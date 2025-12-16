Когда ставится запятая перед союзом «и»? Правила, исключения и особые случаи

Согласно результатам ВЦИОМ об уровне знания родного языка, больше половины респондентов в России хотели бы повысить свой уровень грамотности. Один из важнейших аспектов владения русским языком — это пунктуация, главные правила которой проходят в школе. В начальных классах детей учат, что перед союзом «и» при перечислении запятая не нужна, а по мере прохождения школьной программы появляется все больше и больше нюансов. Все правила постановки запятой перед союзом «и» — в небольшой шпаргалке от «Ленты.ру».

Запятая перед «и» при однородных членах

Однородные члены предложения — главные или второстепенные члены предложения, которые относятся к одному и тому же главному слову, несут в предложении одну и ту же синтаксическую функцию и отвечают на один и тот же вопрос.

Однородными могут быть:

сказуемые;

подлежащие;

дополнения;

определения;

обстоятельства.

Запятая перед «и» не ставится

Если «и» встречается один раз и соединяет два однородных члена предложения, запятая не нужна.

Также запятая не нужна, если союз «и» соединяет два однородных члена попарно при перечислении, но в этом случае запятую нужно поставить между парами.

Примеры:

Мама и папа пообещали, что мы пойдем в зоопарк на следующей неделе («мама» и «папа» — это однородные подлежащие).

Это лето выдалось холодным и дождливым («холодным» и «дождливым» — это однородные части составного сказуемого).

Я купила молоко и хлеб («молоко» и «хлеб» — это однородные дополнения).

Фильм кончился скучно и предсказуемо («скучно» и «предсказуемо» — это однородные обстоятельства).

Взрослые и дети, бедные и нищие, глупцы и мудрецы — все замерли у экранов в этот день («взрослые», «дети», «бедные», «нищие», «глупцы» и «мудрецы» — это однородные подлежащие).

Это правило относится и к чуть более сложной структуре перечислений вида «А, B и С»: если союз «и» стоит перед последним элементом в ряду однородных членов предложения, знак запятой тоже ставить не нужно. При этом остальные однородные члены будут разделяться запятыми.

Примеры

Для приема гостей придется убрать квартиру, сходить за покупками и приготовить ужин («убрать», «сходить» и «приготовить» — однородные части составного сказуемого).

Федя сделал домашнее задание по английскому, математике и биологии («по английскому», «математике» и «биологии» — однородные дополнения).

В подвале было темно, сыро и страшно («темно», «сыро» и «страшно» — однородные обстоятельства).

Я люблю смешные, добрые и поучительные фильмы («смешные», «добрые» и «поучительные» — однородные определения).

На этой неделе выходные будут в понедельник, пятницу и субботу («понедельник», «пятницу» и «субботу» — однородные обстоятельства).

Запятая перед «и» нужна

При повторяющемся союзе «и» запятая нужна перед всеми однородными членами, кроме первого.

Примеры

Во время диеты я забежала в магазин и сорвалась: купила и чипсы, и сладкую газировку, и шоколад, и карамельные конфеты («чипсы», «газировку», «шоколад», «конфеты» — однородные прямые дополнения; запятая нужна, поскольку союз повторяется и однородные члены не связаны попарно).

От волнения ему хотелось и убежать, и провалиться на месте, и исчезнуть («убежать», «провалиться», «исчезнуть» — однородные части составного сказуемого, союз «и» повторяется).

И грусть, и печаль, и волнение, и страх — все когда-то пройдет («грусть», «печаль», «волнение» и «страх» — однородные подлежащие, связанные повторяющимся союзом «и»).

И жалко, и обидно, и страшно, но нужно завершить дело до конца. («жалко», «обидно», «страшно» — однородные сказуемые).

Она обещала держать все в тайне, но к вечеру его секрет знали все: и семья, и друзья, и коллеги, и дальние знакомые («семья», «друзья», «коллеги», «знакомые» — однородные сказуемые).

Союз «и» перед первым однородным членом предложения можно вставить или опустить: запятая не нужна в любом случае

Запятая перед «и» в сложносочиненных предложениях

Сложносочиненное предложение — это предложение, в котором есть более двух грамматических основ и эти основы связаны сочинительной связью, то есть равноправны между собой.

По правилам, если союз «и» соединяет в сложносочиненном предложении две или несколько грамматических основ, то запятая ставится. Но важно учитывать нюансы.

Основное правило

Если грамматические основы сложносочиненного предложения не имеют общей части — зависимой или главной — запятая нужна.

Примеры

Шел дождь, и люди торопились домой (в предложении две основы — «шел дождь» и «люди торопились»).

Закат пылал, и становилось холодно (тоже две основы — «закат пылал» и «становилось холодно»).

Я чищу зубы, и Женя готовит завтрак (союз «и» соединяет основы «я чищу» и «Женя готовит»).

