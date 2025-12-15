Путь на эшафот: какое последнее желание брата Ленина выполнили перед казнью

Накануне казни осужденным полагалось последнее свидание. Александр Ульянов, приговоренный к смерти за подготовку покушения на императора Александра III, виделся с матерью. Вместо слезных просьб о помиловании он попросил ее об одном: принести книгу. Ту самую, которой когда-то зачитывался вместе с сестрой Анной в гимназические годы.

Путь на эшафот

Старший брат Владимира Ленина, Александр Ульянов, казался образцом блестящего студента Петербургского университета. Но за успехами в науках скрывалась иная жизнь: кружки революционной молодежи, пропаганда среди рабочих, а затем — создание террористической фракции. Деньги на изготовление бомбы для покушения на царя он добыл, продав свою золотую гимназическую медаль.

План был раскрыт охранкой. 1 марта 1887 года, в годовщину убийства Александра II, Александр был арестован, а вслед за ним — и его сестра Анна. Суд приговорил его к повешению. Мать, Мария Александровна, умоляла сына подать прошение о помиловании. Тот долго отказывался, но в итоге написал — не из страха смерти, а, как указал в прошении, чтобы не стать «причиной смерти матери и несчастья всей семьи». Император оставил прошение без удовлетворения. Ульянову предлагали жизнь в обмен на покаянное письмо, но он его так и не написал. Его последние слова на суде были вызовом: он говорил о революционных идеалах и был готов умереть за них.

«Книга песен» в камере смертника

Перед казнью осужденному позволили исполнить последнее желание. Он попросил томик стихов Генриха Гейне. По одним свидетельствам, книгу («Книгу песен» — «Buch der Lieder») купил и передал в камеру товарищ прокурора, присутствовавший на том самом свидании с матерью. По другим — ее принесла сама Мария Александровна. К слову, Анна Ульянова, скончавшаяся в 1935 году, перед смертью, ненадолго придя в себя, декламировала стихи именно из этого сборника.

Почему Гейне?

Как предсмертное чтение стихотворений Генриха Гейне Анной Ульяновой, так и последнее желание приговоренного к казни ее брата объясняется просто. Дело в том, что, как отмечает в своей книге «Илья Николаевич Ульянов» Жорес Трофимов, еще в гимназические годы Александр и Анна буквально «заболели» Дмитрием Ивановичем Писаревым, русским публицистом и социал-демократом. Тогда так называемые шестидесятники пользовались популярностью у молодежи. Глава семьи Илья Ульянов знал, что у знакомого доктора есть Полное собрание его сочинений, и попросил дать его почитать детям. А в августе 1881 года Илья Николаевич решил порадовать Анну и Александра и выписал из Петербурга сочинения Писарева в шести томах.

Именно под влиянием Писарева Анна и Александр Ульяновы и увлеклись Генрихом Гейне. Немецкого поэта Дмитрий Иванович особенно выделял. Да и революционер Николай Чернышевский назвал Гейне «одним из серьезнейших и благороднейших поэтов нашего времени». Правда, в последнем издании Писарева цензура изъяла четвертую часть его сочинений из-за революционной направленности статей «Генрих Гейне» и «Мыслящий пролетариат». Тем не менее, подражая своему «любимцу», Анна с увлечением читала и даже переводила Гейне. Что касается ее брата, то он испытал еще большее влияние писаревских статей. По словам Ульяновой-Елизаровой, Александр Ульянов зачитывался Писаревым. Неудивительно, что Гейне стал его любимым поэтом.