Арина Родионовна: как крепостная няня стала музой Пушкина

Александр Пушкин очень тепло относился к своей няне, Арине Родионовне. Писатель называл ее «мамушкой» и посвящал стихи. Она была для него близким человеком, оказавшим большое влияние на его творчество.

Настоящее ее имя — Ирина. Она родилась 10 апреля 1758 года в семье крепостных крестьян Родиона Яковлева и Лукерьи Кирилловны в деревне Суйда Санкт-Петербургской губернии. Фамилии у нее, как у крепостной, не было. В 1759 году деревню купил прадед Пушкина Абрам Ганнибал, так Ирина вошла в семью будущего поэта, уточняет канал «Популярная наука».

В 23 года она вышла замуж за крестьянина Федора Матвеева и переехала в деревню Кобрино. С 1792 года она служила в семье Пушкиных, сначала няней для матери поэта, а затем — для его сестры Ольги, самого Александра и его брата Льва. В семье была и другая гувернантка, но о ней почти ничего не известно.

Арина Родионовна хорошо знала народные сказки и предания. Некоторые исследователи полагают, что ее предки могли быть из финского племени ижорцев, поэтому в ее фольклоре и, как следствие, в творчестве Пушкина встречаются образы, схожие с героями эпоса «Калевала». Именно от нее поэт услышал сюжеты про избушку на курьих ножках и других сказочных персонажей.

В 1801 году умер ее муж. В 1807 году семья Ганнибалов, к которой она принадлежала, продала имение и переехала в Псковскую губернию. Арина Родионовна последовала за ними. До 1811 года, когда Пушкин поступил в Лицей, она жила рядом с ним.

В 1824 году, когда поэта отправили в ссылку в Михайловское, любимая няня разделила была рядом, поддерживала его и вдохновляла. Она стала прототипом няни Татьяны Лариной и других героинь его произведений.

Последний раз они виделись 14 сентября 1827 года. В 1828 году, после замужества Ольги Пушкиной, Арина Родионовна переехала в Петербург в ее дом. Там она заболела и умерла 31 июля 1828 года в возрасте 69 лет. Няню похоронили на Смоленском кладбище, но точное место ее могилы неизвестно. Пушкин на похороны не приехал.

Достоверных портретов Арины Родионовны не сохранилось. Ее описывали как полную женщину с седыми волосами. Известный всем живописный портрет, скорее всего, не соответствует действительности.

Несмотря на тяжелую жизнь (муж страдал от пьянства, и семью она поднимала сама), Арина Родионовна проявила себя как прекрасная няня и за это получила от хозяев собственную избу. Ее подлинный дом не сохранился, но в Кобрино есть музей «Домик няни Пушкина», посвященный крестьянскому быту. Кстати там хранится сумка-торба, изготовленная ее руками.