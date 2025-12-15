Какую опасность для всего мира таит озеро в глубине Сибири

В глубине Сибири, за полярным кругом, лежит земля, которую время словно забыло. Это плато Путорана — «край десяти тысяч озёр и тысячи водопадов», страна базальтовых каньонов и девственной тайги. Здесь, вдали от людей, бьётся геологическое сердце России, которое не просто указывают на карте, а которое дышит, растёт и хранит неразгаданные тайны. Его эпицентр — загадочное озеро Виви, носящее статус географического центра страны и эвенкийское имя, означающее «опасность».

Плато-исполин

Путорана — это гигантское базальтовое плато размером с Великобританию, вознесшееся на полтора километра над тайгой. Человек здесь — редкий и неуместный гость. Это царство водопадов (здесь находится высочайший в Евразии — 482-метровый Тальниковый) и кристально чистых озёр. Самая высокая точка плато находится на высоте 1701 метр. Но это пока что.

Но главная его особенность не в красоте, а в тревожной динамике. Плато живое. Оно непрерывно поднимается со скоростью 1.5–2 см в год — невероятно много по геологическим меркам. Учёные лишь разводят руками, строя тревожные гипотезы: рождение нового супервулкана, череда катастрофических землетрясений, которые рассекут Сибирь, образование гигантского разлома, куда хлынет море Лаптевых.

Вне зависимости от того, как поведет себя плато, последствия для всей планеты будут ощутимыми.

Всегда разное озеро

На плато Путорана расположено озеро Виви. Это уникальный водоем. В озеро впадает 133 водотока разной величины. Но вытекает из него всего одна река с одноименным названием. По запасам пресной воды Виви занимает второе место в России после Байкала.

Водоем сильно вытянут в длину (примерно на 80 км при ширине не более 3-5 км), а гидрологи до сих пор не могут определиться с глубиной. Предполагается, что максимальная глубина озера достигает 800 метров, но и это величина не постоянная. Геологические исследования подтвердили, что озеро Виви в результате современных движений земной коры постоянно углубляется. Об этом свидетельствуют большие участки леса и отдельные деревья в его прибрежных водах. К тому же у озера «говорящее» название. В переводе с эвенкийского Виви означает «сумасшедший», «опасность». Как поведет себя дальше «непостоянный» водоем — неизвестно.

Но главная достопримечательность появилась на озере лишь с распадом Советского Союза. В конце 1991 года государственные границы приобрели новые очертания. Ученые высчитали новый географический центр, который и оказался на побережье озера Виви.

В центре внимания

Первые попытки определить географический центр государства предпринимались еще в начале XX века. Тогда «отличился» Дмитрий Иванович Менделеев. «Отыскание центра России до сих пор, сколько мне известно, никогда не делалось в сколько-либо точном виде, хотя для других стран центр их находился. Примером могут служить С.-А. С. Штаты (США — прим. автора)», — размышлял создатель периодической таблицы химических элементов в своем труде «К познанию России».

Ему в 1906 году удалось выяснить, что географический центр России находится в междуречье Енисея и Оби, на берегах реки Таз. Утверждения российского ученого трудно назвать голословными. В своей научной статье «О центре России» Дмитрий Иванович представил несколько десятков формул, благодаря которым и удалось определить точные координаты этой точки.

Но спустя всего 7 лет центр Российской империи вдруг перенесли в Новосибирск. В 1913 году там была построена православная часовня Святого Николая, которую торжественно объявили центром империи. Вариант с Новосибирском не был подкреплен серьезными математическими расчетами, поэтому принято считать, что это громкое мероприятие было скорее символическим, нежели научным.

Был свой центр и у Советского Союза. Его удалось «отыскать» доктору технических наук Петру Бакуту в середине 70-х годов прошлого столетия. Вскоре точка была закреплена на местности — это исток реки Покольки, одного из притоков Таза.

Кстати, именно Петр Бакут отыскал и географический центр России. Во второй раз сделать это было не так уж и трудно, так как ранее ученым была выведена оригинальная формула. Расчеты Бакута позже подтвердили в Федеральной службе геодезии и картографии. Оказалось, что географический центр России находится в Красноярском крае, в Эвенкийском автономном округе, на юго-восточном побережье озера Виви. Правда, весенние события 2014 года, когда полуостров Крым стал частью России, «сместили» географический центр на несколько десятков метров южнее. О том, что эта необжитая территория носит такой громкий статус, говорит небольшая деревянная часовня Сергия Радонежского и скромный памятный знак.