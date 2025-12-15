Когда СССР был мировым лидером по развитию компьютерных технологий

был мировым лидером по развитию компьютерных технологий

После Второй мировой войны мир стоял на пороге технологической революции, и одним из ее главных направлений стали электронные вычислительные машины (ЭВМ). В этой гонке СССР, активно использовавший как собственный научный потенциал, так и трофейные немецкие разработки, поначалу был безусловным лидером.

Изобретение 10475

4 декабря 1948 года Государственный комитет СССР по внедрению передовой техники зарегистрировал изобретение под номером 10475 — «Цифровую электронную вычислительную машину». Авторами числились Исаак Брук и Башир Рамеев. Это устройство, по словам Брука, создавалось как малая ЭВМ для научных лабораторий. Его ключевой особенностью была программа, хранимая в памяти, а не на перфокартах или других внешних носителях. Таким образом, изобретение 10475 можно считать первым в мире программируемым компьютером. При сравнительно компактных по меркам того времени размерах — около 5 м² — машина содержала 730 электронных ламп. Этот патент стал официальным заявлением СССР на приоритет в создании цифровой ЭВМ с хранимой программой.

МЭСМ

Стоит отметить, что работы над вычислительной техникой велись и раньше. Однако первые прототипы были скорее сложными электромеханическими или ручными калькуляторами. Даже более продвинутые американские системы конца 1940-х, такие как ENIAC, изначально не имели архитектуры с хранимой программой, которая и отличает компьютер в современном понимании.

В СССР практическая реализация этих идей вылилась в создание МЭСМ (Малой электронной счетной машины) под руководством Сергея Лебедева в Киеве. К 1950 году в здании бывшего монастыря собрали машину из 6000 ламп, способную выполнять до 3000 операций в минуту и считывающую данные с перфокарт и магнитных лент. Ее запуск в 1951 году стал событием мирового масштаба. Аналогичная по функциональности американская машина UNIVAC I была представлена публике также в 1951 году.

Таким образом, СССР в конце 1940-х – начале 1950-х годов действительно находился на вершине компьютерных технологий, на некоторое время обогнав в этой сфере даже США.