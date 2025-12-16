Почему 16 декабря лучше помолчать

В нашей стране, а также во всем мире во вторник, 16 декабря, отмечают множество различных праздников. Так, в этот день празднуют День мировой немоты и тишины, День зеленого перца чили и День фестиваля «Лас-Посадас».

© Вечерняя Москва

День мировой немоты и тишины

Наши предки свято верили, что молчание в этот день не только избавит от несчастий, но и привлечет удачу. 16 декабря всегда старались хранить молчание, потому что считали это возможностью ощутить свое единство со Вселенной. В этот день не пели и не кричали, поскольку боялись, что злая сила похитит голос. Даже семейный обед проходил в полной тишине. Еще в старину верили, что человек, не проронивший в этот день ни слова, весь год будет красноречив, подобно самому искусному оратору.

День зеленого перца чили

Ежегодно 16 декабря в США отмечают день зеленого чили: он обладает характерным темно-зеленым цветом, хрустящей текстурой и слегка острым вкусом со сладкими, пряными и дымными нотками.

Истоки Дня зеленого чили, который иногда называют Национальным днем зеленого чили, неизвестны, но это не мешает отмечать праздник. В этот день вы можете пригласить близких на совместный ужин, включающий блюда с перцем чили, приготовить его самостоятельно или научить этому других.

Фестиваль «Лас-Посадас»

Одним из крупнейших религиозных праздников в Мексике и других странах Латинской Америки является фестиваль «Лас-Посадас», который посвящен путешествию Марии и Иосифа через Вифлеем в поисках ночлега перед рождением Иисуса.

Во время празднования, которое длится девять ночей, участники воспроизводят путешествие Марии и Иосифа, заходя от двери к двери и прося места для ночлега. Во время процессии читаются традиционные песни и молитвы, а по ее окончании угощаются обильными напитками, едой и сладостями.