Бабушка готовит борщ, и дедушка моет посуду (две основы — «бабушка готовит» и «дедушка моет»).

Лягушки квакают, и сверчки стрекочут (в предложении две основы — «лягушки квакают» и «сверчки стрекочут»).

Сложносочиненные предложения с общим членом

Запятая перед «и» не ставится, если союз соединяет части сложносочиненного предложения, имеющие:

общий второстепенный член; общее вводное слово; общее придаточное предложение; общую часть сложного предложения, которую они поясняют.

Примеры

На улице шел дождь и гремели молнии (общий второстепенный член — обстоятельство «на улице»).

Этим утром я собиралась в школу и мама готовила завтрак (общий второстепенный член — обстоятельство «этим утром»).

Кажется, дети уже оделись и Саша завел машину (общее вводное слово «кажется»).

Пока хозяин спал, кот расцарапал обои и пес разодрал подушку (общее придаточное «пока хозяин спал» связывает грамматические основы «кот расцарапал» и «пес разодрал»).

Мама сказала, что я избалован и сестра совсем обнаглела (общая часть сложного предложения — «мама сказала», «я избалован» и «сестра обнаглела» поясняют ее).

При этом если союз «и» повторяется, то запятая нужна.

Примеры

Начальник сообщил, что планируются сокращения, и зарплата задержится, и условия работы станут строже, и платную страховку урежут (есть общая часть сложного предложения — «начальник сообщил», но союз «и» повторяется перед основами «зарплата задержится», «условия станут строже», «урежут»).

Когда наступит новый день, все проблемы уйдут, и грусть перестанет быть невыносимой, и не будет так сложно думать о будущем (общее придаточное предложение — «когда наступит новый день», но союз «и» повторяется).

Кажется, эта идея слишком амбициозная, и у нас не хватает рабочих рук, и план недостаточно хорошо продуман, и ситуация на рынке сейчас не располагает к переменам («кажется» — общее вводное слово, но союз «и» повторяется, поэтому запятая нужна).

Сложносочиненные предложения с особыми основами

Также запятая не нужна, если союз «и» соединяет две грамматические основы одного типа, если эти основы имеют следующие признаки.

Безличные — предложение не имеет подлежащего и не подразумевает его. У сказуемых двух основ должна быть одна и та же грамматическая форма. Например: Смеркалось и холодало (нет конкретного деятеля, одинаковая форма у основ «смеркалось» и «холодало»). Назывные — в предложении нет сказуемого. Например: Жемчужный песок и красное солнце (сказуемого нет, основы «песок» и «солнце» соединяются союзом «и»). Неопределенно-личные — предложение, в котором деятель подразумевается, но не указан прямо. Как и в случае с безличными предложениями, грамматические признаки глагола должны совпадать. Например: Его оболгали и лишили всех прав («оболгали» и «лишили» — грамматические основы неопределенно-личных предложений). Вопросительные — предложения-вопросы. «Общая часть» в этом предложении — это вопросительная интонация. Например: Что такое пунктуация и как ей учиться? (грамматические основы вопросительных предложений «пунктуация» и «учиться» объединены вопросительной интонацией). Восклицательные — предложения, выражающие сильную эмоцию. Как и в случае с вопросительными предложениями, «общей частью» является интонация. Пример: Как же хорошо вокруг и как чисто небо! («хорошо» и «чисто небо» — основы восклицательных предложений). Побудительные предложения, цель которых — сподвигнуть кого-то на действие. «Общей частью» является восклицательная интонация и/или частица. Например: Пусть всегда цветет черемуха и поют птицы! (пусть — общая часть).

Исключения и особые случаи

В сложных конструкциях

Если обособленный оборот или придаточное в сложноподчиненном предложении находится между несколькими однородными членами, запятая нужна, так как она относится к обособляемой части предложения.

Примеры

Я всем говорю, что надежда есть, и искренне в это верю (придаточное предложение «что надежда есть» обособлено, поэтому запятая перед «и» нужна, хотя союз соединяет однородные члены). Он всегда вставал, когда до рассвета было несколько часов, и будил всех остальных (придаточное предложение «когда до рассвета было несколько часов» обособлено запятой). Профессор спросил, где все, и разочарованно вздохнул («где все» — придаточное предложение, поэтому запятая перед «и» нужна). Я увидел Васю, идущего по противоположной стороне улицы, и помахал ему рукой («увидел» и «помахал» — однородные сказуемые, но между ними есть причастный оборот «идущего по противоположной стороне улицы», так что запятая есть). Он пытался удержать равновесие, смешно размахивая руками, и что-то кричал («пытался» и «кричал» — однородные сказуемые, но «смешно размахивая руками» — деепричастный оборот, который обособляется запятой).

Устойчивые выражения

Идиомы в языке зачастую живут по своим правилам, это относится и к пунктуации. В этих идиомах запятая не нужна: