Почему русские хранят вещи умершего 40 дней

Смерть близкого — это не только горе, но и масса бытовых вопросов. Один из самых щепетильных: что делать с его вещами? Народная мудрость строго наказывает: ничего не трогать 40 дней. Откуда взялся этот срок и что на самом деле говорят об этом традиция и церковь?

40 дней души

Корни запрета уходят в православное учение о посмертном пути души. Считается, что она не сразу покидает землю, а в течение 40 дней готовится к Божьему суду. Первые 3 дня душа находится рядом с телом и местами, дорогими при жизни. С 3-го по 9-й день ей показывают райские обители. С 9-го по 40-й день она посещает ад, созерцая муки грешников.

Только на 40-й день решается её окончательная участь. Таким образом, все эти дни душа «в пути» и, по народным представлениям, может незримо возвращаться в родной дом. Трогать её вещи — значит вторгаться в её пока ещё не завершённое пространство, беспокоить и даже оскорблять.

Приметы и поверья

Из этого представления вырос целый свод пугающих примет и суеверий. Раздав или выбросив вещи раньше срока, родственники показывают, что поспешно стирают память об умершем. Обиженная душа может «уйти раньше времени» или, наоборот, остаться призраком в доме навсегда.

Вещи, попавшие к другим людям до 40-го дня, будто бы несут на себе печать смерти и могут принести новым владельцам болезни, неудачи и даже навлечь смерть. Считается, что покойный, увидев свои вещи на чужих людях, может «позвать» их за собой.

Эти поверья — не церковные догмы, а фольклорная психология, рождённая страхом перед смертью и желанием «правильно» проводить душу, чтобы она не вернулась.

Мнение церкви

На самом деле точных инструкций о том, когда именно следует раздавать вещи почившего человека, не дают даже представители церкви. Да и в Библии об этом не сказано ни слова. Однако в одном священники единогласны: одежду, обувь, аксессуары и другие принадлежащие покойнику предметы можно и нужно раздавать.

Дело в том, что таким образом родственники усопшего помогают другим людям обрести то, чего им недостает. Например, того же бездомного, наверняка, порадуют теплые ботинки. К тому же, вещи покойника волей-неволей будут напоминать о нем новому владельцу, а, возможно, и лишний раз побудят его помянуть имя усопшего в своих молитвах. А, по мнению верующих, молитва помогает душе обрести мир и покой.