мало, или его самого могут обмануть, ограбить или даже убить. В этом деле только проверенные люди.

«Самая крутая находка, сейчас возможно это стоит дороже, два бивня парных. Они в диаметре 18 сантиметров и длиной там 2,5-3 метра. Продал за 20 миллионов рублей, но это было восемь лет назад. Сейчас цены могут меняться, поделился Дархан.

Артели используют промышленные мотопомпы. Водой под высоким давлением разбивают реки. В грунте вечной мерзлоты целые пещеры вымывают. Так и добывают артефакты. Часто такой промысел проводится на территории особо охраняемых природных территорий, где такая добыча запрещена.

Средняя закупочная цена бивня 25 тысяч рублей за килограмм. Потом груз доставляют в Москву и Санкт-Петербург. И уже там цена в разы вырастает, а то и на порядок. Но еще выгоднее бивни в Китай продавать. Там из него не только режут. Размалывают в муку, делают мази и настойки от всех болезней.

«90% покупателей это китайцы. В Китае доставляется разными путями. Через Казахстан, через Беларусь. В Москве тоже есть определенные покупатели. Очень эксклюзивные дорогие варианты. Нелегальность начинается от крупной перевозки, когда ты уже набрал 500 килограммов и делаешь это все сверх, выше лицензии. Это один вариант, а вообще сама транспортировка. Криминальная схема начинается, когда начинают уже скупщики вывозить какой-то определенный товар. Но у меня этим занимается специальный человек, назовем его юристом, поэтому я сам в эти тонкости особо не вникаю, рассказал Дархан.

Громкий случай в Хабаровском крае. Нелегальный охотник за мамонтами пытался продать в Китай почти полторы тонны бивней мамонта и моржа. Встретился с покупателями. Тут и был задержан. Минимальную стоимость костей оценили в 54 миллиона рублей. Наказание по статье «Приготовление к контрабанде культурных ценностей 7,5 лет колонии.

Говорят: «Не делай из мыши слона. А вот мамонта запросто. Совсем скоро ученые-генетики мамонтовую лихорадку обещают прекратить. В ДНК лабораторных мышей и мамонтов генные инженеры выделили сходные участки и соединили. Сначала вырастили мышь с шерстью мамонта. А к 2028 году обещают представить миру первого живого мамонтенка. Тогда их можно будет разводить как обычных домашних животных и птиц, например, коров или страусов, и необходимость добычи ископаемых костей просто исчезнет.