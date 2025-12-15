Что стало с самураем, который едва не убил наследника российского престола

В 1891 году, за 13 лет до роковой войны, цесаревич Николай Александрович совершил восточное путешествие. Визит в Японию, начавшийся как дипломатический вояж, едва не закончился трагедией, которая могла досрочно спровоцировать конфликт двух империй.

© Соцсети

Преступление

Путешествие будущего императора по «стране восходящего солнца» напоминало любознательную экскурсию: он восхищался культурой, наблюдал за гейшами и даже набил себе татуировку дракона. 29 апреля (11 мая по новому стилю) 1891 года его кортеж из 50 джен-рикш двигался по узкой улице городка Оцу.

Оцепление обеспечивала местная полиция. Ничто не предвещало беды, пока один из полицейских, Цуда Сандзо, внезапно не выхватил саблю и не нанес два стремительных удара по цесаревичу, ехавшему в третьей коляске. Спасли Николая случайность и быстрая реакция: первый удар лишь задел поля его котелка, второй — удалось принять на руку, после чего наследник выпрыгнул из повозки. Третий, смертельный удар был предотвращен греческим принцем Георгом, ударившим нападавшего бамбуковой тростью, и двумя рикшами, которые скрутили Сандзо. Вся атака заняла менее минуты.

Дипломатический кризис и «японское чудо»

Рикши, возможно, спасли не только жизнь Николая, но и мир между двумя странами. Ранение наследника (рассечение кожи головы и кисти) оказалось нетяжелым, но сам факт покушения грозил чудовищным скандалом.

Здесь произошло то, что современники назвали бы мастер-классом дипломатии. Реакция японских властей и общества была мгновенной и предельно корректной. На улицах люди вставали на колени, выражая сочувствие. Цесаревичу пришло несколько тысяч телегремм с извинениями. Через два дня с личными извинениями прибыл сам император Мэйдзи. Эта демонстрация глубокого раскаяния произвела на Николая сильнейшее впечатление и, по сути, нейтрализовала политические последствия.

Суд

Конечно, в тот год не случилось ни того, ни другого. Состоявший при свите доктор сделал великому князю перевязку головы, чтобы остановить кровь. Чуть позже в доме губернатора перевязку сменили и заказали экстренный поезд до Киото для более тщательного медицинского осмотра. Там наследнику пришлось наложить швы и даже удалить двухсантиметровый обломок кости. Но жизни Николая уже ничего не угрожало. Да и сам он чувствовал себя довольно бодро в тот оставшийся день, что, впрочем, можно приписать повышению уровня адреналина в крови.

Громких политических последствий тоже удалось избежать. Свою роль сыграла мгновенная «правильная» реакция Японии, которая поразила наследника. «Народ на улицах меня тронул: большинство становилось на колени и поднимало руки в знак сожаления». А в одном из писем матери - императрице Марии Федоровне - он сообщал, что получил тысячу телеграмм от японцев с выражением скорби. Затем, через два дня после покушения к Николаю с выражением соболезнования прибыл сам император Мэйдзи. Их беседа продолжалась двадцать минут и по некоторым сведениям носила «задушевный характер». Впрочем, Петербург был встревожен произошедшим событием, и пребывание наследника в Японии было прервано. Довольно скоро русские покинули «страну восходящего солнца» и направились во Владивосток.

Тем временем Цуда Сандзо попал на скамью подсудимых. В какой-то степени ему даже повезло: министр иностранных дел Японии предлагал его убить сразу без суда и следствия, а потом сообщить о смерти «в результате болезни». Большинство же других высокопоставленных лиц, включая министра юстиции, высказывались за проведение военного суда с применением высшей меры наказания. Проблема была только в том, что японский уголовный кодекс не предусматривал смертной казни за покушение на убийство. Конечно исключением в 116 статье были члены императорской крови. Но японской императорской крови. Расширенное толкование статьи верховный суд посчитал антиконституционным и, несмотря на внешнее давление правительства, остался при своем. Так, японская судебная власть показала, что она независима от исполнительной, а Цуда Сандзо был осужден на пожизненную каторгу, чем Петербург остался вполне доволен. Впрочем, жить Сандзо оставалось всего четыре месяца. После избиения рикшей и пребывания в тюрьме, Цуда подорвал здоровье и умер 27 сентября 1891 года от воспаления легких.

Правда или ложь?

С тех пор и до сегодняшних дней ходят слухи, что именно покушение на Николая II в 1891 году посеяло в будущем царе неприязнь к японцам. Что 1891 год в каком-то смысле привел к русско-японской войне в 1904 году. Это не так по ряду причин.

