Как Красная Армия отмечала взятие Берлина

Штурм берлинского Рейхстага и водружение над ним Знамени Победы навсегда остались в истории как главный визуальный образ окончания Великой Отечественной войны. Фотографии, запечатлевшие это событие, облетели мир. Вот только Рейхстаг, на фоне которого позировали победители, к тому времени уже потерял свой символизм.

Парадоксальный символ

Рейхстаг к 1945 году давно не был центром нацистской власти. Свое название («имперское собрание») он получил как здание парламента еще в кайзеровской Германии. С приходом Гитлера к власти парламент утратил влияние, и в помещениях Рейхстага разместились административные службы, библиотека, а во время войны — даже госпиталь, детский сад и цеха по производству радиол. Логичным символом нацистского режима была бы Рейхсканцелярия Гитлера или другие правительственные здания.

Однако именно величественное здание в центре Берлина, ассоциировавшееся с немецкой государственностью в целом, в сознании советских солдат и всего мира стало «логовом врага». В итоге самые ожесточенные бои последних дней Берлинской операции развернулись именно за него. Советским войскам пришлось буквально пробиваться к Рейхстагу мимо той самой Рейхсканцелярии, в бункере под которой Гитлер проводил свои последние часы.

Книга памяти

30 апреля, после кровопролитных боев на подступах и внутри здания, Рейхстаг был взят. На его куполе и фасаде появились красные знамена. Но на этом история не закончилась. Несколько позже захваченное здание стало центром стихийного празднования Победы. Как вспоминал американский доброволец в Красной Армии Никлас Бурлак, площадь перед Рейхстагом заполнили тысячи солдат и офицеров. А сами стены здания превратились в гигантскую «книгу памяти» победителей. Тысячи бойцов оставляли на камне свои имена и надписи — выцарапывали штыками и ножами, писали краской, сажей, кусками кирпича. Это был эмоциональный порыв, желание оставить личный след в истории, сказать:

«Я был здесь, я дошел».

Часть этих надписей, сохраненных при послевоенных реставрациях, можно увидеть в современном Бундестаге и сегодня — они служат своеобразным мемориалом.

Жизнь среди руин

В первые дни и недели мая 1945 года Рейхстаг и прилегающая площадь Кенигсплац стали едва ли не центром столичной жизни. Среди полуразрушенных колонн пели, делились трофеями, спали уставшие после штурма бойцы. Командир 150-й дивизии Василий Шатилов позже писал, как утром видел у Рейхстага полевую кухню, кормившую голодных берлинок, а на ступенях — сотни спящих солдат. А в один из весенних дней старший лейтенант Леонид Смирнов и медсестра Анастасия Покатило приехали к Рейхстагу на трофейном мотоцикле, чтобы сыграть свадьбу. Правда, автографы они поставили не в специальной книге ЗАГСа, а краской на стене:

«Сегодня у меня свадьба».

Рейхстаг, сильно поврежденный, долгие годы стоял в запустении, разрушаясь от времени и непогоды. В 1954 году из-за опасности обрушения пришлось даже взорвать его знаменитый купол. Полностью отреставрировали здание лишь в 1973 году. А в 1990 году здесь впервые собрался парламент объединенной Германии.