Народные приметы на 16 декабря: что нельзя делать в этот день

Предки наши стремились провести этот день в полной тишине: ни громких разговоров, ни песен слышно не было. Они опасались, что нарушение этого завета приведет к потере голоса из-за вмешательства злых духов. Убеждение гласило, что тот, кто соблюдет молчание 16 декабря, сможет отвадить беды и обрести счастье.

© СОВА

Верующие шли в храмы, стоя там тихо и сосредоточенно перед образом святого Иоанна Молчальника, молясь внутренне. Его молитва считалась способной излечивать тяжелые недуги.

Этот период позволял человеку сосредоточиться на внутреннем мире, углубившись в размышления и связь с высшими силами. Наши прародители были уверены, что хранящее молчание обеспечит говорливость и успешность в течение следующего года.

Покупать новое мыло категорически воспрещалось – бытовал обычай, утверждавший, что такое приобретение способно вызвать кожные заболевания. Если начался новый брусок мыла, завершать его использование нужно непременно сегодня, иначе нарушится защита от зла, провоцируя неприятности и неудачи в делах. Остатки старого кусочка было принято оставлять и утилизировать только назавтра, предварительно поломав его, чтобы уберечься от сглаза.