Во-первых, корнем всех бед стала борьба России и Японии за сферы влияния в Азии. Современники уже тогда отмечали, что маленькие острова слишком тесны для 40 000 000 японцев, которые устремляют свои взоры на материк. Завершенный передел мира на Западе побудил Россию тоже смотреть на Восток. Произошло банальное столкновение интересов. Во-вторых, именно Япония без объявления войны напала на русский флот в Порт-Артуре 9 февраля 1904 года.

В-третьих, никакой неприязни к японцам у Николая не было ни до, ни после покушения. По крайней мере, нет ни одного серьезного доказательства, чтобы утверждать обратное. Уже через два дня после нападения цесаревич писал в своем дневнике, что нисколько не сердится на японцев за поступок какого-то фанатика. А ведь это не пустые слова официальных речей, но личные записи, где Николай мог быть вполне откровенен.

С другой стороны, существуют и разные теории о причинах нападения Сандзо на русского наследника. Иногда эти теории доходят до абсурда: Николай получил по голове якобы за то, что по пьяни справил нужду на японскую святыню. В других источниках утверждается, что Николай и Георг стучали палками по колоколам в синтоистском храме. Опять же, нет ни одного доказательства этих точек зрения, похожих на издевку более поздних времен. Подобные теории легко опровергаются реакцией японцев на происшествие, до того тайно одобрявших нападение на иностранцев. А в этот раз они слали тысячи телеграмм соболезнования, отказывались называть новорожденных именем Сандзо, предлагали переименовать Оцу. Дело дошло даже до самоубийства молодой девушки, которая хотела смыть позор городового собственной кровью.

Впрочем, теории не лишены реальных основ. На суде городовой заявил, что цесаревич не оказал уважения памятнику героям подавления Сацумского восстания, которое организовал полулегендарный Сайго Такамори в 1877 году. Сандзо и сам участвовал в подавлении этого восстания, а теперь он чувствовал себя уязвленным, превратившись из героя в простого полицейского.

Проверить правдивость его слов теперь невозможно. Но Цуда, считавший себя самураем, был увлечен идеей изгнания иностранцев из Японии. Россия, по его мнению, имела определенные виды на «страну восходящего солнца», прислав царевича и свиту в качестве шпионов. В день покушения он опасался, что цесаревич привез назад мятежного Такамори, который лишит Сандзо его боевых наград.

Эти обстоятельства противоречат заявлением спутников Николая, которые отвергали версию покушения из националистических убеждений. Считалось, что японцы свято чтят царственную власть, чьей бы она не была, не говоря уже об огромном уважении к России. Однако здесь чувствуется явное противоречие. Убеждения свиты царевича были идентичны убеждениям самого Николая. Восточное путешествие породило в нем чувство необъятности русской мощи на Дальнем востоке. На деле Россия относилась к Японии с таким же снисхождением, как и остальной западный мир. Подобная недальновидность сыграла с Россией злую шутку. Спустя 13 лет после путешествия Николай не смог или не захотел распознать в японцах ни их уязвленный патриотизм, ни их способность к неожиданным и коварным действиям. Эта ошибка стоила России 52 тысячи человеческих жизней.

Впрочем, неудачное покушение в Оцу оставило и другой след. Выражение «японский городовой» отлично прижилось в русской речи как досадное восклицание на внезапное происшествие.

Nota bene

Не стоит удивляться степени баек и легенд о Сайго Такамори, потому что этот человек оставил поистине крупный след в японской истории. Родившись в семье небогатого самурая, он прошел суровую жизненную школу. Добыв славу и авторитет на военной службе, он занялся политикой и добрался до таких высот, что смог влиять на малолетнего императора Мэйдзи. Такамори вошел в состав его первого правительства в конце 1860-х и оставался активным противником «открытия» Японии. Такая позиция не встретила одобрения других членов правительства, что в конечном счете привело к изгнанию Сайго Такамори и открытой гражданской войне с ним и его самураями. Результатом этого противостояния стало Сацумское восстание 1877 года. В итоге Сайго и его союзники потерпели поражение. А подобный позор означал для Такамори только одно - обряд харакири.

Попав в пантеон «трех великих героев» Реставрации Мэйдзи, личность Сайго Такамори обросла различными небылицами вроде его чудесного спасения и возвращения на родину вместе с русским цесаревичем. Даже в наши дни его слава не угасает и распространяется на весь мир. В 2003 году на основе биографии Сайго был снят голливудский фильм «Последний самурай», где другом и наставником героя Тома Круза стал влиятельный бунтовщик Кацумото, списанный с влиятельного бунтовщика Такамори.